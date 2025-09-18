En vivo
RAWSON
La Legislatura debate la ampliación presupuestaria, el convenio con Nación y las concesiones de Lotería
Los tres proyectos enviados por el Ejecutivo cuentan con dictamen de comisión y se encuentran dentro del orden del día. Seguí la cobertura en vivo.
La Legislatura de Chubut tiene este jueves una sesión clave, con un extenso orden del día de 22 puntos, entre los que se destacan tres proyectos centrales: ampliación presupuestaria; el convenio con Nación para cancelar deudas a cambio de la realización de obras de infraestructura; y el acuerdo entre Lotería y Casino Club por las concesiones que la empresa tiene en la provincia. Seguí la cobertura en vivo.
11:08
La Legislatura se prepara para debatir tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo y cuentan con dictamen de comisión.
- El acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club para la extensión de las concesiones que tiene la empresa de juego en la provincia, a cambio del pago de $ 8.000.000. Esos fondos serán destinados a la realización de obras en Comodoro y Trelew.
- El convenio firmado entre el gobenador Ignacio Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia cancele deudas por $ 100.000.000 con Nación, a cambio de la realización de obras de infraestructura.
- El pedido de ampliación del presupuesto por parte del Gobierno provincial. Tal como adelantó ADNSUR, el Ejecutivo envió un proyecto para incrementar los fondos en $331.500 millones, lo que representa una actualización de 14 puntos con respecto al presupuesto 2025, principalmente por suba en la coparticipación y de impuestos provinciales, aunque en una proporción mucho menor.
