El presidente del bloque Arriba Chubut, Daniel Hollmann, aseguró que las críticas de la oposición "buscan disfrazar buenas decisiones que está llevando este Gobierno, sobre todo en materia de infraestructura, hablando de acuerdos espurios, escandalosos y lesivos”.

También aseguró que para analizar el acuerdo firmado entre Lotería y Csino Club es necesario tener en cuenta la situación actual de los casinos físicos en la provincia. “Hace poco tiempo se rescindió una concesión en Trevelin y está en riesgo la de Rada Tilly. En Buenos Aires se llamó a licitación para 22 salas y quedó desierta”, detalló.

Ibarra defendió el acuerdo con Casino Club y cuestionó a la oposición: “En 2022 cobraron $ 780 millones y no hicieron una sola obra”

Por otra parte, afirmó que los dictámenes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno recomendaron el tratamiento legislativo del convenio. “Eso es lo que estamos haciendo hoy, algo que nunca hicieron los gobiernos anteriores”.

Hollmann también recordó que para la construcción de centros de encuentro como el que se terminará en Trelew con el dinero aportado por Casino Club, realizados por parte del gobierno de Martín Buzzi, significó “la toma de una deuda de 200 millones de dólares para dejar obras inconclusas”. Por último, concluyó: “Nos estamos haciendo cargo de lo que no hicieron gestiones anteriores”.

