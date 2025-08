En un discurso cargado de polémica y con un tono desafiante, el presidente Javier Milei negó este lunes que los argentinos enfrenten dificultades para llegar a fin de mes, y desestimó la preocupación social en torno a los bajos ingresos con una frase que ya genera fuertes reacciones en distintos sectores del país: “Si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres”.

Las declaraciones se dieron en el cierre de un evento organizado por la Fundación Faro, en un salón de Puerto Madero que, en un gesto simbólico, se presentó a oscuras, como parte de la puesta en escena que Milei eligió para su disertación.

Rodeado de seguidores y dirigentes de su espacio político, el mandatario expresó su interpretación sobre el clima económico y social del país, que contrasta de manera tajante con la realidad que, según encuestas y reportes económicos, atraviesa gran parte de la población argentina.

UNA LECTURA POLÉMICA DE MILEI SOBRE LA CRISIS DE INGRESOS

Con un tono directo, Milei rebatió las quejas sobre la insuficiencia de los salarios y sostuvo que el argumento de que “no se llega a fin de mes” se instaló como una justificación "sensiblera", que a su juicio carece de fundamento real.

“Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Convengamos que está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero, pero es muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres”, afirmó el presidente, en una comparación que ya comenzó a generar críticas en diversos sectores sociales y políticos.

Más adelante, el mandatario amplió su postura y consideró que la percepción de que los salarios no alcanzan es, en realidad, “un insulto a los que hacen un esfuerzo por la vía honesta”, implicando que quienes expresan esas quejas desprestigian el esfuerzo de un sector trabajador que, según él, se esfuerza lo suficiente para subsistir.

Asimismo, subrayó que “esa vida, los kukas y el periodismo no la conocen”, en una alusión despectiva a la oposición y medios de comunicación que, en su visión, no entienden o no respetan la realidad del esfuerzo cotidiano.

Las palabras de Milei ocurren en un marco de creciente preocupación por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la pobreza estructural en Argentina, que afecta a más del 30% de la población según informes recientes.

Durante los primeros meses del año, el aumento de precios en alimentos, servicios y transporte superaron el crecimiento salarial, lo que genera una brecha que impacta brutalmente en los hogares más vulnerables y en las clases medias.

En la parte final de su discurso, el jefe del Estado ratificó su visión a largo plazo para la recuperación económica del país. Admitió que el proceso no será rápido ni sencillo y pidió paciencia a la ciudadanía para transitar por un camino “que puede tardar 30, 35 o 40 años” en consolidar a Argentina como un país desarrollado.

“Sacar adelante al país va a llevar tiempo. No nos vamos a convertir en un país desarrollado de un momento a otro”, señaló Milei, enfatizando la necesidad de una mirada estratégica y de un compromiso sostenido para superar las dificultades estructurales históricas.