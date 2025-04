Guadalupe Tagliaferri se mostró en contra de los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Además, habló sobre las demoras por los debates de los pliegos. “No es que yo no trabajaba en la comisión, ni que el Senado no trabajara. Los tiempos se demoraron porque no estaban los acuerdos”.

Linares sobre el posible aumento de dietas de los senadores: "Es más un tema político y mediático que real"

“La Constitución obliga a sentarnos para que busquemos acuerdos políticos y que elijamos a los integrantes del Poder Judicial. A todos nos preocupaba el tema, pero no había consenso, algo que nos dice la Constitución Nacional para darle solidez institucional a la Corte Suprema”, agregó.