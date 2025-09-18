La Legislatura aprobó la ampliación presupuestaria, el desendeudamiento con Nación y la extensión de las concesiones de Casino Club
El convenio firmado entre la empresa de juego y Lotería recibió 19 votos a favor y 8 en contra. El acuerdo firmado con el Ministerio de Economía para cancelar compromisos a cambio de obras fue aprobado con 24 votos a favor y 1 en contra. Arriba Chubut y el PICh se opusieron a la ampliación presupuestaria, que igualmente se aprobó con 18 votos a favor y 7 en contra. Seguí la cobertura en vivo.
La Legislatura de Chubut aprobó este jueves tres proyectos centrales enviados por el Ejecutivo: la ampliación presupuestaria; el convenio con Nación para cancelar deudas a cambio de la realización de obras de infraestructura; y el acuerdo entre Lotería y Casino Club por las concesiones que la empresa tiene en la provincia. Seguí la cobertura en vivo.
Finalizó la sesión
Luego de cerca de siete horas de debate, finalizó la sesión en la Legislatura.
Con 18 votos a favor y siete en contra, la Legislatura aprobó la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. En una sesión maratónica, donde no faltaron los cruces entre el oficialismo y la oposición, el Gobierno logró el aval para tres proyectos clave.
"Los que llevaron a la provincia a un estado de deuda escandalosa ahora ponen el grito en el cielo"
El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, señaló que “llama la atención” la postura de Arriba Chubut de no acompañar la ampliación presupuestaria. “Acá nadie está hablando de tomar deuda para poder afrontar gastos corrientes, como se hizo más de una vez en los diferentes gobiernos anteriores, sino para realizar obras”.
“Los que llevaron a la provincia a un estado de deuda escandalosa ahora parece que ponen el grito en el cielo por la utilización de una herramienta que ya hemos debatido y está incluida en este presupuesto. No dejo de sentir admiración por algunos que se sientan acá y nos quieren dar cátedra de cómo administrar una provincia. Hay que dotar de presupuesto al Gobierno para afrontar sus obligaciones y no hacer como hicieron los gobiernos anteriores, que la política de estado era endeudarse”, agregó.
"El gobernador es preso de sus propias palabras"
Con duras críticas, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, adelantó que no acompañarán la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. “Hablamos de un incremento en el gasto por $ 331.507.184 pero decimos que los recursos con los que van a contar la provincia genuinamente son $ 244.191.000. Es decir, que amplían reconociendo un déficit de $ 87.000.000. Quiero recordar a los diputados presentes, que el gobernador en el discurso inaugural se jactaba que jamás tomaría deuda para afrontar gastos corrientes. El 19 de julio de 2025, dijo: ‘Nunca vamos a emitir deuda para emitir gastos corrientes’. Tres doritos después, digo tres meses después, resulta que hay que tomar una deuda de $ 179.500.000 para afrontar gastos corrientes”.
En la misma línea, agregó: "El gobernador es preso de sus propias palabras. Y conforme a sus propias palabras, no podría tener una ampliación a los $ 244.000.000 millones. Es por eso que bajo ningún punto de vista vamos a acompañar este proyecto y le aclaramos a la ciudadanía esta incongruencia, a tan solo a tres meses de haber afirmado que jamás se endeudaría para gastos corrtientes”.
Los diputados debaten la ampliación del presupuesto solicitada por el Ejecutivo
La diputada Jaqueline Caminoa, de Despierta Chubut, fue la encargada de presentar la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. “Se había calculado el presupuesto con un 18% de inflación y ya vamos por un 23%, camino a un 39%, según las proyecciones para fin de año. Es necesario entonces plantear esta ampliación, que contempla un monto de $ 331.507.000”, explicó.
Luego destacó que, además de los gastos corrientes de la administración, la ampliación presupuestaria incluye pago del déficit del ISSyS y la puesta en marcha del nuevo Hospital de Trelew.
Se aprobó el acuerdo de desendeudamiento con Nación
El proyecto enviado por el Ejecutivo recibió 24 votos a favor y uno en contra. Dos diputados estuvieron ausentes durante la votación.
Cuarto intermedio por un curioso error en el convenio
Cuando todo parecía indicar que los diputados pasaban al momento de votación, Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) marcó un error del convenio firmado entre Ignacio Torres, donde se detalla la deuda que afronta la provincia.
El texto señala que la deuda está expresada en “millones de $” y luego detalla que la provincia debe “$ 131.373.182.516,16”. Es decir, ya está expresada en millones en el número final. “Estaríamos debiendo mucho”, ironizó Coliñir.
Ese detalle del texto obligó a Hollmann, presidente del bloque oficialista, a pedir un cuarto intermedio, donde todos los diputados se reunieron alrededor de su banca, con la participación del presidente del vicegobernador Gustavo Menna.
Arriba Chubut acompañará el proyecto, pero advirtie que se trata de un "canje de deuda"
Pais adelantó que el bloque Arriba Chubut acompañará el proyecto presentado por el Ejecutivo. “Siempre es mejor hacer una obra pública que remitir una partida directamente al Gobierno nacional. Entendemos que el gobierno provincial se va a tener que endeudar, por lo que es más que canje de deuda que otra cosa”, señaló el diputado.
Por otra parte, cuestionó las afirmaciones del oficialismo sobre la deuda que tenía la provincia con el Fondo Fiduciario al momento de la asunción de Ignacio Torres. “Hablan de 250 mil millones y no tienen ningún aval de eso. Entendemos que el acuerdo ha sido beneficioso para la provincia, pero no en las sumas que repiten constantemente”, afirmó Pais.
Tratan el desendeudamiento a través obras
Tras el cuarto intermedio, la Legislatura inició el tratamiento del “Régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado Nacional y la Provincia del Chubut”, un acuerdo firmado entre el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia cancele deudas que mantiene con Nación a cambio de hacerse cargo de obras viales en las ruta 3 y 40.
“Este acuerdo representa menos intereses y más obras para la provincia”, resumió el diputado Sergio González (Despierta Chubut) al presentar el proyecto de ley.
Tras la aprobación de la ley que declara a Esquel como “capital provincial del senderismo”, se decidió pasar a un cuarto intermedio. Aún queda pendiente el tratamiento del pedido de ampliación de Presupuesto solicitado por el Ejecutivo y la ratificación del acuerdo firmado con el Ministerio de Economía para cancelar deudas a cambio de obras.
La Legislatura ratificó el acuerdo entre Lotería y Casino Club
Con 19 votos afirmativos y 8 negativos, la Legislatura ratificó el acuerdo entre Lotería y Casino Club para extender las concesiones de las salas de juego en la provincia.
“Se cumplen los dos tercios requeridos por el artículo 78 de la Constitución, queda aprobado el proyecto de ley”, señaló el presidente de la Legislatura, Gustavo Menna.
Fita acusó al oficialismo de usar a las víctimas de la inundación de Comodoro como parte de la campaña
Gustavo Fita solicitó la palabra para responderle a Fernández. Le pidió que “no le siga mintiendo a los chubutenses” y aseguró que “se la pasa hablando de Juan Pablo Luque, por el que indudablemente tienen una admiración tremenda”. Por último, afirmó: “Le pido que realmente pensemos en aquellas personas que sufrieron la inundación y dejemos de ponerlos como un modelo de campaña”.
"Vayan a pedir perdón por todas las obras que no hicieron en Comodoro"
El diputado Emanuel Fernández cruzó a la oposición por las críticas al proyecto, en el marco de la campaña de cara a las elecciones de octubre. “El diputado que forma parte del gobierno municipal de las obras inconclusas (en referencia a Gustavoo Fita) mencionó a Juan Pablo Luque. ¿Por qué no exigió las obras con el que ahora se pasea de campaña cuando era intendente? En noviembre de 2022 pagaron adelantos por $ 1.000.000 y no sabemos qué hicieron con esta plata. Hablemos de los problemas estructurales que tiene Comodoro por las obras que abandonaron”, afirmó el legislador de Despierta Chubut.
“Hablar de forma despectiva de una obra que ustedes tenían que hacer para que mejorarle la calidad de vida a la gente de Comodoro, que cada vez que llueve la pasa mal por culpa de gobierno que representan algunos de ustedes, es una vergüenza. Dejen de pedir explicaciones y vayan a darlas a ustedes y a pedir perdón por todas las obras que no hicieron en Comodoro”, concluyó Fernández.
Primero Chubut y Familia Chubutense acompañarán el proyecto
Las diputadas del bloque Primero Chubut, Mariela Williams y Tatiana Goic, adelantaron que acompañarán el proyecto de ley que ratifica el acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club. “Lo que tiene que hacer el Estado en estas situaciones de crisis es poner todo el aparato del Estado para generar puestos de trabajo”, remarcó Goic, al afirmar que las obras anunciadas en Trelew y Comodoro permitirán crear fuentes de empleo en el sector de la construcción.
En la misma línea se expresó César Casal, del bloque Familia Chubutense, quien remarcó que lo más importante del convenio que extiende las concesiones hasta 2031 es que garantiza la continuidad de los puestos de trabajo en la salas de juego.
“Nos estamos haciendo cargo de lo que no hicieron gestiones anteriores”
El presidente del bloque Arriba Chubut, Daniel Hollmann, aseguró que las críticas de la oposición "buscan disfrazar buenas decisiones que está llevando este Gobierno, sobre todo en materia de infraestructura, hablando de acuerdos espurios, escandalosos y lesivos”.
También aseguró que para analizar el acuerdo firmado entre Lotería y Csino Club es necesario tener en cuenta la situación actual de los casinos físicos en la provincia. “Hace poco tiempo se rescindió una concesión en Trevelin y está en riesgo la de Rada Tilly. En Buenos Aires se llamó a licitación para 22 salas y quedó desierta”, detalló.
Por otra parte, afirmó que los dictámenes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno recomendaron el tratamiento legislativo del convenio. “Eso es lo que estamos haciendo hoy, algo que nunca hicieron los gobiernos anteriores”.
Hollmann también recordó que para la construcción de centros de encuentro como el que se terminará en Trelew con el dinero aportado por Casino Club, realizados por parte del gobierno de Martín Buzzi, significó “la toma de una deuda de 200 millones de dólares para dejar obras inconclusas”. Por último, concluyó: “Nos estamos haciendo cargo de lo que no hicieron gestiones anteriores”.
"Un privado va a dejar obras importantes y estratégicas en las comunidades"
El diputado Luis Juncos, de Despierta Chubut, repasó la cronología de las concesiones de las salas de juego en la provincia y destacó que -a diferencia de lo ocurrido en extensiones anteriores- el Ejecutivo envió el proyecto a la Legislatura para “abrir el debate de cara a la sociedad”.
“En 2013, se hizo un acuerdo de extensión del contrato de Casino Club a través de una resolución del IAS. ¿Hubo una ley, hubo una discusión pública? No, una resolución. Vino a esta casa un proyecto de ley que no tenía que ver con los plazos sino con la distribución de fondos que se coparticiparon entre los municipios. En 2022, se emite una resolución con una extensión por otros cinco años, con un bono extraordinario que no se coparticipó a ningún lugar. Fueron $ 718 millones que fueron a las arcas del IAS. No tuvo tratamiento legislativo ni ninguna discusión de cara a la sociedad”, detalló el diputado.
Juncos destacó la importancia de buscar fuentes de financiamiento para obras estratégicas en actual momento económico del país. “Nación no existe, el BID no existe, la CAF no existe, el Baco Mundial no existe. Esto es una oportunidad. Un privado va a dejar obras importantes y estratégicas en las comunidades”, sostuvo.
"Es una nueva concesión por 21 años, disfrazada de prórroga"
“Estamos votando una nueva concesión por 21 años, disfrazada de prórroga. Estamos hipotecando el juego hasta el 2046, con la módica cifra de $ 8.000.000 que, teniendo en cuenta un tipo de cambio de $ 1.450, estamos hablando de US$ 31.000 por mes si lo calculamos a 15 años. Pero si hablamos de que en realidad es una concesión a 21 años, estamos hablando de US$ 21.000 por mes”, afirmó el diputado Emanuel Coliñir, de Arriba Chubut.
Además, el legislador afirmó que el acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club refleja “el lugar de falta de respeto en el que ponemos al Estado y lo poco que nos importan los recursos de los chubutenses”. Por último, afirmó: “En algún momento, la versión taquigráfica de esta sesión se va a leer y quedará claro quiénes decidieron regalar y quiénes decidieron oponerse. Esta Legislatura está cediendo solamente por obediencia”.
El diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, afirmó que las obras anunciadas en el nombre del proyecto son “el caballo de Troya” para ocultar que “la prórroga repleta de irregularidades de esta concesión”.
La diputada Andrea Toro, del Partido Independiente del Chubut (PICh), adelantó que su bloque también votará en contra del proyecto, al asegurar que el acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club incumple con la ley que regula la explotación del juego en la provincia.
“Aprobar esta prórroga tal como está, nos expone a una judicialización que podría costarle muy caro a la provincia”, afirmó la legisladora.
Duras críticas de la oposición al acuerdo entre Lotería y Casino Club
El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, adelantó que el peronismo no acompañará el proyecto enviado por el Ejecutivo. “Un acuerdo de estas característica no tiene precedentes en la historia de la provincia. Es lesivo, pernicioso y escandaloso, y absolutamente desproporcionado el beneficio para la empresa concesionaria”.
Además, acusó al Ejecutivo de “ocultar información” y afirmó que la propuesta elevada por la empresa Casino Club a Lotería fue analizada por el Tribunal de Cuentas. “Asombrado y despavorido, el Tribunal de Cuentas le dijo que esto era absolutamente improponible”.
“Seis años antes de que se venza la concesión, y sin hacer licitación, están regalanado una concesión hasta 2046. Esto es un perjuicio grave y concreto a los intereses de los chubutenses”, cuestiono Pais.
Inició el debate por el acuerdo entre Lotería y Casino Club
Sergio Ongarato, de Despierta Chubut, fue el encargado de presentar el proyecto de ley titulado "Ejecución de Obras Estratégicas para la Provincia del Chubut". El diputado destacó que el acuerdo firmado entre Lotería de la provincia con Casino Club permitirá realizar dos obras estratégicas en Comodoro y Trelew, con impacto en la creación de empleo en el sector de la construcción.
El convenio, que debe ser refrendado por la Legislatura, y repasó los detalles de convenio que estipula el pago de $ 8.000.000 por parte de la empresa, a cambio de la extensión de sus concesiones por un plazo de hasta 15 años.
Cruces por la falta de agua en Puerto Madryn
El inicio de la sesión estuvo marcado por una polémica inesperada: un cruce entre el diputado Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda; y Mariela Williams, de Primero Chubut, en torno a un pedido de informes presentado por el legislador vinculado a los problemas en el servicio de agua potable que sufrió Puerto Madryn.
“Hay que dejar de hacer fulbito para la tribuna”, aseguró Williams, luego de plantear que el pedido de informe estaba mal formulado, ya que está dirigido al Ejecutivo provincial, cuando la competencia corresponde al municipio y a la cooperativa local.
Finalmente, con el apoyo del bloque Arriba Chubut, el pedido de informes fue aprobado.
La Legislatura se prepara para debatir tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo y cuentan con dictamen de comisión.
- El acuerdo firmado entre Lotería y Casino Club para la extensión de las concesiones que tiene la empresa de juego en la provincia, a cambio del pago de $ 8.000.000. Esos fondos serán destinados a la realización de obras en Comodoro y Trelew.
- El convenio firmado entre el gobenador Ignacio Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que la provincia cancele deudas por $ 100.000.000 con Nación, a cambio de la realización de obras de infraestructura.
- El pedido de ampliación del presupuesto por parte del Gobierno provincial. Tal como adelantó ADNSUR, el Ejecutivo envió un proyecto para incrementar los fondos en $331.500 millones, lo que representa una actualización de 14 puntos con respecto al presupuesto 2025, principalmente por suba en la coparticipación y de impuestos provinciales, aunque en una proporción mucho menor.