La Legislatura de Chubut tiene este jueves una sesión clave, con un extenso orden del día de 22 puntos, entre los que se destacan tres proyectos centrales: ampliación presupuestaria; el convenio con Nación para cancelar deudas a cambio de la realización de obras de infraestructura; y el acuerdo entre Lotería y Casino Club por las concesiones que la empresa tiene en la provincia. Seguí la cobertura en vivo.