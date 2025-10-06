Los representantes legales de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, presentaron este lunes un escrito ante la Justicia Electoral solicitando la reimpresión de las boletas que llevarán la imagen de Diego Santilli. El dirigente asumirá como cabeza de lista de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert.

En el documento, el espacio también pidió la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) de acuerdo con la nueva postulación de Santilli como figura principal.

Desde los equipos legales del partido sostienen que el gasto adicional que implicará la reimpresión —estimado en más de 10 mil millones de pesos— debería ser cubierto por el Ministerio del Interior. Sin embargo, dentro de la fuerza política hay quienes consideran que el propio partido debería afrontar los costos.

Aun así, la decisión final dependerá del juzgado electoral a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, quien deberá resolver el pedido presentado.

El Código Nacional Electoral no favorece a la administración libertaria dado que en su artículo 63 establece que los plazos para presentar impugnaciones deben hacerse con “una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario”.

Un integrante del equipo de legales negó ante la Agencia Noticias Argentinas que hasta el momento se hubieran impreso más del 50 por ciento de las papeletas como señala la oposición, y reveló que aspiran a solicitar la totalidad de las nuevas boletas correspondientes a provincia de Buenos Aires.