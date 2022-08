La Municipalidad de Trelew brindó este jueves un aporte económico a la empresa "EL 22" para que esté al día con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y pague el combustible para que vuelvan a salir los colectivos en forma inmediata.

“El depósito se realizó hoy mismo en Tesorería para afrontar un acompañamiento a la empresa El 22. Ha pedido un adelanto de fondos como para poder afrontar los gastos de la ART y con eso ya poder hoy mismo contar con la circulación”, dijo Norberto Yauhar, secretario coordinador de Gabinete, luego de mantener una reunión con concejales.

Yauhar precisó que la Municipalidad aportó unos $11 millones adicionales al subsidio sin los cuales la empresa no podría restablecer por estas horas el servicio de colectivos.

En medio de la crisis de colectivos, el boleto se irá a $60 el mes que viene y $75 a fin de año

“Si no hubiéramos hecho este sacrificio directamente estaríamos sin servicio. La empresa con estas condiciones, si no recibía estos fondos frescos para pagar la ART no podía salir a la calle", aseguró Yauhar.

CUADRO TARIFARIO

En tanto, el secretario coordinador de Gabinete anunció que enviaron al Concejo Deliberante el aumento de la tarifaria "con determinadas condiciones, que consideramos deben ser evaluadas cada dos meses".

"Ese costo que se envía está calculado por el ente regulador al mes de mayo, y estamos en agosto con aumentos de paritarias, combustibles, lubricantes y repuestos que no están previstos en esa tarifaria. Por eso, consideramos oportuno que cada 60 días se haga una reunión para realizar los ajustes correspondientes”, dijo.

Por último, Yauhar adelantó que el intendente Adrián Maderna este viernes acompañará a la empresa EL 22 a una reunión con el Banco Bice, donde va a plantear "un refinanciamiento de su deuda porque también está en una situación compleja con el sistema bancario”.