La Justicia Electoral le ordenó al Partido Libertario de Chubut combinar sus colores en la boleta única por la similitud con La Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral revocó una resolución que permitía al Partido Libertario utilizar un tono de violeta muy parecido al de La Libertad Avanza. Ahora, la fuerza deberá rediseñar su presentación en la Boleta Unica de Papel y aplicar la paleta completa de colores que había reservado originalmente, para evitar confusión en el electorado.

Tal como anticipó ADNSUR esta mañana, la disputa interna entre las agrupaciones libertarias de Chubut sumó un nuevo capítulo con la intervención de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que falló a favor del reclamo presentado por el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Matías Bernardo Schweizer.

El planteo de LLA advertía que el color Pantone 513C, solicitado por el Partido Libertario para su boleta única de papel, es demasiado similar al Pantone 266C, que identifica al espacio de Javier Milei en todo el país. Según el argumento, esa coincidencia cromática podía afectar la identificación de la fuerza oficial y generar confusión al momento del voto.

Qué resolvió la Cámara

En su fallo, la CNE sostuvo que la similitud entre ambos colores es “notoria y evidente” y que admitir el planteo del Partido Libertario “conduciría a pensar que existe identificación entre dichos partidos, pudiendo crear confusión en el electorado”.

Por eso, resolvió que el Partido Libertario de Chubut deberá adecuar su boleta utilizando en forma combinada todos los colores de la paleta que había reservado en un inicio (Pantone 253C, 268C, 513C, 2070C y 2602C), de manera que se garantice una clara diferenciación con La Libertad Avanza.

Un fallo con alcance nacional

La sentencia hace eje en un principio rector: “La genuina expresión del electorado constituye un valor supremo esencial para la existencia de una democracia auténtica, que la Justicia Electoral debe resguardar más allá de los intereses particulares de las agrupaciones políticas”.

El fallo se apoya, además, en lo dispuesto por la ley 26.571 y el decreto 443/11, que establecen que los colores ya asignados a una agrupación de alcance nacional no pueden ser otorgados a otro partido distrital.

Qué significa para las elecciones en Chubut

Con esta resolución, el Partido Libertario, que en Chubut lleva como candidata a diputada a Ariana Mellao, deberá rediseñar su boleta y no podrá competir en las elecciones con el color que había elegido originalmente.

La decisión favorece a la lista que encabeza Maira Frías por La Libertad Avanza porque de este modo será la única candidata que podrá identificarse plenamente con el color violeta de fondo en la celda con su nombre; al mismo tiempo, marca un antecedente sobre la protección de la identidad partidaria y sienta las reglas para futuras disputas sobre símbolos y colores en el sistema de boleta única de papel.