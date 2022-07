La política de Chubut va de los tiempos electorales a la “era de la boludez” en Twitter

Trelew es un hervidero político por el adelantamiento de elecciones

La firme intención del intendente Adrián Maderna para celebrar elecciones anticipadas en Trelew, en marzo del año próximo, ya había sido anticipada por ADNSUR y en los últimos días se instaló fuertemente, con la aparición de candidatos en forma permanente y los intentos del municipio para conformar el andamiaje electoral. Fue en la misma semana en la que el gobernador Mariano Arcioni prácticamente confirmó que no habrá desdoblamiento electoral en Chubut, al señalar que “el consenso de la dirigencia política va en ese sentido”, acaso porque también el presidente del PJ, Carlos Linares, había expresado su postura contrario a un anticipo electoral.

Más acompañamiento radical que peronista en la asunción de Grazzini

La asunción de José Grazzini como ministro de Educación dejó un claro saldo entre ausencias y presencias. De hecho, hubo más radicales que peronistas, ya que estuvieron, entre otros, Damián Biss y Manuel Pagliaroni, mientras que Carlos Linares no le dio una buena bienvenida, al cuestionar su aptitud para ser ministro. El flamante ministro contó luego que hubo una comunicación telefónica con el comodorense Juan Pablo Luque, pero no pudo revertir el déficit de presencias peronistas. Sí se observó en primera fila al lucifuercista Héctor González, quien tiene una muy mala relación con Cristian Ayala, el actual ministro de Gobierno. También se vio a Guillermo Quiroga, el titular de ATE, a quien no se veía mucho en los últimos tiempos. No es fácil el arranque de ‘Pepe’ como ministro, que afronta un paro docente en su primera semana de gestión y todavía no tuvo diálogo con ninguno de los sindicatos docentes.

Arcioni: “La mayoría de los espacios políticos quiere ir en conjunto con las elecciones generales, así que vamos a ir por ese camino”

Exigen a la senadora Terenzi que se integre al bloque de senadores nacionales

Damián Biss y Dulio Monti, en su carácter de presidente de y secretario del Comité Provincia de la UCR de Chubut, remitieron una nota de fuerte contenido para exigir a la senadora nacional Edith Terenzi que se integre al bloque de senadores nacionales del radicalismo, ante la decisión adoptada por la legisladora chubutense de sumarse, tras asumir en diciembre pasado, al mini bloque que impulsó Ignacio Torres.

En la nota, le recuerdan a Terenzi que es afiliada radical y que dejó al radicalismo chubutense sin representación en el Senado, al tiempo que también el presidente del partido a nivel nacional, Gerardo Morales, reclamó contra esa conducta de la senadora de Esquel, durante su reciente paso por la provincia de Chubut.

La UCR de Chubut pide que Edith Terenzi se incorpore al bloque radical en el Senado

“Por todo lo expuesto es que solicitamos formalmente a la Senadora Nacional Edith Terenzi incorporarse al Bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical de manera inmediata, considerando una eventual negativa una grave falta de ética de su parte para con los intereses partidarios en el ámbito provincial y nacional”.

Éramos pocos y apareció Massoni en la UCR

La posibilidad de que Federico Massoni encabece una candidatura a intendente de Trelew por la UCR sacudió el tablero de Juntos por el Cambio durante la semana pasada, ya que, se sabe, el ex ‘capitán América’ divide aguas claramente. “O me aman o me odian”, se le ha escuchado jactarse alguna vez, “pero no paso inadvertido”. Tras la confirmación del diputado Manuel Pagliaroni, para quien Massoni trabaja como asesor, de que existió el ofrecimiento para sumarse, hubo fuertes reacciones hacia el interior de Juntos por el Cambio.

Grazzini sumará a Sadop a la paritaria y no descarta una ley de emergencia educativa en Chubut

"Desde Juntos por el Cambio queremos manifestar nuestro rechazo a la incorporación del ex ministro Massoni, quién ha pertenecido a la administración de Arcioni…”, dijo Claudia Monají, una de las pre candidatas a intendente por la ciudad valletana.

Por su parte, Gerardo Merino, otro de los precandidatos, disparó vía Twitter: "Nuevamente aparecen personajes del pasado, que son parte del fracaso de esta gestión y de la anterior, Provincial y Municipal., que quieren entrar por la ventana a JxC. No hace falta. Se necesita lo nuevo y nosotros somos parte de la renovación. Asumimos fuertemente el compromiso".

Aguilar advirtió que se redujo un 11% el desembarco de langostino en Chubut

Por su parte, Diego Sanz, presidente del PRO de Rawson, también se expidió en contra, al indicar que “O somos el cambio o no somos nada. Nuevamente reafirmo que nuestro espacio no está buscando candidatos en el cajón de los que fueron parte del problema”.

A Torres no le gusta, pero admite que para eso están las internas

Otro de los que opinó fue el senador Nacho Torres, claramente enfrentado con Massoni, quien lo denunció por supuestos vínculos con empresarios pesqueros investigados por la justicia.

“Es una discusión de quienes tienen aspiraciones en Trelew, si Damián Biss quiere ir con Massoni, está en todo su derecho y lo puede hacer –dijo en declaraciones periodísticas. No es mi idea para Trelew, que necesita un cambio real, un perfil nuevo despojado de muchas malas prácticas de este gobierno, pero hay herramientas democráticas para dirimir estas cuestiones. No creo que sea una discusión de nombres, sino qué hacer el día después de las elecciones. Hay desesperación por tener un carguito, lo que es peligroso, porque persiguen el poder por un intento de supervivencia, más que por una agenda real para sacar adelante su pueblo o la provincia”.

Diputados del oficialismo aseguran que el gobierno es víctima de maniobras "golpistas"

Más allá de los rechazos desde el PRO, al parecer, Massoni encontró finalmente refugio en las filas radicales, donde se había iniciado en la política allá por fines del siglo XX. Luego de quedar “colgado” de las ramas libertarias de Milei y Espert, tras resultar cuarto cómodo como candidato a senador por el Chusoto, Massoni pareció encontrar lugar para, por lo menos, participar en una interna.

El radicalismo no ve mal el adelantamiento electoral de Maderna

A propósito de Trelew, a la oposición no le cae tan mal que el intendente Adrián Maderna esté pensando en adelantar las elecciones, con perspectivas para marzo de 2023. Desde uno de los sectores del radicalismo confiaron a esta columna que estarían dispuestos a colaborar con el municipio, en lo que hace al andamiaje legal y técnico, para garantizar que el desdoblamiento electoral pueda realizarse. La cuestión presupuestaria y la logística que exige una elección requieren de ese análisis y compromiso conjunto, por lo que la carta de Massoni se jugaría también en ese plano.

Asumió José María Grazzini como ministro de Educación del Chubut y Arcioni destacó: "Hay que trabajar por el consenso"

El recuerdo de la urna 303

El diputado Pagliaroni reconoció, en una entrevista con ‘En Línea x 630’, que el ex ministro viene colaborando con él en algunos temas legales. “El radicalismo está haciendo un buen trabajo en convocar a distintos sectores para pensar la ciudad del futuro, varios radicales pensamos en esta posibilidad y dependerá en buena medida de él. Massoni comenzó a militar en el radicalismo y fue un colaborador estrecho de Carlos Maestro, como diputado nacional y senador, hasta 2003, año en que tuvimos aquella escandalosa elección interna, cuando él era apoderado de la lista del Dr. Maestro”, recordó, en referencia a la mítica ‘urna 303’, que estuvo desaparecida algunas horas tras el comicio y luego reapareció para dar el triunfo a José Luis Lizurume sobre la lista de Maestro. Luego, como ya se sabe, Lizurume perdería la gobernación a manos de Mario Das Neves.

Massoni admitió que "es muy probable" que vaya por la Intendencia de Trelew en la interna de Juntos por el Cambio

La polémica por los fondos que bajó Grabois a Trelew tuvo un impensado protagonista

Tal como anticipó ADNSUR la semana pasada, “el polémico convenio por el que Nación bajará 2.300 millones de pesos a Trelew” y será manejado por los movimientos sociales que responden a Juan Grabois ya desató fuertes cruces en el valle. Por un lado, el concejal Rubén Cáceres, desde Juntos por el Cambio, salió a denunciar sobreprecios en la contratación de las obras de urbanización de los barrios Moreira III y IV.

Impensadamente, quien se hizo eco de esa denuncia fue un referente del gobierno nacional en Trelew y pre candidato a intendente por el Frente de Todos, Emanuel Coliñir, quien en declaraciones a diario El Chubut salió a pedir que la justicia investigue de oficio para dar transparencia a las obras. Coliñir, quien se desempeña como ‘coordinador de municipios para la Patagonia’, en el seno del Ministerio del Interior de la Nación, salió luego por twitter a tratar de re interpretar sus propias palabras, aunque de la lectura de sus dichos no se desprende lo mismo que del tuit:

En el aniversario, Juncos le agradeció a Luque por la gestión ante Nación de obras históricas para Rada Tilly

Las respuestas no se hicieron esperar, ya que algunos usuarios le recordaron que en realidad no dijo lo que trata de afirmar en el tuit, sino que dijo lo que dijo haciéndose eco de las sospechas disparadas por el edil radical.

El dardo de Lloyd Jones contra Coliñir

En efecto, también la diputada provincial y posible pre candidata a intendente de Trelew se hizo eco de los dichos de Coliñir, para asestarle una chicana con mucho ‘veneno’:

“Parece mentira que Coliñir se prenda en lo que dice un concejal de JxC y dice representar a un gobierno Nacional y Popular!Vergüenza dan estos Gorilas disfrazados de peronistas!”, disparó la legisladora provincial, que responde al madernismo.

Maderna negó sobreprecios: "No se bancan que Trelew gestione y la plata le llegue a la gente"

En el Concejo de Comodoro se debatió por un tuit del “Falcon verde” y otro de un concejal cordobés que amenazó a Cristina

Parte del debate legislativo del Concejo Deliberante en la última sesión se insumió en el rechazo expresado por la concejal Viviana Navarro a un tuit en el que, al parecer, alguien pidió un “Falcon verde” para las autoridades políticas nacionales del país, incluso con una bandera de la legisladora local en repudio a una tal Claudia Jaunin, la supuesta autora “intelectual” de ese despropósito. Y también aludió a un usuario cordobés de twitter, que al parecer “pidió que entierren viva” a Cristina Fernández: “eso es lo que son, quieren los Falcon verde y enterrar viva a la vicepresidenta, pero no se la van a llevar puesta, se van a comer la curva”, enfatizó la edil local.

Concejales aprobaron el convenio de obras por $ 2300 millones para Trelew y agregaron más "controles"

El planteo motivó el rechazo del jefe del bloque opositor, Tomás Buffa, quien planteó que ante las graves circunstancias que atraviesan muchos sectores de Comodoro, “no podemos estar tan desencajados de la realidad y discutir un tuit”, planteó.

“Tenemos un intendente haciendo stand up en redes sociales, filmándose mientras ayuda a un vecino en la nieve”, disparó el edil, en referencia a la imagen que se vio en redes sociales, cuando el jefe comunal participó entre quienes ayudaban a un vehículo encajado en la nieve.

Buffa también aludió a denuncias de acoso laboral en el área de Recaudación del municipio y a la crisis que se evidenció en el área de Familia, con los resultados de la pandemia y la crisis económica, pero “estamos discutiendo candidatos, fechas electorales y no resolvemos nada. ¿Nos vamos a poner a discutir en serio un twitter de un descerebrado?”, enfatizó.

El Plan de Grazzini en Educación: cómo piensa recuperar contenidos, combatir la burocracia y controlar el enorme gasto del ministerio más grande de Chubut

“Al concejal Buffa le importa poco que el tarado y el idiota que escribió esto es el vicepresidente del Concejo Deliberante de Córdoba y se llama Ernesto Gavier, no es anónimo ni cualquier persona –refutó luego Navarro-. Lamento que él piense que es una pavada esto que escribió alguien que tiene responsabilidad institucional, lo que escribió alguien que tiene un maní en la cabeza y es de Córdoba, vaya…”, enfatizó al pasar, en elíptica alusión al origen de Buffa.

“Y se contradice –agregó Navarro-, porque él dice que todo lo que pasa en las redes sociales es una pavada y es el primero que escribe, todo el tiempo, en el Twitter. Como él dice, no hagamos caso a las estupideces que se escriben. De ahora en más voy a pensar que todo lo que él escriba en el Twitter, es una boludez”.

Sin quererlo, la edil pareció aludir al título de un viejo disco de “Divididos”, de allá por mitad de la década del 90.