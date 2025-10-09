La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir boletas tras la renuncia de Espert

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito, luego de la renuncia de José Luis Espert a la nómina libertaria. El organismo consideró que la solicitud resultaba “temporal y jurídicamente inviable” y resolvió que se mantendrán en uso las boletas ya impresas y controladas.

La decisión fue adoptada por los integrantes del tribunal electoral, encabezados por Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, titular de la Junta Electoral; y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

La resolución remarcó que “las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”. Además, instruyó al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina a continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral “en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

El fallo responde a la presentación realizada por representantes legales de La Libertad Avanza, que solicitaron la reimpresión de las boletas tras la salida de Espert, quien renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en medio de las acusaciones por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

En su resolución, la Junta Electoral subrayó que el proceso de impresión y control de las boletas ya había sido completado, por lo que cualquier modificación a esta altura del cronograma podría afectar el normal desarrollo de los comicios. “La reimpresión de las BUP es material, temporal y jurídicamente inviable”, sentenciaron los jueces en su dictamen.

Según fuentes judiciales, el pedido de LLA se presentó pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara el requerimiento de la Justicia Federal de San Isidro para avanzar con medidas en la causa que involucra a Espert. En ese contexto, el espacio libertario buscó reemplazar su nombre en las boletas por el de un nuevo postulante, pero la solicitud fue desestimada por razones técnicas y legales.

La Junta Electoral recordó además que las boletas únicas de papel, implementadas este año como parte del nuevo esquema electoral, ya fueron impresas bajo estrictas condiciones de control, con supervisión de los partidos políticos y resguardo del material en depósitos oficiales. Cualquier intento de modificación requeriría repetir procesos logísticos, técnicos y de control imposibles de concretar antes de la fecha de la elección.

Por ese motivo, el organismo ordenó mantener la vigencia de las boletas originales. “Las BUP ya impresas y controladas conservan plena validez jurídica y electoral”, señala el fallo, que también advierte sobre los plazos perentorios establecidos por la ley electoral.

La decisión fue comunicada formalmente al Correo Argentino y al Ministerio del Interior, los encargados de la logística de distribución de material electoral, para que continúen con el cronograma previsto. En las próximas horas, ambos organismos deberán ratificar que las boletas ya están listas para su envío a los distintos municipios bonaerenses.

Con esta resolución, la Junta Electoral busca garantizar la estabilidad del proceso electoral y evitar demoras en los comicios del 26 de octubre. En su escrito, los magistrados sostuvieron que la continuidad de las boletas vigentes “asegura el cumplimiento del calendario y preserva la integridad del proceso democrático”.

El fallo también aclara que la renuncia de un candidato no invalida las boletas previamente aprobadas. De acuerdo con la normativa electoral, cuando se produce una dimisión luego de la oficialización de listas y la impresión del material, la candidatura se tiene por desistida, pero la boleta conserva validez jurídica.

De esta manera, los electores encontrarán en las urnas las boletas originales de La Libertad Avanza, que incluirán el nombre de Espert, aunque el candidato ya no integre formalmente la lista. El voto por la agrupación se considerará válido en todos los niveles, según lo establece el Código Electoral Nacional.