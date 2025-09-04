La Legislatura de Chubut se prepara para una nueva sesión ordinaria, programada para este jueves a las 11. El orden del día incluye como proyecto central la modificación del artículo 3º de la Ley III N° 18 del Registro de la Propiedad Inmueble. Esa iniciativa, tal como adelantó ADNSUR, busca autorizar en la provincia la implementación de las hipotecas divisibles.

El proyecto enviado por el Gobierno del Chubut cuenta con dictamen de las comisiones permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Legislación General, Cultura y Educación. Busca modificar la normativa provincial vigente para permitir la implementación del sistema recientemente reglamentado a nivel nacional.

Las hipotecas divisibles son una herramienta crediticia novedosa que busca dinamizar el mercado inmobiliario, fomentar la construcción, ampliar el acceso a la vivienda y contribuir a la reducción del déficit habitacional.

Coliñir pidió que la Legislatura trate su proyecto para evitar la salida de YPF de Chubut

El texto ingresado en la Legislatura señala que, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1017/2024, la Resolución General 1043/2024 de la Comisión Nacional de Valores y la Resolución Conjunta N° 2/2025 de los ministerios de Economía y de Justicia de la Nación, el país cuenta con una regulación específica que habilita las hipotecas divisibles.

Sin embargo, para que el sistema pueda aplicarse de manera efectiva en cada jurisdicción, es necesario adecuar las leyes provinciales que rigen el registro de la propiedad y la inscripción de contratos.

La Legislatura aprobó los convenios para que la provincia realice obras en rutas nacionales con fondos propios

En este sentido, el proyecto provincial busca modificar el artículo 3º de la Ley III N° 18 con el fin de garantizar que la registración de este tipo de hipotecas pueda llevarse adelante en Chubut bajo condiciones de seguridad jurídica, transparencia y adecuada publicidad de los derechos involucrados.

Cómo funcionan las hipotecas divisibles

A diferencia de las hipotecas tradicionales, que recaen sobre un inmueble en su conjunto, el nuevo sistema permite que los proyectos inmobiliarios sean hipotecados en bloque en su etapa inicial y que esa hipoteca se vaya dividiendo a medida que el emprendimiento se subdivide en unidades o lotes.

En la práctica, esto implica que un desarrollo de departamentos o un barrio en construcción pueda constituir una única hipoteca al inicio, y que luego, a medida que se transfieren las unidades funcionales, la deuda y la garantía hipotecaria se fraccionen y se asignen proporcionalmente a cada una de esas unidades.

Refranes fallidos, metáforas con animales y chicanas: la campaña tiñó el debate en la Legislatura

De esta manera, se abre la posibilidad de que cualquier persona acceda a un crédito hipotecario de largo plazo para financiar la compra de una vivienda “en pozo” o de un lote en un barrio en desarrollo, en las mismas condiciones que si se tratara de una propiedad ya terminada.

Un proyecto que pone la lupa en los viajes de los diputados

Dentro de la minuta de la sesión, figura una iniciativa elevada por los diputados Paulina Hogalde, Andrea Aguilera y Emanuel Fernández que propone establecer la obligatoriedad de presentar un proyecto de resolución para solicitar una “comisión de servicio”, mediante la cual la Legislatura abona los gastos de traslado a diputados que realizan viajes.

Al no figurar en el orden del día, ya que no cuenta con dictamen de comisión, se abre la posibilidad de que los diputados que presentaron el proyecto pidan que sea reservado para tratar a lo largo de la sesión.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

En el caso de que eso ocurra, no es extraño esperar que haya cruces y polémicas entre los diputados, luego de acusaciones sobre la justificación de viajes realizados a Buenos Aires durante las últimas semanas. Todo en el marco de una campaña electoral que viene tiñendo las sesiones parlamentarias.