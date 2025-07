Mientras crece el debate dentro del Senado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó en redes a la vicepresidenta Victoria Villarruel por convalidar la sesión.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, afirmó la funcionaria.