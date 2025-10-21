La jueza federal estadounidense Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de cuatro fondos internacionales de inversión que solicitaban autorización para investigar una posible vinculación del Estado argentino con los millonarios activos generados por la criptomoneda Libra.

Al desestimar la solicitud, la magistrada dejó entrever que quienes podrían estar detrás de esas fortunas son el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el empresario Hayden Davis, creador de la moneda virtual.

Según informó el diario La Nación, Rochon consideró que las pruebas presentadas por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited eran “insuficientes” para demostrar que los fondos de Libra pertenecieran al Estado argentino. No obstante, señaló que esos elementos “podrían indicar” que los beneficiarios fueran “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”.

En su resolución de 33 páginas, a la que tuvo acceso el medio, la jueza afirmó que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Puntualmente sobre Davis, Rochon planteó en su escrito que el joven empresario norteamericano habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

Para la jueza, las firmas demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al solicitar documentación de todo tipo, como por ejemplo los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual que se utilizó para el lanzamiento de Libra, con el objetivo de realizar exploraciones especulativas.

En las conclusiones preliminares de la resolución, la magistrada remarcó que aún si existieran nexos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente Milei, los ámbitos adecuados para indagarlos no serían los tribunales norteamericanos sino la Justicia inglesa y la argentina.

Los fondos que iniciaron la demanda, todos ellos acreedores del Estado argentino por bonos del default del 2001, habían obtenido un fallo favorable de la Justicia británica en 2023, que ordenó al Gobierno argentino a pagar más de 1500 millones de euros.

Al ver que no se cumplió con la sentencia, las firmas pidieron el embargo de activos argentinos, entre ellos los que supuestamente le habría generado la criptomoneda Libra.

De esa manera, los fondos de inversión pretendían usar la información judicial de Nueva York para poder cobrar sus acreencias.

La jueza Rochon le cerró ese camino al determinar que no existen indicios para relacionar los activos de Libra con el Estado argentino.

Para justificar su postura, la magistrada citó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la difusión del proyecto por parte de Milei debía considerarse una actividad personal y no oficial como jefe de Estado.

El fallo de la jueza, sin embargo, permite sospechar que Milei o personas de su entorno pudieron haber sacado un provecho privado a partir de la cripto estafa Libra.