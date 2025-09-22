DESPROLIJIDADES Y APUROS QUE EVIDENCIAN UN PACTO ROTO

La resolución judicial de tribunal que tuvo a su cargo la anulación de los allanamientos y secuestros de elementos probatorios en contra del exfuncionario local Germán Issa Pfister fueron objeto de múltiples comentarios en círculos tribunalicios y ámbitos ligados al derecho. La decisión no pasó inadvertida tampoco en sectores políticos, que juegan su propia carrera de cara al 26 de octubre. En todos lados, el comentario y las risas socarrones caen a un lado y otro de la grieta, con diferencias de matices en torno a la evaluación de quién perdió en esta partida, que es una especie de ‘punto’ en un juego más largo.

El dato central de que los procedimientos se terminasen cayendo por vicios procesales, además, parece reflejar el apuro con el que actuó el sistema judicial. La resolución deja en claro que no hubo un relato sucinto de hechos supuestamente investigados, sino la mera transcripción de fragmentos de la sentencia dictada un año atrás, sin aportar nuevos elementos para fundamentar la decisión.

Luego de un año de quietud, la repentina activación de la causa pareció responder a algo que había sido reflejado por esta columna meses atrás. Nadie lo reconocerá nunca, pero la ruptura del supuesto acuerdo político que había entre los dos principales contendientes de la campaña, que son los mismos protagonistas que se enfrentaron en 2023 por la gobernación de Chubut, fue el ‘líquido acelerante’ para la fogata judicial. ¿El acuerdo? Los lectores de este espacio lo saben. Para los neófitos, una pista: “Yo no voy a participar en estas elecciones”, dijo uno, mientras el otro guardaba, con poca sutileza, la carta judicial bajo la manga.

LA MIRADA DESDE EL ABSURDO

Más allá de las cuestiones políticas, hay párrafos de la sentencia firmada por los jueces Soñís y Borquez que no tienen desperdicio, sobre todo porque dejan en evidencia determinadas prácticas del sistema judicial que, se supone, deberían ser impensables de cara a las garantías de debido proceso para toda la ciudadanía, más allá de este caso puntual.

Luego de evaluar que no había motivo para suponer que 8 años después de la conversación telefónica que motivó los allanamientos, el mismo exfuncionario guardaría elementos probatorios diferentes a los que pudo hallar a fiscalía en todo ese tiempo de investigación, expresan:

“Nos preguntamos entonces, desde el absurdo, ¿retendría el investigado material relacionado con esa causa o con la investigación actual que amerite entonces, transcurrido tanto tiempo las medidas intrusivas que fueron ordenadas? Nuevamente la respuesta que se impone es negativa. En virtud de ello, los argumentos para la solicitud de las medidas intrusivas debieron ser mucho más serios y debidamente fundamentados”.

LA AGENDA MARCA EN ROJO EL 8 DE OCTUBRE

Como se dijo, el match judicial es más de largo aliento. La nulidad de los allanamientos no afecta la sentencia dictada en primera instancia por la investigación de la emergencia climática. Ese expediente tiene marcado en resaltador rojo el miércoles 8 de octubre. Ese día, el Superior Tribunal de Justicia realizará la audiencia en la que las defensas de los 10 imputados con condenas en primera y segunda instancia buscarán que se anulen o, eventualmente, se reduzcan las penas de sus defendidos.

La decisión de la corte provincial terminará de definir si los exfuncionarios, entre los que se cuentan Abel Boyero y Rubén Palomeque, junto a los 4 empresarios que aportaron máquinas para el retiro de barro durante la catástrofe climática de 2017, acusados de haber facturado trabajos no realizados, deben empezar a cumplir las penas de prisión efectiva a los que fueron sentenciados en primera y segunda instancia.

Que la decisión se produzca a menos de dos semanas para las elecciones del 26 de octubre, con el efecto que ello podría tener en el tramo final de la campaña (ya sea que se confirmen las sentencias, como en caso totalmente contrario) es mera coincidencia. ¿Habrá margen para sorpresas? Salvo que esa decisión se postergue hasta después de la fecha electoral, las interpretaciones estarán disponibles para todos los gustos.

INTERNA DE MAGISTRADOS Y UNA LLAMATIVA CANDIDATURA

A propósito de la agenda judicial, la Asociación de Magistrados tendrá elecciones el próximo 30 de septiembre, para renovar la conducción luego de la escandalosa renuncia del expresidente, Claudio Petris. La Junta Electoral oficializó dos listas participantes. La lista verde es encabezada por Carina Estefanía, camarista de Esquel, referente de la línea crítica contra el gobierno provincial y su “cruzada” contra los fueros.

La segunda agrupación, bajo el color azul, presenta como candidato al juez laboral de Comodoro Rivadavia Raúl Esteban, cuya habilitación estuvo en duda pro cuanto tiene poca antigüedad en el Poder Judicial de la provincia y según surge del acta de la Junta Electoral, no se pudo verificar si reúne el año mínimo de antigüedad como integrante de la Asociación. Sin embargo, la participación fue habilitada, incluso con plazo para completar la totalidad de los cargos.

Como en los pasillos tribunalicios no faltan las teorías conspirativas y hay gente mal pensada, ya empezaron los comentarios. ¿Tendrá algún tipo de aval desde Fontana 50, la sorpresiva segunda lista, que buscará quedarse con la conducción de un ‘gremio’ fuertemente enfrentado con el gobierno provincial? ¿O será sólo una casualidad, que a decir de algunos, no existen (al igual que las brujas)?

UN MES DE GIRA

No es un artista patagónico ni tampoco se le conoce afición musical, pero el intendente Othar Macharasvhvili (que a veces se le anima a la ‘guitarra’) planea algo así como un “mes de gira”, ahora que se intensifica la ronda final de la campaña y los “tironeos” por la foto están a la orden del día. No será para tanto y la broma se escucha cerca su propio entorno, pero el jefe comunal se las ingenia para armar agenda en otras latitudes, ya sea en Buenos Aires o en el norte santacruceño, cuando no en Río Gallegos. El camino petrolero y el alumbrado en Roque González, entre las obras prioritarias que se financiarán con la ampliación presupuestaria municipal

Esta semana será el turno en Caleta Olivia, donde fue invitado por el intendente local, Pablo Carrizo, con agenda variada, entre temas ambientales y otros que podrían reeditar algún lamento por el estado de la ruta 3 y la falta de definiciones sobre la doble vía. Aunque no sea esa la intención de primera mano, todo viene bien para mostrar agenda institucional y alejarse de los flashes (o selfies) vinculados al 26 de octubre. En este caso, incluso, el encuentro tendrá carácter regional, ya que también fue invitada la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta.

PROMESA DE AUTOVIA PARA CLAUDIO DESDE “RAMÓN SANTOS” AL SUR

A propósito de la autovía en la ruta 3 para vincular a Caleta Olivia con Comodoro, el presupuesto nacional 2026 tendría asignados fondos para reactivar la obra del lado santacruceño, con unos 15.000 millones de pesos, según informó La Opinión Austral, al detallar que los desembolsos previstos en la provincia se incrementan en un 155% (por todo concepto) con relación al año pasado.

Hay que aclarar que el acuerdo de compensación de deudas entre Nación y Chubut, por el que el gobierno provincial se hace cargo de obras viales, se menciona a la ruta 3 en su tramo sur, pero ese acuerdo incluye solamente lo inherente al mantenimiento de la traza en su configuración actual, pero no se vincula a la terminación de la autovía.

UN CUMPLEAÑOS CON LA TORTA DE PROVINCIAS UNIDAS EN COMODORO

Dicen que el sábado 13 de septiembre, luego de un rápido paso por la Feria de las Colectividades, un joven concejal con alto rango partidario provincial se fue raudamente hacia el lugar previamente acordado, para celebrar su cumpleaños. Lo llamativo no fue tanto la celebración, sino el amplio abanico de invitados, que según se cuenta, incluyó una variada muestra de referentes del espectro político partidario de la ciudad y la provincia, a tono con el espíritu transversal que impulsa el gobernador Ignacio Torres en su cruzada de ‘Provincias Unidas’, junto a otros gobernadores, de distinto signo político.

Fue así que el concejal Martín Gómez, presidente del PRO Chubut e integrante del bloque ‘Despierta Comodoro’, se dio el gusto de poner en escena lo que suele pregonar en sus círculos cercanos. Con perfil dialoguista, invitó a representantes de otros bloques y a figuras partidarias de distinto signo. Una especie de ‘Pacto de la Moncloa’ con “sabor comodorense”, bromearon los que supieron del convite, en referencia al gran acuerdo español para la transición hacia la democracia, luego de la pesadilla del franquismo

Sin tanta solemnidad, algunos vecinos dijeron haber escuchado, ya a la hora de los brindis, una proclama entre risas y bromas, que a algunos (y algunas) no les caerá del todo bien: “Por Martín 2027!”.

EL TRANSPORTE DE COMODORO NO GANA PARA SUSTOS

Luego de la apertura de sobres de la licitación del transporte público en Comodoro Rivadavia, empezó a correr el plazo para el trabajo de la comisión adjudicataria, con la primera etapa de evaluación de la propuesta técnica, antes de pasar a la económica. En la semana, hubo un planteo desde el gremio de los choferes, ya que la UTA detectó en el pliego un error vinculado a las condiciones de trabajo. Según ese reclamo, se consignó que el tiempo de descanso de los choferes sería de 5 minutos, cuando el convenio de trabajo establece un mínimo de 15 minutos.

Según pudo saber esta columna, el problema se originó cuando se incorporó la línea circular por el camino Roque González, que al establecer un nuevo recorrido sin modificar costos de personal, es decir redistribuyendo el mismo recurso humano y material existente, terminó reduciendo la duración de los distintos recorridos. Con ello, involuntariamente, se afectó una cláusula laboral.

Aunque hubo temores de que el recurso de amparo, en caso de avanzar, podría haber frustrado todo el proceso, ya que debería haberse anulado la licitación, modificar el pliego en el Concejo Deliberante y recién entonces, realizar una nueva convocatoria, la ‘sangre’ no habría llegado al río.

Según pudo saberse previo al fin de semana, la respuesta desde Asesoría Letrada apuntó a dar garantías al gremio, en tanto no hay posibilidad de modificar un derecho laboral como el mencionado. La solución sería más sencilla, ya que permanentemente se hacen modificaciones de frecuencias, extendiendo la duración de unas para acortar la de otras. Este sería el caso, en el que, para cumplir con la nueva línea, se ‘tocarán’ tiempos de otras líneas, para cumplir con las condiciones planteadas en el pliego.

El mismo día de la apertura, hubo una presentación de ‘Transportes El 22’, la firma de Trelew, que se quejó por la ilegibilidad de algunas páginas de los pliegos, por lo que solicitaba suspender el proceso. El planteo fue rechazado, pero no se sabe si la firma optará por algún reclamo judicial sobre el mismo tema.