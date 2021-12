Se presentó en Comodoro Rivadavia una nueva línea interna del PJ de Chubut, denominada como “Peronismo Productivo”, con la participación de referentes de distintos puntos de la provincia.

Marina Barrera, una de sus impulsoras, dijo en contacto con ANDSUR que el principal objetivo es levantar “las banderas de la producción y el trabajo, es algo que se viene conversando con compañeros de toda la provincia, con cuadros técnicos y con agrupaciones. Se ha diagramado una base programática para lograr un pensamiento estratégico hacia futuro de todas las actividades que pueden generar empleo genuino, para poner esos temas en debate”.

Entre las actividades, señaló que “la minería es una de ellas, pero además la ganadería, la pesca, la agricultura, la cunicultura y todas las actividades que son necesarias por ejemplo para sostener la actividad petrolera en Comodoro, que requiere exploración de minerales de segunda categoría como arenas silíceas, las calizas, las arcillas. Y también en la Meseta, donde hay piel de tigre o piedra laja”.

Para Barrera, “la dirigencia del partido adoptó una línea de fundamentalismos y protestas, de todo es no y de ese modo se está vetando el crecimiento de una amplia gama de actividades productivas que se pueden desarrollar. Vimos que nuestro partido no daba el debate y por eso quisimos generar una agrupación para expresar nuestras ideas en ese espacio”.

Cuando se le advirtió que esta postura va en contra de la posición expresada por el presidente del PJ provincial y su mesa de conducción, Carlos Linares, en rechazo al proyecto que impulsa el gobernador Arcioni para avanzar en la zonificación minera en la Meseta, Barrera respondió:

“Nosotros en realidad estamos en concordancia con la línea que plantea el gobierno nacional que es permitir este tipo de actividad, porque lo que necesita el país son las actividades de escala para generar las divisas que el país necesita. La mesa provincial tomó una postura que no es la del partido, porque esa postura la define el Congreso partidario y hasta que no se expida el Congreso, que es el órgano soberano, no es una posición del partido”.

Discusión en el Congreso del PJ este sábado

Barrera es congresal nacional y anticipó que se presentará en el congreso de este sábado en Comodoro. “Vamos a hacer contrapeso porque hay regiones que vienen a plantear una negativa rotunda, pero nosotros queremos dar la discusión. Vamos a llevar un documento preparado para presentar y otros sectores harán lo mismo, pero no va a haber una resolución, sino que va a pasar a comisiones de trabajo, para una definición a futuro”.

En ese marco, afirmó que la nueva agrupación apunta a “mostrar la realidad, porque hay mucho ‘no es no’ sin argumentos y se repiten mentiras y afirmaciones falsas, pero queremos dar la discusión y llevar información que muestre las cosas positivas que pueden tener las actividades productivas”.