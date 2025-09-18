La Legislatura ratificó el acuerdo entre Lotería y Casino Club para extender las concesiones de las salas de juego
El convenio establece el pago de $ 8.000.000 por parte de la empresa. Los fondos serán utilizados para financiar obras en Comodoro y Trelew. Los bloques Arriba Chubut y PICh votaron en contra. Seguí la cobertura en vivo.
La Legislatura de Chubut tiene este jueves una sesión clave, con un extenso orden del día de 22 puntos, entre los que se destacan tres proyectos centrales: ampliación presupuestaria; el convenio con Nación para cancelar deudas a cambio de la realización de obras de infraestructura; y el acuerdo entre Lotería y Casino Club por las concesiones que la empresa tiene en la provincia. Seguí la cobertura en vivo.
La Legislatura ratificó el acuerdo entre Lotería y Casino Club
Con 19 votos afirmativos y 8 negativos, la Legislatura ratificó el acuerdo entre Lotería y Casino Club para extender las concesiones de las salas de juego en la provincia.
Fita acusó al oficialismo de usar a las víctimas de la inundación de Comodoro como parte de la campaña
Gustavo Fita solicitó la palabra para responderle a Fernández. Le pidió que “no le siga mintiendo a los chubutenses” y aseguró que “se la pasa hablando de Juan Pablo Luque, por el que indudablemente tienen una admiración tremenda”. Por último, afirmó: “Le pido que realmente pensemos en aquellas personas que sufrieron la inundación y dejemos de ponerlos como un modelo de campaña”.
"Vayan a pedir perdón por todas las obras que no hicieron en Comodoro"
El diputado Emanuel Fernández cruzó a la oposición por las críticas al proyecto, en el marco de la campaña de cara a las elecciones de octubre. “El diputado que forma parte del gobierno municipal de las obras inconclusas (en referencia a Gustavoo Fita) mencionó a Juan Pablo Luque. ¿Por qué no exigió las obras con el que ahora se pasea de campaña cuando era intendente? En noviembre de 2022 pagaron adelantos por $ 1.000.000 y no sabemos qué hicieron con esta plata. Hablemos de los problemas estructurales que tiene Comodoro por las obras que abandonaron”, afirmó el legislador de Despierta Chubut.
“Hablar de forma despectiva de una obra que ustedes tenían que hacer para que mejorarle la calidad de vida a la gente de Comodoro, que cada vez que llueve la pasa mal por culpa de gobierno que representan algunos de ustedes, es una vergüenza. Dejen de pedir explicaciones y vayan a darlas a ustedes y a pedir perdón por todas las obras que no hicieron en Comodoro”, concluyó Fernández.
Primero Chubut y Familia Chubutense acompañarán el proyecto
Las diputadas del bloque Primero Chubut, Mariela Williams y Tatiana Goic, adelantaron que acompañarán el proyecto de ley que ratifica el acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club. “Lo que tiene que hacer el Estado en estas situaciones de crisis es poner todo el aparato del Estado para generar puestos de trabajo”, remarcó Goic, al afirmar que las obras anunciadas en Trelew y Comodoro permitirán crear fuentes de empleo en el sector de la construcción.
En la misma línea se expresó César Casal, del bloque Familia Chubutense, quien remarcó que lo más importante del convenio que extiende las concesiones hasta 2031 es que garantiza la continuidad de los puestos de trabajo en la salas de juego.
“Nos estamos haciendo cargo de lo que no hicieron gestiones anteriores”
El presidente del bloque Arriba Chubut, Daniel Hollmann, aseguró que las críticas de la oposición "buscan disfrazar buenas decisiones que está llevando este Gobierno, sobre todo en materia de infraestructura, hablando de acuerdos espurios, escandalosos y lesivos”.
También aseguró que para analizar el acuerdo firmado entre Lotería y Csino Club es necesario tener en cuenta la situación actual de los casinos físicos en la provincia. “Hace poco tiempo se rescindió una concesión en Trevelin y está en riesgo la de Rada Tilly. En Buenos Aires se llamó a licitación para 22 salas y quedó desierta”, detalló.
Por otra parte, afirmó que los dictámenes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno recomendaron el tratamiento legislativo del convenio. “Eso es lo que estamos haciendo hoy, algo que nunca hicieron los gobiernos anteriores”.
Hollmann también recordó que para la construcción de centros de encuentro como el que se terminará en Trelew con el dinero aportado por Casino Club, realizados por parte del gobierno de Martín Buzzi, significó “la toma de una deuda de 200 millones de dólares para dejar obras inconclusas”. Por último, concluyó: “Nos estamos haciendo cargo de lo que no hicieron gestiones anteriores”.
"Un privado va a dejar obras importantes y estratégicas en las comunidades"
El diputado Luis Juncos, de Despierta Chubut, repasó la cronología de las concesiones de las salas de juego en la provincia y destacó que -a diferencia de lo ocurrido en extensiones anteriores- el Ejecutivo envió el proyecto a la Legislatura para “abrir el debate de cara a la sociedad”.
“En 2013, se hizo un acuerdo de extensión del contrato de Casino Club a través de una resolución del IAS. ¿Hubo una ley, hubo una discusión pública? No, una resolución. Vino a esta casa un proyecto de ley que no tenía que ver con los plazos sino con la distribución de fondos que se coparticiparon entre los municipios. En 2022, se emite una resolución con una extensión por otros cinco años, con un bono extraordinario que no se coparticipó a ningún lugar. Fueron $ 718 millones que fueron a las arcas del IAS. No tuvo tratamiento legislativo ni ninguna discusión de cara a la sociedad”, detalló el diputado.
Juncos destacó la importancia de buscar fuentes de financiamiento para obras estratégicas en actual momento económico del país. “Nación no existe, el BID no existe, la CAF no existe, el Baco Mundial no existe. Esto es una oportunidad. Un privado va a dejar obras importantes y estratégicas en las comunidades”, sostuvo.
"Es una nueva concesión por 21 años, disfrazada de prórroga"
“Estamos votando una nueva concesión por 21 años, disfrazada de prórroga. Estamos hipotecando el juego hasta el 2046, con la módica cifra de $ 8.000.000 que, teniendo en cuenta un tipo de cambio de $ 1.450, estamos hablando de US$ 31.000 por mes si lo calculamos a 15 años. Pero si hablamos de que en realidad es una concesión a 21 años, estamos hablando de US$ 21.000 por mes”, afirmó el diputado Emanuel Coliñir, de Arriba Chubut.
Además, el legislador afirmó que el acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club refleja “el lugar de falta de respeto en el que ponemos al Estado y lo poco que nos importan los recursos de los chubutenses”. Por último, afirmó: “En algún momento, la versión taquigráfica de esta sesión se va a leer y quedará claro quiénes decidieron regalar y quiénes decidieron oponerse. Esta Legislatura está cediendo solamente por obediencia”.
El diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, afirmó que las obras anunciadas en el nombre del proyecto son “el caballo de Troya” para ocultar que “la prórroga repleta de irregularidades de esta concesión”.
La diputada Andrea Toro, del Partido Independiente del Chubut (PICh), adelantó que su bloque también votará en contra del proyecto, al asegurar que el acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club incumple con la ley que regula la explotación del juego en la provincia.
“Aprobar esta prórroga tal como está, nos expone a una judicialización que podría costarle muy caro a la provincia”, afirmó la legisladora.
Duras críticas de la oposición al acuerdo entre Lotería y Casino Club
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, adelantó que el peronismo no acompañará el proyecto enviado por el Ejecutivo. “Un acuerdo de estas característica no tiene precedentes en la historia de la provincia. Es lesivo, pernicioso y escandaloso, y absolutamente desproporcionado el beneficio para la empresa concesionaria”.
Además, acusó al Ejecutivo de “ocultar información” y afirmó que la propuesta elevada por la empresa Casino Club a Lotería fue analizada por el Tribunal de Cuentas. “Asombrado y despavorido, el Tribunal de Cuentas le dijo que esto era absolutamente improponible”.
“Seis años antes de que se venza la concesión, y sin hacer licitación, están regalanado una concesión hasta 2046. Esto es un perjuicio grave y concreto a los intereses de los chubutenses”, cuestiono Pais.
Inició el debate por el acuerdo entre Lotería y Casino Club
Sergio Ongarato, de Despierta Chubut, fue el encargado de presentar el proyecto de ley titulado "Ejecución de Obras Estratégicas para la Provincia del Chubut". El diputado destacó que el acuerdo firmado entre Lotería de la provincia con Casino Club permitirá realizar dos obras estratégicas en Comodoro y Trelew, con impacto en la creación de empleo en el sector de la construcción.
El convenio, que debe ser refrendado por la Legislatura, y repasó los detalles de convenio que estipula el pago de $ 8.000.000 por parte de la empresa, a cambio de la extensión de sus concesiones por un plazo de hasta 15 años.
Cruces por la falta de agua en Puerto Madryn
El inicio de la sesión estuvo marcado por una polémica inesperada: un cruce entre el diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda; y Mariela Williams, de Primero Chubut, en torno a un pedido de informes presentado por el legislador vinculado a los problemas en el servicio de agua potable que sufrió Puerto Madryn.
“Hay que dejar de hacer fulbito para la tribuna”, aseguró Williams, luego de plantear que el pedido de informe estaba mal formulado, ya que está dirigido al Ejecutivo provincial, cuando la competencia corresponde al municipio y a la cooperativa local.
Finalmente, con el apoyo del bloque Arriba Chubut, el pedido de informes fue aprobado.
La Legislatura se prepara para debatir tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo y cuentan con dictamen de comisión.
- El acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club para la extensión de las concesiones que tiene la empresa de juego en la provincia, a cambio del pago de $ 8.000.000. Esos fondos serán destinados a la realización de obras en Comodoro y Trelew.
- El convenio firmado entre el gobenador Ignacio Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia cancele deudas por $ 100.000.000 con Nación, a cambio de la realización de obras de infraestructura.
- El pedido de ampliación del presupuesto por parte del Gobierno provincial. Tal como adelantó ADNSUR, el Ejecutivo envió un proyecto para incrementar los fondos en $331.500 millones, lo que representa una actualización de 14 puntos con respecto al presupuesto 2025, principalmente por suba en la coparticipación y de impuestos provinciales, aunque en una proporción mucho menor.