RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura aprobó este jueves por la mañana en una nueva sesión virtual, y luego de un largo debate que generó el cambio de postura del bloque del PJ, el proyecto de ley del bloque de Juntos por el Cambio conocido como "Ficha limpia", por el cual se incorpora el artículo 66 bis a la Ley de Partidos Políticos, y de aquí en adelante quedarán inhabilitadas las personas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, en los casos en los que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la administración pública.

En su intervención la diputada Mónica Saso (PJ Frente de Todos) señaló que desde su Bloque, solicitaron el pase a Comisión del proyecto de Ley para que “sea debatido con seriedad y responsabilidad en la Comisión pertinente. Como hizo mención el diputado Williams en términos generales, son conducentes las previsiones de los incisos del 1 a 8 con algunas consideraciones” señaló.

“Entendemos que este Bloque no puede acompañar así como está el inciso 9. En primer lugar, porque el proyecto de Ley ‘copia y pega’ fragmentos de textos nacionales como –por ejemplo- en el inciso 7. Se mencionan figuras procesales inexistentes en el Código Procesal de Chubut. No existe el ‘autoprocesamiento’. En el inciso 9, como mencionó el diputado Williams, se atenta contra el principio de inocencia que exige que -para que una pena sea aplicable y que exista una condena firme- sin recursos oponibles a la misma. El doble conforme como la garantía procesal del condenado no puede ser –de ninguna manera- tergiversado” advirtió.

“Por otra parte, aplicar restricciones a derechos electorales violentando garantías constitucionales, atenta directamente contra el Estado de Derecho y los principios básicos de nuestra Constitución Nacional. No estamos en contra de la filosofía y el espíritu del proyecto sino contra la inconstitucionalidad de algunos de los artículos. Por eso, solicitamos que vuelva a Comisión para su tratamiento adecuado” completó Mónica Saso del bloque del PJ Frente de Todos.

IDONEIDAD Y ÉTICA

Por su parte, la diputada Andrea Aguilera (Juntos por el Cambio) planteó aseguró que “en la provincia de Chubut se está haciendo historia. La profunda significancia que tiene en el Chubut y en el país la aprobación de un proyecto de esta naturaleza con la incorporación del artículo 66 bis a la Ley de Partidos Políticos consiste en que las personas condenadas por corrupción no puedan ser candidatas a cargos políticos. La idoneidad que se exige para los cargos electivos tiene que estar acompañada de ética y de probidad. Es una inhabilitación temporal que dura el tiempo que dura la condena, no es para siempre. Acá se está hablando de condena, no de procesamiento. No se está violando la garantía de ‘presunción de inocencia’.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece -en su artículo 23- un mandato expreso en ese sentido con el único recaudo que exista una condena penal de un Tribunal competente. También, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción establece un mandato similar en el artículo 30.7. Nuestro país tiene que cumplir con esos compromisos internacionales asumidos.

Sostenemos con énfasis que no se vulnera el principio de inocencia. Esa condena va a tener que ser ratificada en una sentencia posterior.

Esto no es la modificación de la Ley sino que es la lucha, el esfuerzo y el pedido de miles de argentinos que firmaron para que ‘Ficha Limpia’ sea una realidad en la República. Es un movimiento ciudadano en el marco de la ‘lucha contra la corrupción’ para que si una persona aspira a un cargo no tenga condenas por fraude, malversación de fondos, lavado de activos ni delitos contra la administración pública. Es necesario generar herramientas legislativas en este sentido. “Ficha Limpia” habla de la calidad institucional del país y de Chubut” afirmó la diputada Andrea Aguilera de Juntos por el Cambio.

ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, el diputado Juan Pais (del Bloque oficialista ‘Chubut al Frente’) aclaró que ‘no pertenece ni pertenecerá’ al espacio político del autor del proyecto. Sin embargo, “esto no me impide evaluar bondades del proyecto. El principio de ‘presunción de inocencia’ no se ve violentado bajo ningún punto de vista. Hay que distinguir la cuestión penal de la cuestión electoral partidaria para representar a la ciudadanía. Por ejemplo -en nuestra provincia, un ‘alimentante moroso’ no puede ser habilitado como candidato por ningún Tribunal Electoral”.

“Pero un condenado por delitos contra la administración con penas de inhabilitación podría ser candidato. Parece un contrasentido. La ciudadanía debe exigir una condición superior a la media para los funcionarios públicos. Es la forma en que las instituciones van a progresar” manifestó.

“Nosotros debemos bregar para que las instituciones de nuestra provincia sean las mejores posibles. Claramente, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica admite reglamentación y que no se violenta el principio de presunción de inocencia cuando se exige que no esté condenado en doble instancia para una cuestión partidaria en delitos contra la administración pública y la inhabilitación para ejercer cargos públicos” cerró el diputado Juan Horacio Pais.

Previamente la Cámara había aprobado la prórroga de la ley que declara la emergencia sanitaria por 6 meses en la provincia del Chubut.