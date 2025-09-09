Un sector de la oposición cuestionó la determinación del Gobierno nacional de conformar una “mesa política nacional” y una “instancia de diálogo federal con los gobernadores”, luego del revés en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Diversas figuras del ámbito político expresaron su rechazo a la iniciativa oficial, que fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El diputado nacional Esteban Paulón afirmó que el presidente Javier Milei “finge hacer cambios”, pero el verdadero problema “es que se topa con un obstáculo: Karina”, en alusión a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Imposible prescindir de quien es indivisible de él, ‘el jefe’. Lo demás sarasa: mesa de gobernadores (otro ‘pacto de mayo’?) y volver a centrar en la ‘política’ y no en el plan económico el problema. Sin rumbo el Javo”, sentenció el diputado en sus redes.

Del lado gremial, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó la medida del gobierno luego de haber perdido las legislativas provinciales. “Es inaceptable que esta sea la respuesta”, señaló.

“Tienen que aceptar la derrota y cambiar el rumbo económico. Con una Mesa Política no van a hacer que los trabajadores y jubilados lleguen a fin de mes”, subrayó el líder de ATE.

A su vez, recalcó que los estatales se ‘niegan’ a ‘seguir soportando el accionar negligente’ del gobierno y afirmó que se declaran ‘en alerta y asamblea permanente’.

Y alertó a los gobernadores, asegurando que si se someten a la “mesa de diálogo federal” serán “cómplices”.

“¿Y ahora los gobernadores qué van a hacer? Ojo, que esta vez serán cómplices de garantizar impunidad a una banda de delincuentes”, sentenció Aguiar en su red social X.

Por último, el legislador porteño y referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, realizó una analogía con una “mueblería” y la acusación a la hermana del presidente por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“(Javier) Milei se puso una mueblería: 3 mesas para que no cambie nada. Sigue hasta (Martín) Menem, el coimero que reporta a la coimera Karina Milei”, aseveró.