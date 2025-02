La Legislatura de Chubut aplicó, por primera vez desde la reforma de 1994, el mecanismo de reformar dos artículos en una modificación parcial de la Constitución al eliminar la inmunidad de arresto en dos artículos referidos a los fueros de políticos, funcionarios, diputados y sindicalistas, que quedará efectivo en el texto si es apoyado por mayoría de la población en la próxima elección del 26 de octubre.

Luego de un debate de dos horas, con pedidos de la oposición de volver el tema a comisión para trabajarlo más seriamente, el oficialismo impuso la mayoría especial de manera muy ajustada, alcanzando a gatas los 18 votos, con los 16 del oficialismo, más Daniel Casal y la madrynense Mariela Williams, que responde al intendente Gustavo Sastre.

El texto consta de tres artículos centrales. Uno es la enmienda del artículo 247 de la Constitución de la Provincia del Chubut mediante el mecanismo contemplado en el artículo 271 de la norma fundamental, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Articulo 247. Supresión de la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia condenatoria. El Gobernador, el Vicegobernador y los integrantes de los tribunales electorales provincial y municipales están sujetos a la acción penal sin privilegio. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno como así tampoco requiere proceso legislativo de desafuero."

El 2°establece una nueva redacción del artículo 248: “supresión de la inmunidad de ejecución de sentencia condenatoria. La promoción de causa penal, su tramitación y el enjuiciamiento penal por delitos comunes o en ejercicio de la función contra legisladores, magistrados del Poder Judicial, Procurador General, Defensor General, fiscales, defensores, ministros del Poder Ejecutivo, miembros electivos de los municipios, dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos, no requiere intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no requiere proceso legislativo o judicial de desafuero, ni ante el Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo municipal, según el caso.”

En el artículo 3°, se dispone que “las enmiendas aprobadas en los artículos precedentes serán sometidas al referéndum popular previsto en el artículo 271 de la Constitución Provincial en forma simultánea con la más inmediata elección general nacional o provincial que se celebre en la Provincia del Chubut con posterioridad a la sanción de esta ley. A ese fin el Poder Ejecutivo llevará a cabo la correspondiente convocatoria y el Tribunal Electoral y la Secretaría Electoral Permanente dispondrán las medidas necesarias y conducentes para su celebración”.

Argumentos

De acuerdo a los diputados del oficialismo, Chubut se va convertir en la primera provincia en avanzar en esta reforma sobre los fueros. Andrea Aguilera fue la miembro informante y dijo: “Propiciamos la eliminación de los fueros para electos, funcionarios y dirigentes sindicales a través del mecanismo de enmienda constitucional, que establece un mecanismo de reforma parcial hasta dos artículos, que debe ser aprobada por mayoría de dos tercios y luego considerada por la ciudadanía a través de la consulta popular”.

Explicó que “trata sobre la inmunidad de arresto, que viene de la Inglaterra del siglo XIV para proteger a los legisladores ante el poder absoluto del soberano. Busca evitar persecuciones políticas y asegurar la libertad de expresión de los cuerpos legislativos”.

Pero en un rol más técnico, sostuvo que “se trata privilegios de alcance particular que no son universales como los derechos. En estos momentos los fueros es un privilegio de algunos para sustraerse de un proceso penal o de una condena y no podemos permitir que esto siga ocurriendo”.

Luego el presidente de la bancada oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que “hay que entender el contexto, hace tiempo que los políticos se han disociado de la sociedad, se rompió la confianza entre la política y la sociedad” en alusión a las causas de corrupción que hubo en Nación y en la provincia.

Por ello planteó “queremos que Chubut sea la primera provincia donde se ponga a consideración esta eliminación, no podemos seguir permitiendo que la corrupción se atrinchere para seguir sobreviviendo” ya que “hemos sido testigos de hechos de representantes sindicales que a la hora de presentarse a la justicia han hecho valer estos privilegios de manera vergonzosa”.

En otro momento del debate, el radical Luis Juncos afirmó que con esta reforma “a los que más se le modifica el status es al gobernador y al vicegobernador, porque actualmente no pueden ser enjuiciados, como ocurrió en la época de Buzzi. Estamos poniendo la decisión en manos de los vecinos. Vamos a militar nuestros candidatos y también esa boleta de eliminar los privilegios”.

Primera minoría

Desde el bloque Arriba Chubut hubo muchas críticas, más sobre la forma que sobre el fondo y de los seis presentes, cinco votaron en contra. El presidente Juan Pais sostuvo que “en nuestra provincia no existen esos privilegios porque están reglamentados estos artículos y se regula el procedimiento y cómo debe llevarse a cabo un juicio, y hubo casos de legisladores juzgados mientras estaba su mandato en vigencia”.

“Estos privilegios no son tales, están reventando la armonía del texto constitucional, porque al modificarse solo dos artículos, hacen que se rompa la armonía de todo el capítulo. Otros artículos contradicen lo modificado, como el 252 que establece un desafuero para juzgar para el gobernador”, señaló el diputado.

Y luego chicaneó “menos mal que no se metieron con la inmunidad de opinión, que me permite ahora decir que mientras se quema toda la provincia tenemos un secretario de Bosques paseando en España, sin ser querellados. Lamento el tratamiento, se podría haber dado un tratamiento mucho mejor”.

Por su parte, Gustavo Fita acusó “están queriendo imponer otro titular de prensa pero está demostrado que no son democráticos, les molesta opinión diferente. Los fueros no son privilegios, están para decir lo que queremos sin ser perseguidos, tenemos una provincia con un ministro que es fiscal y que puede presionar con sus dichos”.

Según su visión “los procesos pueden avanzar y esta cámara puede exonerar a alguno de sus miembros”, a lo que agregó “hablan de transparencia, cuando una senadora hace un bloque con Kueider, luego lo esconden y después votan en contra de investigar al presidente”.

En tanto Vanesa Abril, afirmó que “están buscando una herramienta de militancia política para las elecciones, lamento que no tomemos el tema con seriedad y no vuelva este tema a comisión”. Luego añadió “creo que ninguno vino a esta Legislatura a esconderse, sino digan quién se está amparando en sus fueros”.

A su turno, Emanuel Coliñir afirmó “están priorizando la tapa de los medios, pero no estamos a la altura de la reforma de la Constitución, no quiero ser cómplice de algo que va a ser visto como un error con el tiempo, ante tanto discurso berreta hablando de privilegios”.

Cuestionó “la altura ética desde la que creen que hablan, están haciendo un esfuerzo para explicarse a ustedes mismos que son privilegios de la casta, que ustedes son limpios y nosotros defensores de corruptos”.

“Cómo nos vienen a hablar de privilegios cuando hay un intendente con una denuncia por abuso sexual y vaya a saber por qué la justicia no avanza”, disparó el diputado de Trelew.

Las minorías

Desde los bloques minoritarios hubo diferentes posturas. Santiago Vasconcelos (FIT) dijo que “es falso que hay igualdad ante la ley porque el oficialismo maneja la justicia”. Y al explicar su oposición a la ley, afirmó “no hay lucha contra la corrupción, han protegido a Kueider y han evitado una investigación por la escandalosa cripto estafa del presidente Milei”.

“Es una estafa política plantear que les interesa la consulta popular, tienen vallada la Legislatura y no dejan entrar a la gente. Yo presenté un proyecto para que cobremos como una directora de escuela y se reían, pero ahora les importan los privilegios”, cuestionó.

Por su parte, desde el Pich, Andrea Toro dijo que este tema “para nosotros esto es muy importante, porque se busca reformar nuestra Constitución y eliminar privilegios, sentimos la responsabilidad de abordar este tema con seriedad y profundidad, no fueron concebidos como salvaguarda sino como protección ante el abuso del poder”.

“Buscamos que vuelva a comisión y que se pueda tratar con más responsabilidad y seriedad”, dijo, pidiendo una moción que fue rechazada por la mayoría.

En tanto Daniel Casal, de Familia Chubutense, sostuvo “en la vida hay que ser coherente, este bloque ha acompañado proyectos del ejecutivo” y el año anterior “ya presenté un proyecto de enmienda y los proyectos son iguales, por eso no puedo votar en contra”.