La concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Rawson, Esther Luque, analizó en profundidad las claves del resonante triunfo libertario a nivel nacional y, particularmente, en la provincia de Chubut.

La edil capitalina no dudó en atribuir el resultado a una ciudadanía que “vio el cambio pero todavía estamos a mitad de camino”.

Luque destacó que el mensaje central que caló en el electorado fue la necesidad de darle la oportunidad al presidente Javier Milei de “completar el trabajo iniciado”. Sostuvo que los votantes percibieron una mejora tangible en indicadores clave como la inflación y la pobreza.

A su vez, reconocieron el trabajo en seguridad, lo que generó una esperanza concreta en la continuidad del proceso de cambio.

“Se llevó adelante una campaña totalmente austera, con cero cartelería, que priorizó el cara a cara, saliendo a la calle y golpeando puertas. Este método permitió una conexión genuina para conversar, escuchar y saber cuáles son las inquietudes de la gente”, aseguró en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por Canal 12.

Más allá de la estrategia, Luque subrayó el perfil de los candidatos como un elemento diferenciador. Puso como ejemplo a la diputada nacional electa Maira Frías, a quien definió como una de las “caras jóvenes de la nueva política” proveniente del sector privado y no de las estructuras tradicionales. “Esto representa la renovación que la gente demanda”, consideró.

“NO ESTÁN HACIENDO BIEN LAS COSAS”

Al desglosar los resultados en la capital provincial, Luque proporcionó cifras contundentes: LLA se impuso con 6.998 votos, equivalentes al 30,3%, doblando ampliamente a la fuerza que ocupó el segundo puesto.

Este triunfo en Rawson —sede del Gobierno y con una alta concentración de empleados públicos— fue interpretado por la concejal como un mensaje fuerte al gobierno provincial.

“El mensaje que dio la gente es ese: no están haciendo bien las cosas”, afirmó con contundencia. Luque consideró que el ciudadano ya no se deja “arrear como antes” y demostró en las urnas su capacidad de disentir con la política incluso en un ámbito donde “pueden existir presiones para los empleados públicos”, opinó.

DE UN MOVIMIENTO DE PROTESTA A UN PARTIDO DE PODER

Mirando hacia el futuro, la concejal admitió que el desafío para las elecciones de 2027 es enorme.

“El objetivo es transformar a LLA de un movimiento de protesta en un partido de poder”, capaz de competir por intendencias, legislaturas y la propia gobernación, anticipó.

“Tenemos dos años por delante que, cuando te das cuenta, están a la vuelta de la esquina”, reflexionó.

Para este armado, confió plenamente en la dupla que, a su juicio, liderará la construcción política en Chubut: Karina Milei y César Treffinger. “Confío plenamente que Karina y César van a hacerlo nuevamente para el 2027”, manifestó.

En un giro significativo, Luque se refirió a la interna partidaria y a su relación con Treffinger, a quien en el pasado había criticado por la falta de diálogo.

Sobre este punto, reveló que ahora está —formalmente— afiliada a LLA y aseguró que se están “abriendo las puertas” del partido para sumar nuevas voluntades.

ROL DE LA JUVENTUD

Respecto al perfil de los nuevos adherentes, la concejal fue enfática: la convocatoria es para que “todo aquel que quiera ser parte” se sume bajo la bandera de LLA sin necesidad de alianzas con otros partidos.

Luque también destacó el rol fundamental de la juventud en la sostenibilidad del movimiento. “Este partido se sostiene y mantiene por una cantidad inmensa de jóvenes que buscan otra cosa”. En ese punto, destacó la “energía que ellos tienen para impulsar un cambio cultural”.

Finalmente, con la vista puesta en la próxima contienda electoral, la concejal sentenció: “El día lunes fue el día uno para el 2027”.

Con esta declaración, dejó en claro que —para La Libertad Avanza en Chubut— la campaña para consolidar el cambio y conquistar el poder provincial ya comenzó a toda velocidad y con una motivación renovada.