Luego de que el presidente Alberto Fernández hablara en Plaza de Mayo, durante el día de la Militancia, y negara la derrota electoral además de lanzar fuertes críticas a la oposición, dirigentes de Juntos por el Cambio criticaron al mandatario y calificaron su discurso como “violento y desligado de la realidad”.

La primera en referirse al tema fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien en diálogo con La Nación aseguró que fue "un discurso violento, típicamente kirchnerista, desligado de lo que sucedió el domingo".

"Inventa una conspiración en contra del Gobierno. Siempre hemos sido una oposición institucional y republicana”, señaló además la ex ministra de Seguridad de la Nación.

En ese sentido, Bullrich cuestionó que el presidente buscara determinar con quién se puede dialogar y con quien no. “Esto no es un diálogo, son proyectos unilaterales que se mandan al Congreso”, dijo previo a afirmar que Fernández “profundiza un camino de soledad política y quiere demostrar una fortaleza que no tuvo en las elecciones”.

Alberto pidió llenar la Plaza de Mayo "para celebrar el triunfo como corresponde"

“Vuelve marcar el camino del amigo y enemigo, habla de que JxC está armando una conspiración y excluye actores del diálogo. Es decir, fue un discurso típicamente kirchnerista, de toda la década pasada. No han aprendido nada”, cerró.

Por su parte, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que el mandatario "acaba de desperdiciar una oportunidad única. La negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo”.

“El Presidente actúa como comentarista de la realidad. En vez de solucionar los problemas, inventa triunfos y festeja ilusiones”, opinó también Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien concluyó afirmando que "de un gobierno incapaz, que rompió contacto con los hechos y no escucha la contundencia de las urnas no se puede esperar más que privilegios, ahogo a sectores pobres y medios, inflación, inseguridad y afixia en general”.