Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación (Perfil - Universidad del Salvador). Es periodista en la sección "Política" en los medios Perfil y Posdata, en los que se especializa en temas vinculados a la gestión de Gobierno.

El miércoles 10, Lisandro Catalán fue designado al frente del Ministerio del Interior con un objetivo: reconstruir el vínculo con los gobernadores que supieron ser aliados de Javier Milei. Pero un día después, el jueves 11, el presidente vetó la ley que establecía la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios patagónicos se enfurecieron y hasta el neuquino Rolando Figueroa, que desde hace meses evita el conflicto directo, envió una queja sutil. El nuevo ministro parece tener una misión imposible.

La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre empujaron al Ejecutivo a tomar medidas de cara a octubre. La Casa Rosada anunció la creación de una mesa política conducida por Milei y la restauración del Ministerio del Interior, que había sido disuelto en junio de 2024. Al frente de la cartera fue designado Catalán, quien se desempeñaba como número dos de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El empoderamiento de Catalán tuvo gusto a poco para los mandatarios que entienden que, más allá del rango ministerial, la gran pregunta es si el funcionario tendrá capacidad para tomar decisiones. De hecho, el primer gran asunto con el que tuvo que lidiar, el veto a los ATN, había sido resuelto por la Casa Rosada antes de que asumiera.

En la Patagonia, el veto fue rechazado por todos los gobernadores. La modificación en el sistema de reparto de los ATN fue un proyecto elaborado en conjunto por los jefes de las 24 provincias argentinas y el único tema en el que hubo un consenso interpartidario. El argumento es simple: se trata de fondos que aportan las jurisdicciones y que Nación no distribuye con el objetivo de poder sostener el superávit económico.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

En Casa Rosada repiten que Nación debe recaudar los ATN para poder enviar fondos a las provincias cuando se produce, por ejemplo, una emergencia natural. Sin embargo, saben que el veto fue un primer paso complejo para conseguir recuperar el diálogo con los gobernadores. Por eso, evalúan alternativas.

Según confirmaron a ADNSUR, Catalán todavía no tiene una agenda oficial programada ni tampoco hay fecha de convocatoria a los mandatarios. Una opción que se baraja es no tratar a todas las provincias como un único bloque, sino iniciar charlas de forma individual. Si ese es el camino, Ignacio “Nacho” Torres aparece como el primero en anotarse un punto: el mismo día que se restauró el ministerio, firmó una adenda con Nación para que Chubut compense deudas a cambio de obras en rutas nacionales.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Cerca de Torres rechazaron esta hipótesis y explicaron que la adenda amplía el primer acuerdo que Chubut firmó con el Ministerio de Economía en enero, que la reunión había sido programada hacía “varias semanas” y que “sí o sí había que firmar”. Con lo cual, “esta foto ya estaba prevista y no tiene nada que ver con lo otro”, agregaron.

Los Aportes del Tesoro Nacional: los fondos que se disputan Nación y las provincias

La disputa entre Nación y las provincias por los ATN está presente desde que Milei llegó a la Presidencia. Durante su mandato, el fondo fue subejecutado. Según Poltikon Chaco, por ejemplo, en 2024 sólo se distribuyó el 7% de los Aportes del Tesoro Nacional y hubo distritos que no recibieron ninguna transferencia.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda a través de impuestos federales. Es un fondo que se crea de manera automática, pero su reparto es discrecional. En teoría, se deben utilizar para asistir a las provincias en caso de emergencia o desequilibrios financieros y es Nación la que decide cuándo y cómo girarlos (o no hacerlo).

Para compensar la crisis económica y financiera, los gobernadores elaboraron el proyecto que Milei acaba de veta en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El 20 de agosto la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que planteaba, en líneas generales, que la distribución de los ATN debía hacerse de forma automática y diaria utilizando los mismos porcentajes de la coparticipación.

Desde Provincias Unidas, el espacio del que forman parte Ignacio Torres y Claudio Vidal, defendieron la ley a ADNSUR. “No tiene impacto fiscal porque solo representa el 0,05% del PBI para 2025 y el 0,15% para el 2026. Además, son 100% recursos de las provincias”, aseguraron. El argumento no fue suficiente para la Casa Rosada.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

Las quejas de los patagónicos

Apenas asumió Catalán, en Provincias del Sur adelantaron que si el veto se confirmaba sería difícil iniciar un diálogo. De hecho, la actividad con la que debutó el ministro la denominada Mesa Federal, con la que se pretendía reencauzar el diálogo con los gobernadores, pero de la que solo participaron los mandatarios que tienen alianzas electorales con La Libertad Avanza: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Cuando el veto se confirmó, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue uno de los primeros en manifestar su enojo. Se trata del único mandatario patagónico del peronismo y nunca formó parte del grupo de gobernadores aliados.

“No se trata solo de una cuestión económica: es un golpe al federalismo y al respeto por las leyes votadas por el Congreso, que representan la voluntad del pueblo argentino”, escribió en X.

Dónde voto este domingo: consultá el padrón electoral

La contracara de Melella en la Patagonia es el neuquino Rolando Figueroa, que se esfuerza por sostener el buen vínculo con Nación. De hecho, y a pesar de que su perfil se ajustaba al grupo, no se plegó al armado de Provincias Unidas. A pesar de no tener ninguna intención de abrir un conflicto con Nación, sus declaraciones posteriores al veto dejaron entrever malestar.

En X, Figueroa compartió una publicación sobre el Polo Tecnológico de Neuquén con un mensaje que se interpretó como una crítica a Milei y su decisión. “Elegimos un modelo de Estado eficiente para redistribuir. Porque no se puede redistribuir lo que no se tiene, pero tampoco alcanza con ordenar si no redistribuimos. Nuestro objetivo siempre es mejorar la vida de la gente”, escribió.

Suspendieron las horas extras, subsidios y eliminaron las licencias gremiales

En diálogo con la prensa local, Figueroa también se refirió a la restauración del Ministerio del Interior. “El diálogo siempre tiene que estar presente”, dijo y agregó que hasta el momento la provincia no recibió ningún llamado oficial por parte de Catalán. “Sería bueno que el gobierno nacional convoque absolutamente a todos los gobernadores”, subrayó. Los canales de diálogo del neuquino con el Ejecutivo nacional, hasta ahora, se tenían a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Dónde voto: mirá el padrón electoral de Chubut

Alberto Weretilneck supo trabajar en bloque con Figueroa a la hora de hacer planteos a Nación. Sin embargo, desde hace un tiempo, el mandatario profundizó sus críticas a la gestión libertaria. Con respecto a los ATN, fue categórico: “Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie”, aseguró.

El gobernador rionegrino habló con LU19 en términos muy duros. “Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto”, afirmó. Weretilneck también cuestionó la Mesa Federal de Catalán, a la que calificó como un ámbito de discusión “partidaria” y “un encuentro político a puertas cerradas” y exigió que se convoque a todas las jurisdicciones.

Saldrá por ley el aumento especial para jubilaciones y la AUH

El viernes 12, Provincias Unidas mantuvo un encuentro en la Exposición Rural de Río Cuarto y el rechazo al veto presidencial fue el gran tema de la cumbre.

Torres no pudo participar del evento, pero envió un mensaje y confirmó que el bloque visitará su provincia en el corto plazo: “Celebro que alcemos la voz en defensa del campo, la producción, la energía y todo ese trabajo que generamos. Estamos discutiendo lo importante: una agenda de desarrollo que es lo que representa Provincias Unidas. Los espero en los próximos días en Chubut junto a todos los gobernadores”, expresó.

"Esta ley va a cambiar las vidas de 13500 docentes, 175000 alumnos y más de 350000 padres"

El santacruceño Vidal también se ausentó por motivos de agenda y, aunque no se expresó todavía sobre los ATN en particular, sus críticas a la gestión nacional son cada vez más fuertes. El domingo 7, después de la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, escribió en X: “Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer”.