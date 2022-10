La Legislatura habilitó una nueva reelección a los intendentes, pero devolvió a comisión el endeudamiento por $6.000 millones

En una sesión cargada de temas de trascendencia en materia económica y electoral, la Legislatura sesionó este jueves y dejó cinco títulos importantes: 1) aprobó la ampliación presupuestaria pedida por el gobierno; 2) devolvió a comisión el nuevo endeudamiento con el Fondo Fiduciario; 3) aprobó la reforma que habilita reelecciones de intendentes y jefes comunales; 4) designó al radical Pablo Del Giúdice como nuevo Fiscal Anticorrupción; y 5) el diputado Carlos Eliceche presentó el proyecto de eliminación de las PASO.

Nuevamente la cita fue en la Sala de Lectura de la Biblioteca, como el martes pasado, ya que aún no fue habilitado el recinto de sesiones que tiene problemas de rajaduras en el cielo raso. El vicegobernador Ricardo Sastre abrió la sesión y luego se retiró, por lo que ofició de presidente todo el tiempo el vicepresidente primero, Roddy Ingram.

Uno de los datos que se conoció en la sesión, fue la designación -por un acuerdo político de los bloques- del dirigente radical de Sarmiento, Pablo Del Giúdice, como nuevo Fiscal Anticorrupción Adjunto, cargo que de este modo conserva el radicalismo que antes tenía allí a Mario Romeo. Estará acompañando al nombre propuesto por el PJ, que fue el de Diego Carmona.

Respecto a los temas electorales, se sancionó con reformas la modificación de la Ley Orgánica de Municipios, que fija el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes, pero tomando como primer mandato el de 2019, lo que deja en carrera a unos 14 intendentes y 10 jefes comunales electos en 2015.

En la sesión, el presidente del bloque oficialista, Juan Pais, presentó una moción para incluir una nueva redacción al proyecto del gobierno sobre la Ley Orgánica de Corporaciones Municipales, incorporando en el articulo 8 bis, que “se considerará por única vez como primer mandato el de 2019” y agregando el mismo artículo en la ley de comunas rurales para los presidentes de comuna.

Por su parte, el diputado Carlos Eliceche mocionó que “este proyecto vuelva a comisión para su análisis con más tiempo” y se opuso a la reforma “por entender que estamos generando situaciones de inequidad partiendo de nuestra Constitución Provincial y de las cartas orgánicas de los municipios que tienen limitaciones”.

“Este proyecto de ley habla de la imposibilidad de llevar adelante proyectos a causa de la pandemia, va en contra de las alternancias”, dijo Eliceche, quien destacó que “poner un límite fue una inteligente determinación, y hoy estamos yendo en contra, generando disparidades”.

DEBATE

Se sumó a su planteo Tatiana Goic, quien señaló “se imaginan que cada actor político que considere que el escenario que le tocó no fue el apropiado pida cambiar las reglas del juego, que nos queda de la democracia” y sostuvo “hoy la excusa es la pandemia, en el futuro podría ser la nieve o la tucura. Lo grave no sólo es la falta de respeto a la democracia, sino que le falta el respeto a la política como herramienta de cambio para mejorar la calidad de vida a la gente”.

Dijo que el oficialismo “están preocupados en como perpetuar a un grupo de intendentes que están atrincherados en sus municipios, mientras la mayoría de los chubutenses no tiene asegurados sus servicios básicos”, y nombró ejemplos de intendentes que llevan décadas en su cargo como Mario Pichiñan, Jorge Seitune y Antonio Reato.

La radical Andrea Aguilera indicó que “es real que el proyecto tiene una técnica legislativa muy mala, no queda claro lo que se quiere hacer, no queda claro si es aclaratorio o nuevo. Hay algo que no se ha dicho, hay que bregar por la autonomía municipal, en vez de estar manipulando leyes, esta Legislatura debe bregar por que los municipios tengan cartas orgánicas”.

Finalmente la moción de Juan Pais obtuvo 17 votos de un total de 23, con apoyo de Chubut al Frente, Chubut Unido, UCR y Sebastián López. De este modo, 14 intendentes y 10 jefes comunales quedan habilitados a presentarse en 2023.

Respecto a la cuestión electoral, un dato clave -anticipado como el anterior por ADNSUR hace varias semanas- fue que el diputado Carlos Eliceche presentó sobre tablas y fue enviado a comisión, el proyecto de “la reforma para derogar el sistema de las PASO, sistema que fue votado a fines de 2014 con el espíritu de profundizar la democracia y buscando una mayor participación, pero no logró su cometido. Los partidos han presentado en su mayoría una sola fórmula y han pasado a ser una encuesta”, dijo en la fundamentación que hizo oralmente.

Argumentó en contra de las primarias “el gran costo económico que significa para el estado nacional y estados provinciales”, y planteó “la posibilidad de que dentro de la provincia haya municipios que tengan hasta 7 turnos electorales, con el gasto y la movilización de fuerzas que esto implica”.

TEMAS ECONÓMICOS

Los otros dos temas fueron abordados estuvieron vinculados a proyectos financieros enviado por el Ejecutivo. En primer lugar, tuvo acompañamiento unánime la modificación del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2022, que incrementa en $44.124.490.673 el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Central y Organismos Descentralizados.

En la fundamentación, se detalla que hubo un incremento de ingresos de la Coparticipación Federal del orden del 27,7 %, por el aumento del nivel de precios y la suba de la actividad económica. También se detalla que en lo respectivo a los ingresos provinciales, según Rentas Generales hubo una suba del 17,5 % en Ingresos Brutos y del 9,9 % en Sellos.

Además, se informa que se incrementa en $ 165,5 millones las fuentes financieras destinadas a atender las erogaciones y se disminuyen en $ 5,6 millones las aplicaciones financieras, y también, se incrementa en 19 el número de cargos de la planta de personal y temporaria y 3 mil las horas cátedra.

Pero no se trató el otro proyecto financiero, que lleva el N°077/22, presentado por el Poder Ejecutivo, y que figuraba en el Orden del Día con dictamen favorable de la comisión de Hacienda, que aprueba el Convenio “Programa de Asistencia Financiera”, suscripto entre la Provincia del Chubut, el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Se trata de la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, con el gobernador Mariano Arcioni, de un préstamo de 6 mil millones de pesos, a pagar desde enero de 2023 en 24 cuotas, con una tasa del 0,10 % anual, más CER.

En este caso, los diputados de la oposición lograron que el bloque oficialista acompañe el pedido para que vuelva a comisión por falta de detalles sobre el destino del dinero.

CUESTIONAMIENTOS

En la sesión, la justicialista Belén Baskovc cuestionó que “otra vez nos encontramos tratando proyectos financieros, acabamos de aprobar un incremento del presupuesto general, es una buena noticia que hayan mejorado los ingresos por recaudación, pero lamentablemente vamos a tratar un nuevo endeudamiento”.

“Nos habíamos entusiasmado el año pasado, cuando el ministro Antonena dijo que no iban a pedir mas endeudamientos, pero se ve que están roleando letras todos los meses, y cuando consultamos por este nuevo endeudamiento al ministro el martes sobre el destino, no obtuvimos ninguna respuesta concreta”, dijo la legisladora.

Agregó que “hemos actuado como bloque con mucha responsabilidad, hemos acompañado la renegociación del Bocade, porque sabíamos que si no el atraso iba a ser de 6 o 7 meses, y con esa responsabilidad que nos caracteriza, elevamos una nota al ministro para que nos expliquen por escrito el destino de estos 6 mil millones, y la nota no dice nada”.

Baskovc criticó que “no sabemos cuál es el destino, y no queremos que se naturalice la toma de deuda en esta provincia, porque la primera cuota la va a pagar el próximo gobernador” a lo que concluyó “están improvisando con los recursos del estado, y después eso lo paga la gente, con el pago escalonado, retención de servicios, por lo que nosotros no lo vamos a acompañar, no vamos a ser cómplices de la falta de transparencia”.

A su turno, el presidente de la bancada oficialista, Juan Pais, admitió que “siento que estamos siendo profundamente discriminados por Nación en el reparto de fondos, Chubut es la provincia que está ultima a nivel país, y el Fondo Fiduciario es la herramienta financiera que ha encontrado el gobierno nacional para asistir a la provincia en este año en el que nos aqueja la inflación a todos”.

“Como chubutenses nos merecemos otro tipo de asistencia como ATN de acuerdo a lo que Chubut aporta al país, el sacrificio y el subsidio al combustible de todos los argentinos” dijo Pais, quien de todos modos dijo entender las dudas de la oposición y accedió a “que el proyecto sea remitido nuevamente a la comisión y que el ministro responda lo que se ha pedido por nota”.

Luego la diputada radical Andrea Aguilera, dijo “celebro que el diputado haya decidido mandar el proyecto a comisión, y coincido en la falta de asistencia de Nación a Chubut, que la ubica en los últimos lugares. Una provincia que ha sido muy golpeada por fenómenos climáticos, y sin embargo la ayuda prometida no se condice con la ayuda real que hay llegado”.

Cuestionó que “el ministro de Economía (Sergio Massa) es del mismo signo político del gobernador, es una cuestión de desprecio, el gobierno debe asistir a las provincias de manera igualitaria, siempre llega a través de dinero que luego hay que devolver con intereses”.

Además criticó que “hay más ingresos pero también se expande el gasto, y así nunca van a estar equilibradas las cuentas de la provincia. Esto denota que no tiene un plan, que venimos pidiendo hace años, que permita desarrollar la producción, el turismo, y que todos los chicos estén todos los días en la escuela”.

Y también se sumó a las críticas la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, quien dijo “celebro el pedido de retirar el proyecto y enviarlo a comisión, esto deja ver que los proyectos se deben discutir y no tener tratamiento exprés, ya que estamos afectando terriblemente la coparticipación, y ya se han aprobado 7 leyes que afectaron los ingresos a futuro”.

Indicó que se está ante “un proyecto que no sabemos para qué, es de una irresponsabilidad terrible, esto opaca un endeudamiento que pueda ser para mejorar la calidad de vida de los chubutenses”.