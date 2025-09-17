Este miércoles a las 13, la Cámara de Diputados volverá a ser escenario de una sesión clave y de alto voltaje político. Por impulso del bloque Unión por la Patria (UxP), el Congreso se reunirá para debatir el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei sobre dos leyes que habían sido aprobadas por amplia mayoría. Una que garantizaba mayor financiamiento a las universidades públicas y otra que declaraba la emergencia en el Hospital Garrahan, un emblema del sistema pediátrico nacional.

Ambas normas fueron frenadas por el Ejecutivo con argumentos de orden fiscal, lo que reavivó la disputa entre el oficialismo y la oposición en torno al ajuste aplicado por el gobierno, especialmente en áreas sensibles como la educación y la salud pública.

El debate no solo tendrá impacto legislativo, también pondrá a prueba la capacidad de articulación de las distintas fuerzas opositoras para alcanzar los dos tercios necesarios que exige la Constitución Nacional para revertir un veto presidencial. Al mismo tiempo, el oficialismo apuesta a desactivar esa mayoría con ausencias tácticas, presión sobre gobernadores y recientes transferencias de fondos a provincias clave.

Escándalo en Santa Cruz: una intendenta protagonizó una violenta pelea con insultos y golpes

Mientras tanto, afuera del recinto, se espera una masiva movilización de trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y organizaciones sociales en la Plaza del Congreso, en una jornada cargada de simbolismo y tensión social.

Cabe recordar que la sesión fue solicitada formalmente por el jefe del bloque UxP, Germán Martínez, y logró el respaldo necesario para abrir el recinto con el quórum reglamentario de 129 diputados. Participarán además Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, entre otros espacios opositores.

El Gobierno restableció Vialidad Nacional: designó nuevos directores tras el rechazo parlamentario

Sin embargo, la verdadera disputa comenzará al momento de tratar los vetos. El presidente de la Cámara, Martín Menem, exigirá que se alcance una mayoría de dos tercios para habilitar el debate, ya que las leyes vetadas no cuentan con dictamen de comisión. Esta condición está respaldada por la Constitución Nacional.

El tratamiento de los vetos se da en un contexto de tensión con las provincias. En los últimos días, el gobierno nacional transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

La atención está puesta en cómo votarán los diputados de esas provincias. En Misiones, el bloque Innovación Federal, con cuatro representantes alineados al gobernador Hugo Passalacqua, podría ser decisivo. En Entre Ríos, los diputados responden al gobernador Rogelio Frigerio, aunque están distribuidos entre el PRO, la UCR, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que genera incertidumbre.

Aseguran que la gestión de Javier Milei “atraviesa la mayor crisis de su presidencia”

Desde Santa Fe, Melina Giorgi (Democracia para Siempre) responde directamente al gobernador Maximiliano Pullaro. En Chaco, el radicalismo local tiene dos bancas, aunque una de ellas, Juan Carlos Polini, pertenece al sector crítico.

LA MATEMÁTICA PARLAMENTARIA

La oposición confía en reunir una mayoría robusta, con los 98 diputados de UxP, más 12 de Democracia para Siempre, 15 de Encuentro Federal, seis de la Coalición Cívica y cuatro del Frente de Izquierda (aunque Juan Carlos Giordano está ausente por una misión humanitaria en Gaza). El bloque Coherencia, encabezado por Carlos D’Alessandro, también se sumaría al rechazo.

El Gobierno designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior y busca apoyo provincial con la Mesa Federal

En cambio, el oficialismo apuesta a los 37 diputados de La Libertad Avanza, la mayoría del PRO y apoyos de la Liga del Interior y otras fuerzas provinciales. Si logran alcanzar más de un tercio de los presentes (al menos 83 diputados), podrían impedir el rechazo a los vetos.

La posición de la UCR es dispar: la mayoría se inclinaría por insistir en las leyes, aunque los diputados de Mendoza, Entre Ríos y Chaco podrían desmarcarse.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR