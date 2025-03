La Legislatura del Chubut realizará el miércoles 19 de marzo una reunión plenaria y abierta a la comunidad, bajo el formato de audiencia pública, sobre el ente administrador de servicios previsionales para profesionales COMBE. Será en el contexto de una semana en la que habrá también dos sesiones.

El encuentro sobre COMBE se concretará en el hall central, ubicado en planta baja de la Legislatura, con las presencias del vicegobernador Gustavo Menna; del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; del Inspector General de Justicia, Ernesto D’Alessandro; de la presidenta de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, la diputada Sandra Willatowski; y legisladores provinciales de distintos bloques.

COMBE es el ente administrador de aportes previsionales de profesionales en Ciencias Económicas, odontólogos, bioquímicos, médicos y escribanos con matrícula en Chubut.

El objetivo del plenario será analizar los reclamos de profesionales no afiliados al ente por intimaciones por deudas millonarias que los mismos consideran no corresponden por no ser afiliados.

Cabe recordar que, si bien la ley que creó COMBE en 2003 estableció la afiliación obligatoria, en 2008 la Legislatura aprobó una modificación que prevé el carácter voluntario y optativo de la misma.

La reunión plenaria se dará en el contexto de una semana en la que habrá dos sesiones en la Legislatura: este martes, la sesión especial en la que la presidenta del Superior Tribunal, Silvia Bustos, brindará el informe anual del Poder Judicial; y el jueves será la primera sesión ordinaria de las previstas en el cronograma aprobado en la preparatoria del 25 de febrero.

De manera paralela, durante la semana habrá reuniones de comisiones con el fin de emitir dictámenes de los proyectos que se tratarán en la sesión del jueves.