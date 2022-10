La política de Chubut se parece al juego del jenga: las piezas se mueven con extremo cuidado mientras se acercan las definiciones

Una foto que generó muchos ruidos para ambos lados

La foto entre Carlos Linares y Nacho Torres dio para más de un comentario, entre bromas e interpretaciones varias. Eso sí, la buena onda nunca es duradera en la política: no faltaron los insidiosos que empezaron a preguntarse: ¿Qué pensará Luque de esa imagen tan amistosa entre Linares y Torres, luego de que éste tildara al intendente de querer elegir a dedo a un amigo para sucederlo? ¿Y qué dirá la diputada Romero, que le basta con postear un ‘saludo’ (es un decir) en Twitter para recibir el cruce poco amistoso de Linares, cuestionándola por su pertenencia al macrismo y acusándola de no trabajar en el Congreso? Tampoco pasó inadvertido el tuit de Ricardo Sastre, que posteó un “Imbécil” debajo de la foto, en lo que evidentemente fue una reacción en caliente, ya que poco después fue borrado. ¿A quién se habrá referido? Bueno, esas preguntas (y sus respuestas) quedarán para los mal pensados.

En la política de Chubut hay más de un “quilombo” para arreglar

Desde Juntos por el Cambio hubo muchas facturas para Torres, no tanto por la foto sino por el gesto en ‘V’, lo que fue considerado casi una chiquilinada, pero además en complicidad con un dirigente ultra kirchnerista de alta dureza hacia sus adversarios: “no es precisamente el perfil más transversal con el que se pueda pensar en construir algo, más allá del diálogo que puedan tener por el trabajo legislativo”, se comentó, para tratar de restar trascendencia a un mal trago que provocó muchos interrogantes en la militancia. “Si ya a la gente le cuesta entender que no somos todos iguales, este tipo de gestos no suma nada”, se criticó.

¿Una fórmula para superar la grieta?: la foto de Linares y Torres que "sacudió" el escenario político en Chubut

Un senador con pocos amigos en Legislatura

A propósito de Ignacio Torres, los fuertes cuestionamientos que hizo el senador hacia los legisladores provinciales, sin distinción de fuerzas partidarias, reflejan que no termina de digerir el inminente avance para eliminar las PASO.

“Los diputados ganan una fortuna, tienen que usar sus vehículos particulares para ir a la Legislatura. ¿Cómo le decís después a los docentes ‘no te puedo pagar más’”, fue la pregunta retórica del dirigente ante FM del Lago.El cuestionamiento formulado hacia los gastos de legisladores pareció dejar en claro, una vez más, que no tiene aliados en la cámara provincial, por lo que está ‘tirando’ sin miramientos.

Cruce picante con Luque

Durante la Expo Industrial del fin de semana anterior en Comodoro Rivadavia parece que hubo un picante cruce entre el intendente Juan Pablo Luque y el senador Ignacio Torres, cuando inesperadamente se encontraron en un stand y comenzaron a facturarse, mitad en broma y bastante en serio, las declaraciones previas de ambos. Es que Torres vino a Comodoro el mismo viernes para volver a disparar munición gruesa contra el jefe comunal, en la misma mañana en que se inauguraba el evento y el Foro de Transición Energética, para reiterar críticas por su postura en relación a las PASO. Días antes, Luque le había cuestionado a Torres, ante una pregunta de ADNSUR por los dichos previos del senador (“quieren eliminar las PASO en un intento desesperado”, fue lo más suave que dijo), su viaje a España junto a empresarios de la pesca involucrados en delicadas denuncias judiciales. “Vos me dijiste esto”, “si pero vos antes me dijiste aquello otro”, fue más o menos el diálogo que, según testigos presenciales, fue subiendo de tono, hasta que elegantemente los acompañantes de ambos debieron interponerse en la charla, poco amistosa desde ya, para que ambos continuaran con sus recorridos.

Crearán el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas en Chubut: de qué se trata

La marca del sombrero en la S de Sastre

La creatividad en los flyer está a la orden del día y fue lo que se vio reflejado en una particular imagen posteada por una radio de Puerto Madryn, en la que colgaron el sombrero sobre la inicial del apellido del vicegobernador y potencial candidato a gobernador.

La referencia no es a otro que a Othar Macharashvili (que ha logrado hacer del sombrero su sello personal), el viceintendente de Comodoro Rivadavia cada vez más distante de Juan Pablo Luque y aspirante a sucederlo desde 2023, aunque por ahora sin espacio entre las preferencias del círculo rojo de Moreno 815. Las especulaciones que crecen sobre la cercanía entre Sastre y Othar ayudan a sobre interpretar la imagen, luego de varios eventos de las últimas semanas en la urbe petrolera, en los que el entorno del oficialismo cree ver la mano del ‘mellizo’ detrás. Un dato adicional: la radio FM Libre tendría vinculación, según se comenta en aquellas latitudes, con Mariví Das Neves.

Larreta defendió las PASO y aseguró que en Chubut trabaja junto a Torres, Romero y Tacetta

Las elecciones los desparraman y la memoria de Néstor los junta

A propósito de Othar, hubo un intento de acercamiento de Maximiliano Sampaoli, por ahora el nombre que ganó un primer lugar en la potencial fórmula oficialista para la intendencia, ante la defección de Germán Issa Pfister. Si bien Sampaoli tiene muñeca política para tender puentes con todos ‘los heridos’, esa reunión no habría aportado mayores resultados, más allá de que el secretario de Gobierno mantiene las puertas abiertas. Así fue posible observarlos en el acto del 27 de octubre, en recordación de los 12 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, en una foto donde se los ve juntos a Othar, Guillermo Almirón (¿hay una fórmula ahí?) y el propio Sampaoli.

El Gobernador de Chubut participó de la Cumbre Federal de Bioconomía y habló sobre el proyecto de generación de energía

Ante la baja de la postulación de Issa Pfister a la Intendencia, en la semana volvieron a aparecer especulaciones sobre posibles candidatos a la Intendencia de Comodoro. El senador Carlos Linares no termina de desechar la posibilidad de postularse, mientras que en los últimos días también se impulsó, desde el sindicato camionero, la posibilidad de que Jorge Taboada, que viene pintando carteles con su nombre de cara a 2023, fuera a pulsear por el sillón de Moreno 815.

Tiempo de definiciones para Luque

En la primera mitad de noviembre habrá definiciones de candidaturas en el PJ, según aseguran quienes viven desde adentro la vida partidaria. Los dichos del líder petrolero Jorge Avila, al expresar que si el 15 de noviembre no hay un candidato nominado los habilitará a salir a buscar uno, van en línea con lo que ya se escucha en pasillos partidarios. “Entre el 8 y 10 va a haber definiciones sobre Juan Pablo”, contaron entre esas bambalinas, lo que incluso podría terminar de cristalizar con un acto de lanzamiento el día 17 de noviembre, cuando se celebra el Día del Militante, lo que sería el inicio formal de la candidatura a nivel provincial.

Larreta, con jóvenes de todo el país: "Ahora es tiempo de dialogar y construir"

En esos mismos ámbitos se comenta que sólo restan detalles, entre los que no se termina de descartar la idea de sumar a Othar Macharashvili de algún modo, sobre todo para que no termine de abrir las puertas a Ricardo Sastre en Comodoro.

A la hora de pensar un nombre para completar la fórmula a la gobernación, hay quienes mencionan que si bien la idea es sumar a una mujer del PJ del valle, se sigue explorando la alternativa de una transversalidad muy amplia. “Juan Pablo tiene buena relación con Damián, con Manuel (Pagliaroni) y con Juncos”, se escuchó decir como al pasar, detrás de una puerta en un despacho partidario. ¿Para tanto, puede haber una sorpresa? “Yo no lo descartaría”, respondió un interlocutor que conoce esas minucias.

Claro que en ese ejercicio de imaginación, hay que enfocar todo el contexto: la especulación sobre una posible ruptura de Juntos por el Cambio hace proyectar a algunos una estrategia común, con sectores radicales, para enfrentar a los referentes del macrismo en Chubut, encabezados por Ignacio Torres y Ana Clara Romero. ¿Será ficción?

El intendente de Rawson participó del homenaje a Alfonsín junto a Morales y referentes de la UCR

Los melones que aún deben acomodarse en el carro comodorense

Uno de los temas que debe terminar de acomodar Juan Pablo Luque en el pago chico comodorense es el impacto de la salida del concejal Marcos Panquilto desde el bloque del FDT, ya que se ve ahí un potencial riesgo de no contar con un voto clave en temas delicados: presupuesto 2023, tarifas de transporte y electricidad, ejercicio 2022, taxis, cuenta tributaria anual, todo lo cual debe tratarse antes de fin de año. Muchos creen que esos temas sin resolver podrían jugarle muy en contra en una campaña a la gobernación.

Por ahora, nadie quiere mover demasiado los hilos legislativos que deberían reacomodarse tras la salida de Panquilto, con reubicaciones en las comisiones. Por ejemplo, el PJ debe designar a un reemplazante en los espacios que integraba el concejal díscolo, que también debería dejar la vicepresidencia primera, además de ir a discutir con los bloques opositores los espacios de comisiones. “No se va a hacer nada para no arriesgarnos a que esto se termine de romper”, se escuchó decir. Es entendible el temor a una votación en la que debiera definirse un tema delicado y faltara un voto, o se tuviera que contar con un desempate de Othar Macharasvili.

El líder de Generación Zoe aseguró que aportó dinero a Milei y Martiniano Molina

El mayor temor es que la conducta de Panquilto termine influenciada, otra vez, por referentes cercanos a Ricardo Sastre. “Todo esto se parece a un shenga, donde hay que mover cada pieza con mucho cuidado, al menos de acá hasta fin de año, para que no se termine de romper”, bromearon.

¿Policías piqueteros?

Parece que estuvo muy caliente el clima fuera de la reunión del Consejo de Bienestar Policial el jueves pasado, a última hora, en la sede de la Jefatura de Policía. Participaron integrantes de la cúpula, del consejo y representantes del Ejecutivo para discutir cuestiones salariales y según pudo reconstruir esta columna, en el exterior algunos agentes policiales se manifestaban con quema de cubiertas. Esto motivó que algunas autoridades bajaran para hablar con los oficiales y suboficiales que participaban de la manifestación, para pedirles que cesaran con ese tipo de conducta, más propia de piqueteros que de agentes policiales, pero ante la negativa la discusión fue creciendo y hubo advertencias de sanciones, que los agentes no dudaron en tildar como “amenazas”. En un clima de nerviosismo, se llegó a intimidar con sanciones y bajas, aunque luego de algunas negociaciones, la situación pudo encarrilarse cerca de la madrugada.

Diputados: Aliados al oficialismo presentaron un proyecto de ley para derogar las PASO

La situación que se vivió recordó lo ocurrido a fines del año pasado, cuando también en una negociación similar entre el consejo y miembros del gabinete, dos ministros quedaron virtualmente ‘secuestrados’ durante horas en un despacho, para poder retirarse sólo tras la firma de un acuerdo que garantizaba parte de las condiciones exigidas en materia salarial. En aquella oportunidad el entonces ministro de Gobierno José Grazzini anunció su renuncia, luego revertida, mientras el ministro Antonena quedó retenido hasta la madrugada siguiente, hasta que se firmó un acta que le permitió salir.

El ABC de la política con el que desayunaron en Legislatura

Luego de varias reuniones en la biblioteca, la Legislatura pudo volver a funcionar en la sala de sesiones y con algunas ausencias, se logró sancionar una ley que crea el registro de huellas genéticas para delincuentes condenados en delitos graves. En el debate hubo un pase de facturas entre diputados del madernismo, junto a legisladores como Belén Baskov y Tatiana Goic, ante los dichos de la diputada sastrista Mariela Williams, quien valoraba en esa instancia que se pudieran dejar de lado las diferencias para avanzar en una ley importante para la sociedad. El reclamo desde la oposición llegó para recordar que esto sólo es posible para proyectos del oficialismo, mientras que hay otras iniciativas de la oposición que duermen en las comisiones, ante el desinterés de la mayoría oficialista. Parece que las diputadas Goic y Lloyd Jones estaban descubriendo una de las páginas básicas del manual de la política: el oficialismo suele imponer su mayoría para tratar lo que le interesa y desechar lo que no. Malas noticias. No es personal; es la política.

Cecilia Moreau consiguió los consensos y Diputados aprobó el Presupuesto 2023

Yo, tú, él, nosotres y elles

El paradigma del lenguaje inclusivo suele militarse en algunos sectores (a veces por convicción, otras porque se busca ser políticamente correcto) y hasta puede jugar una mala pasada a quienes buscan adherir, pero todavía no lo dominan del todo. Ocurrió en la última sesión de Legislatura, cuando la diputada Tatiana Goic se refería a un convenio de apoyo a unas jornadas organizadas por el colectivo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexuales, transgénero, trasexual, travesti, intersexual y queer). En esa alocución, la legisladora cuestionó que los derechos no se ponen práctica en el Estado y al aludir al colectivo, se refirió a “ellas, ellos y elles…”. Muchos comentaban que así como el nosotros se transformó en “nosotres” para incluir a todos (o todes), con el “elles” ya era suficiente para incluir a ellas y ellos. En fin, hay que seguir practicando.

Promueven sanciones a los barcos que arrojen los cajones de pescados al mar

Un voto para la primera mujer que podría presidir la corte provincial

Durante el acto de colocación de la piedra fundamental para el nuevo edificio de PAE se observó también la notable presencia de miembros del Poder Judicial, entre jueces y camaristas del foro provincial y federal.

Una de las figuras fue la de Mario Vivas, actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, a quien se le escuchó comentar que su candidata para presidir la corte provincial el año próximo es la ministra Camila Banfi, quien junto a Daniel Báez son los dos aspirantes a ocupar el cargo. Con el apoyo de Vivas, la balanza parecería inclinarse hacia la posibilidad de que por primera vez en la historia, una mujer pueda presidir el Superior Tribunal de Justicia, desde el 1 de abril del año próximo.

Pesca: por un reclamo gremial peligra el inicio de temporada de langostinos en Chubut

Linares y Buffa, un cruce

El senador Carlos Linares dirigió sus críticas hacia el concejal Tomás Buffa, al cuestionarlo por su presencia durante una de las charlas de la Expo Deportes. "Ahí está el concejal Tomás Buffa. Se cansó de criticar la inversión en deporte pero figureti no podia faltar...", le endilgó Linares en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Buffa llegó a través de la misma red social. "Sr. senador Linares, continúa sin entender nada. Ya queda poco. Saludos", fue la lacónica devolución, con varias interacciones que siguieron de otros usuarios. ¿Habrá escalada?