Con una amplia mayoría de 26 a favor y sólo un voto en contra, la Legislatura aprobó en la sesión desarrollada este martes una ley que autoriza al Poder Judicial a utilizar adelantos transitorios en cuenta corriente con el Banco del Chubut S.A., para destinar esos fondos al pago de salarios a empleados judiciales, funcionarios y magistrados. Además, en la sesión se sancionó la prórroga hasta fin de año de la ley de emergencia al sector turístico.

Luego de que la semana pasada hubo un pedido concreto de dirigentes del Sitrajuch y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios ante los diputados de la comisión, para que se apruebe la ley, hubo un acompañamiento casi unánime de la Cámara.

En la sesión, el diputado Carlos Eliceche adelantó el acompañamiento, “para solucionar el difícil momento de los empleados”, pero aclaró que “la Legislatura no es la autoridad de aplicación del Banco del Chubut, sino que quien regula es el Banco Central, y por más que hoy se apruebe esta ley, de nada sirve, ya que sólo depende de que se cumplan las normativas vigentes en materia bancaria”. Y advirtió que “esto se podrá efectivizar siempre que no se supere el tope de responsabilidad patrimonial que se exige desde el Banco Central”.

Luego a su turno, el presidente de la bancada oficialista, Juan Pais, se manifestó “en plena discrepancia con Eliceche”, porque “la ley en modo alguno ordena al banco otorgar un empréstito, y la ley es necesaria, porque la ley de administración financiera no permite formalizar ninguna operación de crédito que no esté contemplada en el presupuesto y exige una ley específica”.

Explicó que si no existiera esta ley “el estado no podría tomar el empréstito ya que no está en el programa de letras de la provincia”, aunque “por supuesto que el banco otorgará el empréstito en base a las regulaciones del Banco Central”, y resaltó el trabajo mancomunado de diversos actores de los tres poderes.

“Todos unidos perfeccionamos el proyecto inicial, ha existido aquí labor política, acuerdos y generación de consenso en aras del bien común”, resaltó Pais.

A continuación, la diputada Tatiana Goic, del bloque unipersonal de Camioneros, explicó que en su caso “no voy a acompañar el nuevo endeudamiento para gastos corrientes que pone como garantía la coparticipación federal, porque más allá de la toma de deuda en la que cae nuestra provincia mes a mes, esto genera trabajadores clase A y clase B”.

Recordó que “también me opuse con los trabajadores de la Legislatura, y hoy se vuelve a ser funcional al atraso del Ejecutivo, y me vuelvo a preguntar con qué derecho los diputados decidimos cuáles cobran y cuáles no”. Señaló que en otros sectores “hay cuotas y atraso. Por ejemplo, los jubilados que aportaron toda su vida tienen atraso. A salud le deben cláusula gatillo y también policía. Y los sueldos de tercer rango de docentes también cobrarán en cuotas. De ninguna manera voy a apañar el incumplimiento del gobierno”, concluyó.

QUÉ DICE LA LEY

De acuerdo al dictamen modificado en comisión, la ley quedó redactada de la siguiente manera. En el artículo 1°, se autoriza al Poder Judicial, “por intermedio del Superior Tribunal de Justicia, a la utilización de adelantos transitorios en cuenta corriente con el Banco del Chubut S.A, a fin de que dicha suma sea destinada al pago de las remuneraciones netas de empleados, funcionarios y magistrados de la Provincia del Chubut, quedando la cancelación de los demás componentes del salario bruto de los agentes judiciales a cargo del Ejecutivo provincial”.

Se aclara que “estos adelantos transitorios de corto plazo, estarán garantizados con los fondos afectados por el Ministerio de Economía y Crédito Público a la cancelación de las órdenes de pago de los sueldos de la totalidad de los agentes judiciales del mes correspondiente de acuerdo a la Ley II N°263. En caso de que el Ministerio de Economía y Crédito Público se viera imposibilitado de transferir los fondos indicados en el plazo 40 días corridos desde la última remisión de partidas afectadas al pago de salarios del Poder Judicial, regirá la misma garantía otorgada y la modalidad de transferencia fijada en el artículo 3 de la presente”.

Y se especifica que “los intereses que surjan de estos adelantos transitorios otorgados por el Banco del Chubut S.A., serán a cargo del Ministerio de Economía y Crédito Público”.

En el articulo 2°, se autoriza al Poder Judicial “en el marco del Artículo 5° de la Ley II N°33, a realizar operaciones de crédito con el Banco del Chubut S.A. hasta la suma de $ 650.000.000, que serán destinados exclusivamente al pago de salarios netos de los agentes del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, quedando Ia cancelación de los demás componentes del salario bruto de los agentes judiciales a cargo del Ejecutivo Provincial”.

Luego el artículo 3° autoriza al Poder Ejecutivo, “por intermedio del Ministerio de Economía, a ceder en garantía de pago tanto en el caso del art. 1° como del art 2° de la presente, los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de la Ley 23.548 o el que en el futuro lo reemplace o de otros ingresos de libre disponibilidad que dicho Ministerio juzgue conveniente. Dicha garantía no podrá afectar de ningún modo los fondos coparticipables con los Municipios de conformidad con los dispuesto por el inc. 18), articulo 155 de Ia Constitución Provincial”.

Se aclara que “la garantía referida en el párrafo anterior, se tornará exigible sin necesidad de constitución en mora y los fondos deberán ser transferidos en forma automática desde el Banco de la Nación Argentina al Banco del Chubut S.A. hasta cubrir el monto mencionado en el artículo primero y segundo de esta Ley”.

Y finalmente en el artículo 4, se expresa que “el Superior Tribunal de Justicia distribuirá los fondos correspondientes a las modalidades crediticias de los artículos 1° y 2° de la presente, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa en forma proporcional a sus necesidades, a fin de unificar el pago de los haberes de Ia totalidad de los agentes en la misma fecha”.

MÁS TEMAS

También en la sesión se aprobó por unanimidad la prórroga desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2021, de la declaración de la emergencia del sector turístico en todo el territorio provincial, así como los términos y beneficios dispuestos por Ia Ley XXIII N°44.

La autora fue la diputada Xenia Gabella, quien puso de relieve que el producto bruto geográfico provincial tiene una incidencia muy fuerte del turismo, “no sólo de la actividad de hoteles, restaurantes y comercios, sino que es una actividad transversal, y representa el 5,5 % del Producto Bruto Geográfico, siendo además generadora de empleo con más de 4 mil de manera directa”.

Dijo que, según datos oficiales, durante la pandemia “Comodoro sufrió disminución de la actividad del 79 %, Puerto Madryn del 84 % y Esquel del 77 %, lo que muestra cómo ha decrecido la actividad turística en nuestra provincia”. Planteó que la ley vigente otorgó beneficios, a operadores y prestadores de transportes, y recordó que “el banco tuvo una línea exclusiva a tasa subsidiada, se extendieron 58 certificados y el banco otorgó 43 créditos por 63,9 millones, estas líneas ofrecieron una asistencia a las pymes”.

También resaltó que “el CFI puspo a disposición $ 20 millones en créditos a tasa cero con un año de gracia, hubo 203 prestadores interesados, y 100 accedieron a los fondos por 9,6 millones”.

A su turno, Manuel Pagliaroni (UCR) dijo que el turismo “es el sector más afectado de todos en el ámbito comercial, pero es un motor importante de la economía con más de 4 mil empleos directos, que han sido seriamente perjudicados”, y destacó a “todos los que han sido parte de esta iniciativa”, diputados, la Cámara de Turismo Provincial, y el acompañamiento de los municipios que han intentado paliar esta situación con beneficios impositivos.

“Trelew había llegado a tener 50 vuelos semanales, y actualmente tiene 4, pero vienen completos y quizás se podrían incrementar y motorizar a la hotelería y gastronomía”. Por lo que hizo un “llamado al gobierno nacional por un mayor compromiso con el sector a través de la línea aérea de bandera”.

También la autora del proyecto original el año pasado, la justicialista Belén Baskovc, adelantó el acompañamiento de su bloque y respaldó los dichos de sus pares, recordando que “desde el proyecto original del mes de agosto, siempre la intención fue preservar los puestos de trabajo”.

Otros puntos abordados en esta sesión fueron: la aprobación de la ley impulsada por Gabriela De Lucia, del Bloque Chubut al Frente, que establece el marco general del ejercicio de la/el Licenciada/o en Obstetricia, como actividad autónoma en jurisdicción de la Provincia del Chubut; la ley impulsada por la diputada Gabella, del Bloque Chubut al Frente, a favor de que el Congreso de tratamiento al Proyecto 6069-D-2020, presentado por Ia Diputada Nacional López, que impulsa la creación del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer; y finalmente la aprobación de los convenios suscriptos entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y los Municipios de las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, para la formalización de Ia compensación tarifaria a favor de las empresas de transporte público de pasajeros.

Además, se aprobó la Resolución planteada por el diputado Nouveau, del Bloque Chubut al Frente, por el cual se declaró de interés legislativo la Campaña de Estrellas Amarillas en el territorio provincial y la labor mancomunada entre la Fundación Estrellas Amarillas Esquel y la Subsecretaría de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad.