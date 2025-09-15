Con un evento multitudinario en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei, presentó a sus candidatos a diputados nacionales: Maira Frías (Comodoro) y Julián Moreira (Trelew), acompañados por el diputado nacional César Treffinger.

La primera en tomar la palabra fue la Maira Frías, quien se autodefinió como una persona de fe y expresó con firmeza: “Nuestro presidente fue claro desde el principio: el cambio real requiere esfuerzo y sacrificio. Ya atravesamos la primera etapa, en la que hubo que ordenar, limpiar y poner en marcha las bases del verdadero cambio. Ahora estamos entrando en una nueva fase, donde no podemos permitirnos volver a la decadencia del pasado”, expresó.

Frías remarcó que sin Argentina no hay Chubut y que es clave sostener el rumbo: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Lo que se logró no puede tirarse a la basura. Bajamos la inflación, reducimos el gasto público, terminamos con los piquetes, reducimos impuestos y le pusimos fin a los privilegios de la casta. Ahora debemos defender el superávit, el equilibrio fiscal y completar la segunda etapa del gobierno, avanzando con reformas muy importantes, como la laboral, la previsional y la impositiva, por ejemplo”.

En un llamado directo a los votantes, la candidata afirmó: “Este 26 de octubre se define el modelo de país que queremos. Es ahora o nunca. Es a todo o nada. Necesitamos más diputados en el Congreso que, como César Treffinger, estén comprometidos con este proyecto de transformación y dispuestos a defender al presidente frente a los que no quieren el verdadero cambio que necesita el país”.

A continuación, habló Julián Moreira, segundo en la lista, quien se expresó: “Este equipo no vino a especular. Vinimos a dar la pelea por las ideas de la libertad. Somos la única alternativa real al kirchnerismo. El futuro de Argentina se juega ahora. Es ahora o nunca”, sentenció.

El acto fue acompañado también por dos importantes figuras del equipo nacional de La Libertad Avanza, llegadas desde Buenos Aires: Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, quienes saludaron a la militancia y respaldaron a los candidatos en la provincia. Además, estuvieron presentes los candidatos suplentes a diputados nacionales: 1.° suplente, la contadora Silvina Florentino (Puerto Madryn), y 2.° suplente, el licenciado Leandro Ruata (Puerto Madryn). Por su parte, también acompañaron los candidatos al Consejo de la Magistratura por las circunscripciones Trelew y Esquel: Facundo Lazzaro y Cristian Ortiz, respectivamente.

El cierre del evento estuvo a cargo del diputado nacional César Treffinger. En su mensaje final, destacó el crecimiento del espacio y el compromiso con el proyecto del presidente Milei:

"No hay tiempo para medias tintas. Hoy los argentinos tienen una opción real, que ya gobierna y que está cambiando el país. Defender a Milei es defender el presente, el futuro y la prosperidad que todos queremos para la República Argentina. Kirchnerismo o libertad, esa es la verdadera elección. Desde Chubut vamos a seguir acompañando este verdadero cambio que necesita nuestro querido país. Dios bendiga a Chubut y a la República Argentina".

Con este importante evento cargado de energía y entusiasmo, La Libertad Avanza realizó su lanzamiento de campaña ante una multitud en Comodoro, que dará pie a las recorridas por el resto de la provincia con la fe y la convicción puestas en ratificar el gran acompañamiento que recibió en las pasadas elecciones. Aclarando que esta es una elección legislativa nacional en la que se define el modelo de país que preferimos los argentinos.

Gacetilla Prensa LLA Chubut, supervisada y editada por un periodista de ADNSUR