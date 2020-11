COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Senadora Nacional chubutense del Frente de Todos, Nancy González, dio positivo de Covid-19, así lo anunció ayer en su cuenta de Twitter.

"En el día de ayer me hice el hisopado y me dio positivo de Covid-19, me encuentro bien, con síntomas leves. No tengo contactos estrechos ya que hace 10 días me encontraba aislada en mi casa. Les pido a todos y todas que se sigan cuidando. Quédense en sus casas todo lo que puedan", manifestó.

Nancy Susana González tiene 59 años y nació en Puerto Madryn. Actualmente es Senadora Nacional por la provincia del Chubut. Previamente fue diputada nacional durante dos períodos.