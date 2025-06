El presidente Javier Milei reaccionó tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner.

“Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, publicó el presidente en su cuenta de X.

En la misma línea se expresó el vocero Manuel Adorni. “Muy extraño resultó el “pacto de impunidad. Fin”.

María Eugenia Vidal, referente del PRO y ex gobernadora de Buenos Aires, también se expresó tras el fallo: “Nos contaron la plata en la cara, revolearon bolsos, compraron estancias, departamentos y hoteles. Se la afanaron toda. Nos querían hacer creer que era persecución, pero es JUSTICIA. La impunidad se termina. Nadie es intocable”.

Cuáles son los más de 160 medicamentos que PAMI deberá volver a dar gratis a los jubilados y pensionados

LA REACCIÓN DE DIRIGENTES CHUBUTENSES

“Los poderes judicial, económico y mediático se unen para atacar al movimiento nacional y popular, y tensionar las reglas de juego democráticas. Mientras tanto, el endeudamiento avanza”, sostuvo la diputada chubutense Eugenia Alianiello.

El senador Carlos Linares también cuestionó el fallo de la Corte. "Elegida y amada por el pueblo. Condenada por el odio y los factores de poder que nadie jamás votó.

Tu dignidad está a salvo y nuestro compromiso peronista más vivo que nunca.

¡Libertad para @CFKArgentina!".

Cerró una fábrica de rebozados que abastece a los supermercados argentinos y despidieron sin aviso a los empleados

En sentido contrario se manifestó la diputada Ana Clara Romero. “FUE JUSTICIA. Sobreprecios, obras inconclusas y contrataciones direccionadas. Robaban. Usaron el poder para estafar a los argentinos. Seis años de prisión para CFK. Decomiso de U$S 84.000.000 de sus bienes. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Gracias a la valentía de algunos y a una sociedad que no naturalizó la corrupción. No es solo una sentencia, es el fin de una era de impunidad. CORRUPCIÓN NUNCA MÁS. Recuperamos la esperanza de un futuro”, publicó en su cuenta de X.

Milei confirmó que vetará el aumento del 7,2 % a los jubilados aprobado en Diputados: "Populista"

Juan Pablo Luque, ex intedente de Comodoro, realizó cuestionamientos a la Justicia. “Me duele decirlo como abogado, pero lamentablemente el Poder Judicial de este país mordió el anzuelo del poder político y sobre todo del poder económico. Por consiguiente, la justicia está digitada”, afirmó en el inicio de una serie de publicaciones en su cuenta de X.

Luego, agregó: “Desde que fue presidenta, CFK nunca dejó de ser investigada y perseguida, por un poder judicial “amigo” de los grandes grupos empresariales. Tres de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia fueron designados por el ex presidente Macri. Si la justicia es equidad, ¿por qué nunca fue juzgado Mauricio Macri con todas las causas que acumuló? La pregunta se responde sola en el mismo párrafo”.

La Cámara del Trabajo confirmó la suspensión del decreto de Milei que restringía el derecho a huelga

Por último, afirmó: “El Poder Judicial es, además, oportunista. Bastó que CFK anuncie su candidatura para que la CSJ emita un fallo en tiempo récord, a gusto y placer de todo el arco opositor En este país no habrá justicia real si la balanza la siguen manejando, como una marioneta, los poderosos”.