La Secretaría de Pesca del Chubut notificó formalmente a Red Chamber Argentina S.A. la caducidad del contrato de arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca y estableció un plazo máximo hasta el 30 de septiembre de 2025 para la restitución de los activos.

La medida se encuadra en el Decreto N.º 1052, que rechazó el recurso jerárquico y de nulidad presentado por la empresa contra la Resolución N.º 67/2025-SP. El decreto fue firmado por el gobernador Ignacio Torres el 5 de septiembre y la empresa fue notificada el lunes 8.

Según informó el sitio especializado Redes al Mar, la notificación señala que la compañía “deberá reintegrar todos los bienes de Alpesca S.A. y AP Holding S.A. a la Provincia del Chubut (Comité de Administración de Alpesca) en un plazo no mayor al 30/09/2025, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes”.

Además, se solicitó a la firma cooperación para un traspaso ordenado a quien resulte nueva arrendataria y para una transición del personal, incluyendo el acceso a datos laborales que garanticen el pago de haberes por parte de la futura adjudicataria.

En materia operativa, se comunicó que los buques Promarsa III (actualmente inoperativo) y Cabo Vírgenes no podrán operar más allá del 30 de septiembre. Para esa fecha deberán encontrarse en muelle a fin de incorporar la tripulación de guardia o utilizar la existente en caso de haber pertenecido a Alpesca. La decisión será informada a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, Consejo Federal Pesquero, Prefectura Naval Argentina, Senasa y Municipalidad de Puerto Madryn.

Respecto de las plantas, se exigió a Red Chamber confeccionar a la mayor brevedad un inventario de bienes muebles propios que se encuentren dentro de instalaciones de la ex Alpesca, el cual será cotejado por el Comité de Administración para garantizar su retiro.

El decreto señala además que no serán reconocidas como propiedad de la empresa las cosas inherentes a mantenimientos básicos para operar los bienes de Alpesca, ni mejoras no autorizadas. Asimismo, las cámaras de frío deberán quedar totalmente vacías dentro del plazo de entrega; de lo contrario, se requerirá pago de depósito por el tiempo que permanezcan con mercadería.

En cuanto al personal, la nota estableció que la totalidad del personal de Alpesca S.A. que al 5 de septiembre se encuentre trabajando en relación de dependencia para Red Chamber será incorporada por la nueva arrendataria, reconociéndose la antigüedad en ambas empresas. Para trabajadores administrativos y operativos no jerárquicos de Red Chamber, su eventual continuidad será evaluada por las partes.

Por último, la Secretaría de Pesca intimó a la empresa a cancelar una deuda de $ 2.520.000.000 en concepto de cánones locativos adeudados, bajo apercibimiento de remitir el caso a la Fiscalía de Estado para su ejecución. La notificación fue firmada por el secretario de Pesca de la Provincia, Andrés Arbeletche.