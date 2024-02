El Ejecutivo municipal no encontró eco en el bloque de Arriba Chubut para convocar, el miércoles próximo, a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para el viernes 16. La falta de precisiones en el proyecto a tratar y las ausencias importantes en las discusiones previas, hicieron que la reunión legislativa fracase. Al menos en la fecha y con el orden del día pensado desde la intendencia.

El intendente Othar Macharashvili mantuvo la semana pasada un primer encuentro con los presidentes de los bloques. El mismo fue de carácter de presentación formal y de apuesta al trabajo en conjunto en estos cuatro años porque no les adelantó la convocatoria a extraordinaria, que si fue confirmada el jueves a la bancada de Arriba Chubut. El detalle es que esa reunión con los ediles oficialistas no fue encabezada por el intendente, como esperaban los legisladores municipales, sino por el secretario de Gobierno, Modernidad y Transparencia, Sergio Bohe, y otros funcionarios

Los ediles del bloque que conduce Marcos Panquilto llegaron al municipio con el rumor de convocatoria a extraordinaria para el viernes próximo, que fue confirmado en el desarrollo de la charla, pero no tenían claro ni el orden del día ni estaban tan convencidos sobre la necesidad de apelar a una reunión urgente del Concejo, sobre todo luego del feriado de carnaval que iba a complicar el trabajo político y legislativo que tiene toda sesión pero sobre todo una fuera del cronograma ordinario.

Una emergencia en veremos

El secretario de Gobierno, luego de informar sobre la intención de convocar a extraordinaria, indicó que el tema a tratar iba a ser la adhesión del municipio a la emergencia económica provincial, en base a un escrito redactado por el Asesor Letrado Municipal, Miguel Criado Arrieta, que no estuvo en la reunión.

Para sorpresa de los concejales la propuesta del Ejecutivo era que la adhesión a la emergencia iba a ser total, algo que en principio puede parecer contradictorio por la situación financiera de Comodoro Rivadavia, los planteos efectuados en el debate de la Legislatura por los diputados de Arriba Chubut, y el manejo propio en Obra Pública que históricamente tiene la ciudad, sobre todo a partir de la ley de renta petrolera que distribuye regalías entre los municipios en general y mayoritariamente en el de la Capital Nacional del Petróleo.

A partir de las objeciones planteadas por algunos concejales la adhesión general a la emergencia se desdibujó porque, como mínimo, se sugirió que se incluya una salvedad para que no puedan afectarse a Rentas Generales los fondos específicos de la obra pública. Ante este cambio, más la necesidad de avanzar en otros temas con mayor tiempo, la sesión extraordinaria del viernes se archivó.

El boleto y las otras tarifas

Para el bloque oficialista la adhesión ala emergencia no daba para convocar a una extraordinaria post carnaval. Los ediles entienden que si se va a convocar a sesión es necesario agregarle otros temas, básicamente los que tengan que ver con el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional, entre ellas la decisión de anular los subsidios al transporte público de pasajeros. Temáticas que, por otro lado, deben ser trabajadas legislativamente, es decir buscando acuerdos con la oposición.

El boleto de colectivo, cuyo cálculo meses atrás indicaba que debía elevarse a 700 pesos si el aporte nacional y provincial caían, seguramente tendrá que tratarse junto con las subas en las tarifas de los otros servicios.

El Ejecutivo entiende que la adhesión a la emergencia económica provincial lo deja mejor parado para esas negociaciones y para que el impacto en el bolsillo de los usuarios no sea tan drástico como se proyecta y vislumbra. Los concejales sostuvieron que la adhesión, si es parcial y no encorseta a Comodoro Rivadavia, puede servir pero también que no es la solución total para zanjar los reclamos de actualización tarifaria.

Luego del carnaval, que ofició como un real cuarto intermedio de la sesión que no fue, habrá nuevas reuniones, aportes y búsquedas de consenso, que serán los que establecerán si habrá extraordinaria más adelante o si directamente se espera al inicio del período de sesiones de marzo.