El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, señaló que “llama la atención” la postura de Arriba Chubut de no acompañar la ampliación presupuestaria. “Acá nadie está hablando de tomar deuda para poder afrontar gastos corrientes, como se hizo más de una vez en los diferentes gobiernos anteriores, sino para realizar obras”.

“Los que llevaron a la provincia a un estado de deuda escandalosa ahora parece que ponen el grito en el cielo por la utilización de una herramienta que ya hemos debatido y está incluida en este presupuesto. No dejo de sentir admiración por algunos que se sientan acá y nos quieren dar cátedra de cómo administrar una provincia. Hay que dotar de presupuesto al Gobierno para afrontar sus obligaciones y no hacer como hicieron los gobiernos anteriores, que la política de estado era endeudarse”, agregó.

Finalizarán los desagües y la descarga al mar de los pluviales de Comodoro con fondos aportados por Lotería