En el marco de un acto electoral realizado esta tarde en la ciudad bonaerense de Junín, el presidente Javier Milei optó por no mencionar de manera explícita el escándalo de sobornos en la ANDIS. Sin embargo, dejó una frase que generó sorpresa.

Durante su intervención, Milei eludió referirse directamente al caso, aunque lanzó una declaración que llamó la atención: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos".

“Los kukas tienen miedo”, gritaba Milei, antes de dar su discurso en tono desaforado en el que denostó a la política, a la casta y a los kirchneristas.

El mandatario continuó diciendo que vino a “cambiar el país para siempre”, y a los gritos, autodefinió al suyo, como el “mejor gobierno de la historia”. Asimismo, advirtió que el 7 de septiembre, le clavarán “el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

Milei suspendió su viaje a Junín por razones de seguridad y reprogramará su agenda

Ante semejante definición, el salón coreó: “Kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires”. Y se volvió a referir al gobernador Axel Kicillof, como “el enano comunista”

Posteriormente, el presidente dijo: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Pero más allá de este comentario, no se refirió a las graves de denuncias de corrupción que envuelven a su gobierno durante los últimos días.