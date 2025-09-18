La Legislatura de Chubut tiene este jueves una sesión clave, con un extenso orden del día de 22 puntos, entre los que se destacan tres proyectos centrales: ampliación presupuestaria; el convenio con Nación para cancelar deudas a cambio de la realización de obras de infraestructura; y el acuerdo entre Lotería y Casino Club por las concesiones que la empresa tiene en la provincia. Seguí la cobertura en vivo.

La Legislatura se prepara para debatir tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo y cuentan con dictamen de comisión. 

