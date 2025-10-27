El programa Industria Nacional, del canal de streaming Gelatina, concentró las miradas este lunes tras la amplia victoria a nivel nacional de La Libertad Avanza, debido a la militancia dentro del peronismo de su conductor, Pedro Rosemblat.

“Impresionante el triunfo de Javier Milei. Ganó de forma contundente. Vamos a discutir todo el día si ganó el antiperonismo, si la gente fue a votar en contra nuestra. La propuesta del peronismo fue frenar a Milei y la mayoría de la gente que fue a votar dijo no quiero frenar a Milei. Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro, va a ser muy difícil”, aseguró el conductor, pareja de la cantante Lali Espósito, quien tuvo duros cruces con el presidente Javier Milei.

Después de remarcar que el peronismo perdió en 18 provincias, agregó: “Toca mamar, amigos, nos rompió el o… Milei ayer, una vez más. Nos habíamos comido un poco la curva del 7 de septiembre y pensamos que ganando contundentemente la provincia de Buenos Aires era probable que el resultado nacional podía quedar más emparejado”.

También cuestionó a “todo un ecosistema de consultoría, encuesta y boca de urna que es solamente un negocio, son unos ladrones”. Esa crítica se basó en que “a las 18 los dirigentes peronistas decían que ganaban la provincia cómodos, por más de 10 puntos”.

Rosemblat incluso bromeó con un recorte suyo que se viralizó en las últimas horas, tras el resultado electoral, en el que él afirmaba que “el proyecto político de Milei está terminado”, en la previa de los comicios. “Guardémoslo. Un día va a a ser cierto, como todo”, afirmó.

El conductor también se refirió a los reproches cruzados entre el sector más duro del kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre la estrategia electoral. “No perdimos por el desdoblamiento de Kicillof, tampoco creo que haya sido la mejor la estrategia, pero es algo más profundo”, sostuvo.

Por último, se refirió a la situación de Provincias Unidas. “El muerto se ríe del degollado. Lo único que nos permite no ser los peores hoy es la existencia de Provincias Unidas. Un frente armado por gobernadores que perdieron todos”, analizó sobre el espacio integrado por Ignacio “Nacho” Torres y otros mandatarios provinciales.