La Legislatura tuvo el último miércoles su primera sesión del año -a las apuradas y sin demasiado análisis previo- y ahora se apresta a convocar el jueves 27 de febrero a una sesión extraordinaria que puede llegar a ser muy pesada, por la magnitud de los temas en agenda.

Entre otros asuntos en carpeta, figuran una reforma constitucional, el tratamiento de pliegos judiciales, el saneamiento de Seros, y la creación de dos nuevos organismos vinculados con la provisión de los servicios públicos y la recaudación impositiva.

El inicio del año fue con dos puntos pedidos con urgencia por el gobierno de Ignacio Torres, y mostraron el mismo tono con el que se cerró el año 2024 y que ya explicamos en su momento: la oposición pataleando pero acompañando, una estrategia que parece se va a ver mucho este año electoral.

Tanto el convenio con Economía de Nación que establece un sistema de compensación de deudas recíprocas y que refinancia los vencimientos del Fondo Fiduciario, así como la eximición de impuestos a los establecimientos ganaderos, llegaron con poca anticipación, y fueron cuestionados con dureza por los miembros del bloque Arriba Chubut.

Cada uno de los diputados de la bancada peronista pidió la palabra para cuestionar la manera en que se manejó el gobierno, su alineamiento con la política económica de la gestión de Javier Milei y al poco tiempo de análisis para evaluar el impacto económico, pero al fin de cuentas, las manos estuvieron a favor, como viene pasando seguido últimamente.

Y en el fondo se entiende, si se repasa lo ocurrido en diciembre, y las decisiones judiciales que luego de la aprobación del Presupuesto, otorgaron la prisión domiciliaria a los condenados en la causa Emergencia Climática en Comodoro, un tema que ya explicamos en detalle luego de la última sesión de 2024, contando llamados y negociaciones previas.

Se trata de una oposición “condicionada” a la que no le queda otra que la estrategia del tero, poniendo el grito en un lado y el huevo en el otro. Lo llamativo es que hay diputados que hablan de “gravedad institucional” y avasallamiento a las instituciones, de “escribanía” y de “falta de transparencia” para después terminar levantando la mano.

Como ya hemos dicho más de una vez, los discursos que ocupan horas de debate y adornan posteos de redes sociales, no tienen ningún peso frente a la foto de la pantalla del voto electrónico, donde al fin de cuentas lo único que vale son los botones verdes y rojos.

Para el oficialismo, comienza el desafío de un nuevo año de conseguir acompañamiento unánime en todos los temas y mantenerse unidos, ahora con la incorporación de una nueva diputada como Mariela Tamame, que pertenece al espacio del intendente Damián Biss, y buscando dejar atrás el ruido de algunos diputados con el vicegobernador Gustavo Menna.

El presidente de la Cámara tiene ganada una ascendencia y un respeto indiscutibles en su bancada de la mayoría, pero algunas situaciones vividas en la previa al tratamiento de la adhesión a la Ley de ART -que lo involucraron de manera indirecta- generaron roces con algunos legisladores en la última sesión de diciembre, aunque todos aseguran que quedaron subsanados.

Dicho esto, resulta pertinente enumerar los temas en agenda para el 27, porque puede ser una sesión histórica por la magnitud de los asuntos. Hay cuestiones polémicas como la eliminación de los fueros, otras que son un cambio de paradigma, como nuevos organismos para optimizar la recaudación de impuestos y de prestación de servicios públicos, y otros de peso judicial, con cargos de gran relevancia.

Reforma constitucional

Sin dudas, el punto más trascendental dentro de esta agenda, tal como lo anticipamos en octubre, es el proyecto de reforma de dos artículos de la Constitución, para eliminar el privilegio de los fueros, algo que seguramente hará ruido en el ambiente de la dirigencia sindical que, además de los cargos políticos, están alcanzados.

No sólo es importante como punto político en sí, sino además por la implicancia posterior ya que, al tratarse del mecanismo de una enmienda, va a formar parte de la agenda electoral del año. La reforma que redacten los diputados deberá luego ser sometida a un referéndum en las elecciones nacionales del 26 de octubre, y ser aprobada por mayoría para que el texto constitucional sea efectivamente modificado.

Se prefigura entonces un debate fuerte en comisión y en el recinto, aunque no parece que el oficialismo vaya a tener inconvenientes en lograr la mayoría especial para avanzar. Pero para ello, el gobierno debe terminar de redactar el proyecto y enviarlo al menos una semana antes, como están pidiendo los legisladores en este tema y en todos.

Hablando de sindicalismo, otro punto que estaba trabado y al parecer habría logrado un consenso para ser tratado en extraordinarias es la reforma de la ley que involucra a los empleados del Banco del Chubut respecto a su aporte a la obra social Seros.

Tal como explicamos en noviembre pasado, una de las razones que suma a acrecentar el déficit de la obra social provincial -que obligó a aprobar un aporte extraordinario para 2025- se encuentra en una ley que beneficia a los bancarios con la obligatoriedad de la cobertura a partir de su jubilación, pero sin el aporte obligatorio que tiene el resto de los empleados públicos durante su etapa activa, lo que genera un gran déficit en las cuentas.

Ahora esta cuestión quedaría zanjada, estableciendo que cada empleado debe optar por la obra social que tendrá ya en su período activo para después mantenerla en su edad pasiva, una demanda de vieja data que busca terminar con una desigualdad.

Nuevos organismos

Además de lo anterior, hay otras iniciativas importantes en carpeta que el gobierno quiere que sean tratados cuanto antes en extraordinarias, pero para eso debe terminar la redacción final de los proyectos y enviarlos en 15 días: hablamos de dos nuevos organismos como la empresa provincial de energía y la agencia de recaudación provincial.

En ambos casos, implican un cambio de paradigma total en áreas clave, como los ingresos y los servicios públicos. Tanto en una propuesta como en la otra, se busca mayor eficiencia: sea para aumentar la recaudación, como para optimizar el sistema de prestación de electricidad, agua y cloacas que hoy brindan cooperativas que en muchos casos están con sus cuentas en rojo.

Ya lo anticipamos en su momento, la empresa de energía, además de la posibilidad de una unidad de negocios para el estado tanto en generación, como en la distribución, busca dar solución a la enorme deuda acumulada con Cammesa, con un nuevo sistema según el cual esta empresa sería la única compradora de energía y boca de expendio a las cooperativas locales.

Se buscará modificar el sistema de tarifas con un criterio único, y comprometiendo a los municipios con sus ingresos por coparticipación, para evitar trabar en los aumentos en los cuerpos legislativos. La última modificación del proyecto, que viene demorado, es que además de la energía sume también saneamiento, ya que agua y cloacas son servicios deficitarios.

En principio, va a implicar un cambio rotundo en las localidades de todo el interior provincial, donde el servicio pasará a manos de esta empresa. Y luego se verá cómo se posicionan las cooperativas más grandes y si cada intendente elige seguir como está o sumarse a la nueva empresa.

Respecto a la Agencia de Recaudación, está mucho más avanzada la idea, y va a de la mano de una licitación para la contratación de una empresa que aportará todo conocimiento y el sistema informático que se utilizará para cruzar los datos de cada organismo y de cada contribuyente.

Aunque parezca increíble, este cruce de datos es algo que hoy no se aplica, lo que convierte a Rentas en un colador por donde se “escapa” mucha información que a la postre implica menos ingresos a las arcas provinciales. Esto es lo que se buscará corregir con el cambio de organismo.

Como ya explicamos en septiembre, será un ente diferente y con otras misiones y funciones más abarcativas, que va a centralizar toda la recaudación en una ventanilla única con amplias potestades, y en el que estará a cargo el nuevo titular del área, el contador de Trelew, Miguel Arnaudo. Una idea que ya venía del gobierno anterior y que no supo ejecutar, por lo que no debería generar gran oposición entre los diputados.

Pliegos importantes

Un capítulo importante de la sesión del próximo 27 de febrero tiene que ver con pliegos que necesitan acuerdo legislativo para designaciones en el Poder Judicial. El más importante, tal como explicamos en la columna del domingo pasado, es la designación de Andrés Giacomone como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Para ese trámite, primero esta semana el gobierno debe enviar todos los antecedentes con el curriculum, los apoyos y las oposiciones, para que sean evaluados por la comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá elaborar un cuestionario para el aspirante.

Esas preguntas deberán ser respondidas por Giacomone en una sesión especial que se hará muy probablemente el martes 25 de febrero, previo a la del jueves, en la que efectivamente debe votarse el pliego que necesita una mayoría especial de 18 votos.

Por otra parte, el 27 se votarán otros pliegos de defensores y fiscales elevados por el Consejo de la Magistratura, el más importante de los cuales es el de Lucas Papini, propuesto para Fiscal General en la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública para Rawson y Trelew.

Se trata de un puesto clave, que trabajará a la par del actual fiscal Omar Rodríguez en todas las causas de corrupción. Papini, un trelewense que conoce al gobernador Ignacio Torres desde lejanas épocas de estudiante, ya había obtenido el acuerdo para ser designado como Fiscal de Estado Adjunto hace un año atrás.

Estos serán los temas centrales, además de otras cuestiones que podrían incluirse vinculadas a la reserva natural de Punta Tombo y a las comunidades de pueblos originarios. Como se ve, una agenda muy cargada para una sola sesión que podría ser maratónica, dependiendo de si el Ejecutivo alcanza a terminar de elaborar todos los proyectos en dos semanas.

El año legislativo volverá a ser intenso, en un 2025 que tendrá tono electoral, y en el que habrá que ver cómo continúa la relación entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados: hasta el momento, todo parece indicar que seguiría la estrategia de “mucho ruido y pocas nueces”, con un bloque peronista de discurso caliente y voto tibio.

El próximo jueves 27 de febrero será una nueva oportunidad para ver si esta relación se mantiene en los mismos términos o si alguna vez el bloque de Arriba Chubut se anima a votar contra el gobierno: parece difícil, en un justicialismo que se nota muy condicionado.