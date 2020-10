COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - El presidente de la bancada oficialista de la Legislatura de Chubut, Juan Pais, negó en Actualidad 2.0 a la posibilidad de que se dé este jueves la aprobación a la colocación de letras por 50 millones de dólares con un plazo de 30 meses como requiere el Ejecutivo. "No va a estar mañana en el orden del día mañana. Es un tema que quedamos en seguir discutiendo; algunos diputados van a pedir la presencia del ministro de Economía para ver cuál es la proyección y el motivo por el cual se pide el endeudamiento. Yo creo que hay posibilidades de tratarlo pero seguramente será más adelante pero no mañana porque aún no ha tenido el dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda".

"Para mañana va a estar descartado", manifestó Pais. Sobre si esto puede complicar las posibilidades de que el Gobierno cumpla con el anuncio de integrar una masa salarial para el mes de noviembre, tenendo en cuenta los plazos, dijo que "no debería haber complicaciones para el compromiso que asumió el Gobierno. Sí es una herramienta necesaria porque permite fondearse e ir administrando paulatinamente ante los faltantes de caja para seguir cumpliendo en término con los compromisos asumidos pero creo que en noviembre podrá cumplirse con lo que comprometió el gobernador".

Dijo que "vamos a seguir trabajando para generar la herramienta, para que el Gobierno la tenga y que pueda ir acercándose más porque aún cuando en noviembre se pague el salario de octubre a todos los rangos va a quedar una deuda con los empelados que habrá que ir saldando".

Sobre los costos en comisiones que implicará esta operatoria, Pais mencionó que "no está en el proyecto de ley; no tengo conocimiento de cuánto es el costo. Se trató el tema de comisiones y costos cuando se trató la autorización para reperfilar la deuda y en ese momento se impuso un límite que fue el más bajo en la historia de la provincia pero en esta emisión de letras desconozco".