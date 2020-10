RAWSON (ADNSUR) - Referentes de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) realizaron este martes una conferencia de prensa donde revelaron el contenido de la reunión que ayer mantuvieron con los diputados y senadores nacionales a través de las plataformas virtuales. Además, reafirmaron la necesidad de plantearle a los legisladores provinciales los alcances de una nueva Ley Tributaria para mejorar el nivel de recaudación de la provincia.

El encuentro de esta mañana fue encabezado por Carlos Milani (SITRAVICH), Santiago Goodman (ATECH), Adriana Gatica (SATSAID), Alejandra Sanhueza (SITRAJUCH), Tomás Montenegro (CTA) y Alejandro González (SUTAP), Angel Sierra (APEL) y representantes de la Salud Pública nucleados en SISAP.

En ese marco Milani explicó que -en la reunión de ayer con los legisladores nacionales- “se pudo avanzar en plantear cuestiones que son resortes exclusivos de los 8 legisladores nacionales de ambas Cámaras. Logramos hablar con 7 de ellos. Faltó Mario Pais pero se excusó con nosotros. También aquí venimos planteando la necesidad de reunirnos con los legisladores provinciales para poder avanzar en los temas que son incumbencia exclusiva de los diputados provinciales de todos los bloques y con el Poder Ejecutivo con el propio Gobernador pero todavía no pudimos conseguir ninguna reunión porque es el máximo responsable”.

“Principalmente, propusimos en avanzar en una reforma de la ‘Ley Guinle’ en cuanto a los tributos sobre la venta de energía garantizada que tienen las empresas que tienen en función de amortizar la inversión que realizaron. El segundo punto fue –algo que ya le propusimos al Poder Ejecutivo provincial en el 2018- que apunta a que todas las fuerzas políticas le exijan una ‘reparación histórica’ al Gobierno Nacional en función de los puntos de coparticipación que nuestra provincia cedió en el año 1986. Indudablemente, esta situación provocó un grave perjuicio en los ingresos a la provincia. El tercer planteo fue que todos los legisladores nacionales se expresaron en rechazo de los proyectos de ‘Megaminería’ en la provincia” precisó.

En tanto, Goodman señaló que “el jueves vamos a estar en la puerta de Legislatura para que los diputados puedan hacerse eco de la Ley Tributaria . Hay cuestiones que los ministros Grazzini y Antonena (de Gobierno y Economía, respectivamente) ya tomaron como el ‘Impuesto Inmobiliario Rural’ porque el Gobierno tiene la intención de empezar a cobrarlo en enero del 2021 luego de 14 años de no hacerlo. Pero se aplicó el ‘Consenso Fiscal’ que apuntaba a disminuir el valor para que una mayor cantidad de personas se sumaran a pagar pero no sucedió nada de eso. Nadie pagó en Chubut y se redujo el valor de esos cobros. Los valores de la tierra y de la utilización del agua tienen que ser actualizados. Todo esto se lo dijimos a los ministros porque es un ingreso genuino de la provincia que hoy no lo está cobrando. Es necesario que los diputados aumenten los valores de las tasas y los cánones para exista un ingreso genuino por parte de esos impuestos.

Por su parte, Angel Sierra (APEL) aseguró que “estamos poniendo la Legislatura en condiciones. Ayer hicimos una Asamblea con los trabajadores y resolvimos dar un ‘gesto’ más allá que no cobramos. Todos estamos poniendo en condiciones a la Legislatura, ayer la desinfectamos y limpiamos cada rincón porque –hace casi 2 meses- que está sin funcionar. Esperemos alguna señal por parte de las autoridades de la Casa para tratar las sesiones en el recinto de manera presencial”.

“Para nosotros, estas sesiones virtuales no son legítimas. Hicimos una presentación al respecto en la Justicia pero ellos dijeron que era un ‘manejo interno’ y que no se iban a inmiscuir en el manejo de otro Poder. Hay que tratar todas las cuestiones para que no sean un agravante para cualquier ciudadano porque ahí estaría en condiciones de actuar la Justicia porque habría un perjuicio para la ciudadanía” completó.