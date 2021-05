¿Qué ves, Florencia?

No cayó para nada bien, según se cuenta en los pasillos de Fontana 50, el posteo que hizo la ministra de Educación, Florencia Perata, en sus redes sociales, en conmemoración de un año de su “histórica” gestión al frente a la cartera educativa. “Un año! Para un/a docente ser Ministro/a de Educación es algo que se atesora, una gran responsabilidad y la posibilidad de imprimir huellas duraderas en el sistema educativo (sic). Muy feliz de esta oportunidad!!! –expresó Florencia-. Este año de gestión no hubiera sido posible sin el gran equipazo del ME… gracias totales!”, dijo la funcionaria provincial.

Parece que algunos de sus compañeros de gabinete no comparten la misma visión sobre sus logros, ya que más de uno se quejó no sólo porque no expresó agradecimiento a Mariano Arcioni y sus colegas ministros, sino también por el individualismo, además de que se encontraría hoy de licencia, según confiaron desde el seno gubernamental. Son envidiables los antejos para ver la realidad que usa la ministra. Celebrar el mero paso del tiempo en una provincia cuyos adolescentes y niños perdieron gran parte de los últimos 4 años de clases, tristemente, no da ni para hacer chistes. Ni aun cuando hubiera agradecido a sus compañeros ministros y al gobernador.

Visiones sobre Cristóbal…

Las incursiones de Cristóbal López en reuniones políticas del PJ siguen dando que hablar. Tal como reflejó ADNSUR, uno de los que sumó su opinión en los últimos días fue el ex ministro cristinista, Norberto Yauhar, al valorar la inserción de López en su espacio político: “Cristóbal López estuvo ligado al kirchnerismo desde el comienzo. Es un empresario importantísimo de Chubut y dueño de medios nacionales y provinciales. Todo lo que estamos viendo en las últimas horas con ‘Pepín’ Rodriguez Simón le va a terminar de dar la razón y muchos le van a terminar pidiendo perdón a Cristóbal López”, expresó Yauhar. A esa mirada se añadió la del actual senador y allegado al empresario, Aflredo Luenzo: “C.L es un gran candidato para ser Senador, es un hombre exitoso”, valoró Alfredo, quien sin embargo dejó una advertencia, seguramente basada en su propia experiencia militante: “no censuro este tipo de reuniones, pero hay que empezar por las unidades básicas”, señaló.

Una mirada federal

Luego de que se instalara y se descartara, casi al mismo tiempo, una posible candidatura de Julián Leunda, el poderoso asesor presidencial reapareció vinculado al trelewense Adrián Maderna, a partir de una visita que el intendente hizo al ministro de Producción, Matías Kulfas, acompañado por el vicejefe de Asesores de Presidencia de la Nación: “Han sido muy amables y han colaborado muchísimo al recibirnos. En especial Julián Leunda, quien estuvo hace poco en la ciudad junto a otro ministro nacional como Arroyo y eso, en estos momentos, luego de cuatro años de macrismo y desidia estatal, es realmente valorable. Hemos recuperado una mirada federal”, dijo Maderna tras el encuentro.

Mujeres del PJ avizoran interna

Las últimas reuniones del PJ, en particular la del jueves 20 de mayo, fueron el aliciente que dispararon una reacción inmediata: el 23 de mayo último se convocó el ‘Frente de Mujeres Justicialistas’, quienes apuntan “a conformar una lista de candidatas a Diputadas y Senadoras de la Nación encabezadas, armadas y dirigidas por nosotras”. Se responde así a la bandera que ha sido levantada en varias ocasiones por referentes como Nancy González, quien ha tildado de “machirulos’ a los integrantes de la conducción partidaria, acusándolos de excluir la participación femenina.

La actual senadora no ha ocultado su intención de retener su banca en el Senado, en base a la buena relación que mantiene con Cristina Fernández: “Sabemos que vamos a encontrar palos en la rueda, pero estamos convencidas de que somos capaces de llevar adelante esta tarea, y para ello nos hemos despojarnos de todo tipo de acervo patriarcal, para llevar adelante un verdadero proyecto de Mujeres Justicialistas –expresa el comunicado del Frente de mujeres-. Las mujeres ya no somos sólo amas de casa, ya estamos superadas de estas actividades y salimos a la calle, luchamos, militamos y le hacemos el trabajo a todos los candidatos sin nunca pedir nada a cambio, pero tenemos la firme convicción de que hemos crecido políticamente siendo capaces de abrir nuestro propio camino".

"Somos compañeras que siempre hemos estado en las bases, militando los 365 días del año durante 20 años, las que estamos luchando por lo que nos corresponde y porque queremos un futuro sin violencia de género política para nuestras hijas, sobrinas, nietas y estamos dispuesta que ese cambio comience en nuestro amado partido. Tenemos la doctrina en nuestras venas y piel, porque somos quienes sostenemos los merenderos en plena pandemia y crisis económica, somos las que estamos enseñando en los barrios porque el internet no llega y nuestros pibes se atrasan en la escuela”.

La lupa judicial de ‘Pepín’ Rodríguez Simón en Comodoro

En la última semana se produjo la condena penal contra el juez civil de Comodoro Rivadavia Gustavo Toquier, que afrontó un juicio por prevaricato en relación al concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López. El magistrado, que ya afrontó una sanción administrativa por parte del Superior Tribunal de Justicia y ahora podría afrontar un juicio de destitución, por el mismo caso, fue indirectamente defendido por Fabián De Souza, socio de López, durante una entrevista con Radio 10, al hablar sobre el ex operador judicial del macrismo, ‘Pepín’ Rodríguez Simón.

El empresario comodorense dijo ante los periodistas Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan, que parte de las maniobras persecutorias de Rodríguez Simón, en representación del entonces presidente Mauricio Macri, fue presionar sobre la Corte para que dispusiera el cambio de jurisdicción del concurso preventivo de la empresa, que se había radicado en el juzgado comodorense un día después de mudar su domicilio desde la Capital Federal hacia la urbe petrolera: “No sólo intervinieron a nivel político, sino que venían por el patrimonio. Muchos de los activos que de manera vil se fueron de las compañías terminaron en cuentas de sociedades, con accionistas en el exterior, cercanos a Macri, Mario Quintana y Marcos Peña –enfatizó De Souza-. Simón fue el articulador de todas las decisiones totalmente desajustadas a derecho. Fue el que operaba para obtener sentencias totalmente distintas a la jurisprudencia y doctrina existente en la argentina en ese momento. Abría la posibilidad de producir sobre nosotros efectos económicos, financieros y en la defensa de nuestros derechos. Es la primera vez en la historia argentina que la Corte ha resuelto la jurisdicción que creía más competente a los efectos de los acreedores. Entre Comodoro Rivadavia y la Capital, resolvió que el concurso se hiciera en Capital. Es la primera vez en la historia de la Argentina que pasa esto”, cuestionó, en relación a la decisión que dispuso que el concurso debía tramitar en el juzgado 4 de CABA, que es el motivo por el que hoy Toquier está condenado por dictar resoluciones contrarias a la ley, según el argumento que expuso el juez penal de esta ciudad, Mariano Nicosia, haciendo lugar parcial a la acusación de la Fiscalía, también comodorense.

Revuelo en la UCR porque Petersen ya se ve aliado

Parece que el presidente del Polo Social, Oscar Petersen, salió a confirmar que el Congreso del partido refrendó la decisión de de hacer una alianza con la UCR, de cara a las próximas elecciones legislativas. “El Congreso revisó el proceso, no encontró nada fuera de lugar y lo aprobó”, dijo el dirigente, según posteó ‘Atento Chubut’ en Twitter. El activo dirigente fue diputado provincial en una alianza con el justicialismo, en el período 2011-2015, aunque se separó del bloque en 2013.

Luego fue secretario de Derechos Humanos, en el período 2015-2017, convocado por Mario Das Neves y al parecer, se aproxima ahora al radicalismo. En la misma red social, hubo cuestionamientos de una reconocida militante: “Después me critican a mí por decir que son la peor conducción de la UCR... salen a hacer acuerdos sin estar conformada la convención... a título personal se juntan y dicen que (es) en nombre de toda la UCR”, cuestionó Elena Rubilar.

La respuesta llegó desde uno de los referentes del Frente Radical Amaya, Orlando Vera: “las alianzas solamente pueden ser autorizadas por la #Convención. Estamos esperando para realizar el plenario, mientras tanto las charlas son entre partidos pero sin efectos legales, estos saldrán del consenso de los Convencionales”, respondió el dirigente, que se cuenta entre los aspirantes a asumir la conducción de ese órgano partidario.

También había cuestionado la posible alianza el presidente del comité departamental de Puerto Madryn, Germán Martinelli: “Esto provoca desacuerdos en partidos ajenos y los ilusiona en un frente que debe ser definido por la Convención, órgano competente para celebrarlo. Ni Jacqueline Caminoa, ni la actual conducción pueden realizar acuerdos sin que la convención lo permita, es ilegítimo cualquier acuerdo con el Polo Social o cualquier acuerdo frentista si no se habilita por Convención”, dijo el dirigente, según publicó La Tecla Patagónica. “Mirá el lío que armaste, Oscarcito”, le dijo un amigo a Petersen, un jugador de toda la cancha política.