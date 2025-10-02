Por iniciativa del oficialismo, y con el apoyo unánime de los diputados, la Legislatura convocó a una sesión especial en la que los senadores de Chubut serán citados para exponer sobre su actuación como representantes de la provincia.

La moción fue presentada por Daniel Hollmann, presidente de Despierta Chubut, y acompañada por todos los bloques. La sesión especial se realizará el 26 de noviembre a las 10 de la mañana y tendrá la convocatoria de los senadores Andrea Cristina, Edith Terenzi y Carlos Linares.

Así, la Legislatura repetirá una dinámica que realizó el año pasado, luego de casi tres décadas. La acción, pese a ser un mandato establecido en el artículo 135 inciso 24 de la Constitución Provincial, se había realizado por última vez en 1996, cuando fueron convocados los senadores César Mac Karthy, Osvaldo Sala y José María Sáez.

El artículo 135 inciso 24 de la Constitución del Chubut reformada en 1994 indica que le corresponde al Poder Legislativo “establecer una sesión especial anual a la que se invita a los senadores nacionales con el objeto de que expongan acerca de su actuación como representantes de la Provincia”.

A la sesión del año pasado asistieron Cristina y Terenzi, mientras que Linares no presentó una nota formal en la que aclaró que no pudo participar por superposición con una agenda preexistente.

Terenzi y Cristina expusieron durante casi dos horas, en las que hicieron un repaso de sus gestiones en el Senado, con hincapié en las acciones tendientes a defender los intereses de Chubut en la Cámara Alta.

“Personalmente, me da orgullo tener dos senadoras que tienen esta calidad de trabajo, este compromiso, esta vocación, esta seriedad, y que por eso pudieron hacer un informe tan detallado, tan pormenorizado. Las expectativas están totalmente superadas, y creo que hemos tenido una instancia institucional muy trascendente, que la vamos a sostener en el tiempo, por supuesto”, destacó el vicegobernador Gustavo Menna, quien presidió la sesión.