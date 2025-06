La pérdida de regalías y otros recursos causaron alerta en mayo para Chubut: cuál es el plan del gobierno para recuperarlos

La recaudación de Chubut recibió en mayo un triple golpe, en sintonía con lo ocurrido en otras provincias, pero con matices propios. La fuerte caída en la coparticipación, que frenó el recupero del primer cuatrimestre, afectó a todas las jurisdicciones por igual. Pero en la cuenca San Jorge, la caída del precio internacional del petróleo en los primeros meses del año y el atraso cambiario siguen acentuando el declino natural de los yacimientos maduros. Como consecuencia, se suma una merma de la recaudación de impuestos provinciales.

Por primera vez en mucho tiempo, las regalías hidrocarburíferas de mayo fueron inferiores al mes anterior, ya que totalizaron poco más de 33.000 millones, contra 37.500 millones en abril. El monto alcanzado es prácticamente igual al mismo mes del año pasado, con 30.545 millones de pesos. Esto acentúa la pérdida del poder adquisitivo.

En términos reales, considerando la inflación del último año, la caída de ingresos por regalías en mayo fue de un 25%, comparado contra el mismo mes de 2024. Dicho de otro modo, esa cuota de la recaudación provincial perdió una cuarta parte de su valor en comparación a un año atrás.

Al declino natural de los yacimientos por su alta madurez, se suman otros factores. La caída del precio internacional fue especialmente notoria durante abril (que fue la referencia con la que se cobraron las regalías de mayo), cuando el precio promedio del barril se ubicó en los 68 dólares. En el mismo mes del año pasado, el precio del crudo era de 90 dólares.

Hay que hacer otra salvedad, porque sobre los precios internacionales, rigen algunos descuentos, por retenciones e impuestos, que terminan llevando el valor más abajo. En abril, el precio efectivamente recibido por el crudo Escalante promedió los 62 dólares por barril, según las fuentes consultadas para ese informe.

A esto se suma el “dólar pisado”, que, al no evolucionar al ritmo de la inflación interanual, ya que la cotización oficial subió menos del 30% en abril de este año frente a igual mes del año pasado, contra un 47% que registró el Índice de Precios al Consumidor.

La estrategia del gobierno: reorientar las retenciones que recauda Nación a inversiones productivas en la región

Uno de los temas que viene impulsando el gobernador Ignacio Torres en su reclamo ante Nación, que reiteró el viernes último en la reunión con el ministro Guillermo Francos, se vincula a la baja de retenciones a la exportación de petróleo.

La propuesta en ese sentido no apunta sólo a buscar un alivio para las compañías petroleras, sino a redirigir parte de esa renta, que hoy capta Nación sin coparticipar a las provincias, para que esos mismos recursos sean reinvertidos en la cuenca San Jorge, como un incentivo para recuperar producción en áreas de alta madurez.

Esto sumaría inversión adicional en la región. Desde Chubut, por ejemplo, el año pasado se exportaron alrededor de 739 millones de dólares, lo que significa que el Estado nacional recaudó 59 millones de dólares en retenciones, considerando la alícuota del 8%.

“De este modo, se podrían sostener los puestos de trabajo y recuperar parte de la actividad, por vía de inversiones genuinas”, explicó una fuente que dialoga con el gobernador.

El gobernador busca predicar con el ejemplo. El esquema que le reclama a Nación sigue el mismo esquema de incentivos ya aplicados en la provincia, con baja de regalías para áreas maduras recientemente transferidas por YPF a PECOM, o la baja del mismo concepto para las futuras explotaciones en áreas no convencionales, tras la reconversión en Cerro Dragón.

Mayo marcó un quiebre en la coparticipación, luego de un cuatrimestre positivo

A la baja de regalías, en mayo se sumó una fuerte baja en la coparticipación federal de impuestos, que afectó a todas las provincias. En el caso de Chubut, el incremento nominal fue de apenas 9,38%, lo que implica una caída real que resultó similar al descenso de las regalías.

En números concretos, el ingreso por coparticipación en mayo fue de 83.641 millones de pesos, según datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, recabados para este informe exclusivo de ADNSUR.

Ese valor de mayo de este año significa apenas un incremento de poco más de 7.100 millones frente al mismo mes del año pasado, lo que tamizado por la inflación de 43,5% del quinto mes del año, representa una caída real, del poder adquisitivo de esa masa de dinero, del orden de un 25%.

El impacto se explica, en parte, por la menor recaudación del impuesto a las Ganancias, que en mayo de 2024 había sido excepcionalmente alta por los ingresos extraordinarios de empresas exportadoras tras la devaluación de diciembre de 2023.

Por eso, cabría esperar que la caída sea más atenuada en junio. De todos modos, mayo cortó una tendencia de recupero del primer cuatrimestre del año, tal como había reflejado esta agencia en un informe anterior.

En el primer cuatrimestre del año, esos recursos nacionales habían mejorado, en términos reales, en un 13% con relación al mismo período del año pasado. Con la caída de mayo, el efecto termina siendo neutro, quedando equiparados ambos períodos de 5 meses.

Sin embargo, hay que considerar que aún con la mejora del primer cuatrimestre, todavía los recursos quedan por debajo de los años anteriores, superando sólo al año 2020, caracterizado por la nula actividad por efecto de la pandemia y su extensa cuarentena. Con el bajón de mayo, la comparación contra los años previos al 2024 empeora aún más.

También cayeron los Ingresos Brutos

El tercer componente clave de la recaudación provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos, mostró un crecimiento nominal del 37%. Sin embargo, también quedó por debajo de la inflación, lo que se traduce en una caída real del 4,53%.

El combo golpea de lleno las finanzas provinciales, en un contexto donde el gobierno nacional ya no asiste con fondos extraordinarios y las provincias deben cubrir cada vez más gastos con menos recursos.

Está claro que la situación no afecta solamente a Chubut y por eso fue motivo de una reunión entre gobernadores y funcionarios nacionales, donde se reclamó un esquema de reparto más equitativo. Mientras Nación sigue recaudando impuestos destinados al sostenimiento de la infraestructura vial, el abandono de la obra pública obliga a las provincias a asumir esos costos sin contar con los recursos necesarios.

Otro objetivo de Chubut: la redistribución de los ATN y otros recursos que recauda Nación para reactivar obra pública

En el pliego de propuestas que llevó el gobernador Torres al ministro Francos es el vinculado a la eliminación de los fideicomisos de obra pública recaudados por Nación, que hoy tiene una gran cantidad de fondos retenidos por ese concepto. La idea es que sean volcados a obras nacionales que absorberá la provincia, como la reparación del tramo de la ruta 40 entre Facundo y Tamariscos (42 kilómetros), o la conclusión de la autovía Puerto Madryn-Trelew.

En ese punto, los gobernadores aspiran a que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sean redistribuidos de forma equitativa, entregando el 50% a las provincias. Esos fondos representan el 1% del total de la recaudación del impuesto nacional y en la normativa actual, el gobierno nacional tiene la facultad de entregarlos según su propia decisión cuando las provincias lo necesitan.

En la práctica, el esquema de ATN se ha convertido en una herramienta de disciplinamiento político de los distintos gobiernos nacionales hacia sus pares de provincias, pero desde el inicio del período de Javier Milei ha habido una concentración aún mayor, con escaso reparto.

En igual sentido, también se apunta a exigir que Nación distribuya lo recaudado por impuesto a los combustibles, que según la ley debe ser entregado para obras públicas. Sin embargo, el año pasado se repartió menos de la mitad de los fondos obtenidos, al tiempo que el Estado nacional transfirió 258 obras por costos que en ese momento ascendían a 64.000 millones de pesos, pero quedaron paralizadas en su mayoría, segú un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De la satisfacción a ese pliego de reclamos dependerá la posibilidad de que tanto Chubut como el resto de las provincias puedan aspirar a recuperar recursos, para invertir en obras que Nación no realizará. La respuesta escuchada la semana pasada, por parte del ‘ministro desregulador’ Sturzenegger, no parece la más adecuada: su receta de “más motosierra para las provincias” no alcanza, siquiera, a la categoría de un mal chiste.