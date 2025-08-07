Con 22 votos a favor, uno en contra y una abstención, se aprobó la modificación a la Ley XXIV-111, donde se fija la eximición del pago del impuesto inmobiliario 2025 a inmuebles ubicados fuera de los ejidos municipales que se encuentren afectados total o parcialmente al ejercicio de la actividad ganadera.

Desde el oficialismo argumentaron que, tal como estaba redactada hasta el momento, la ley limitaba el alcance de los beneficios a quienes se encuentran produciendo en un inmueble que no está a su nombre, como ocurre con sucesores de una propiedad y arrendatarios.