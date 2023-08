La inesperada respuesta de Aníbal Fernández por el crimen de Morena: "No tengo por qué meterme"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández fue consultado sobre el asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió tras un asalto el miércoles por la mañana cuando iba a la escuela en Lanús, Buenos Aires.

El funcionario nacional sorprendió con sus declaraciones y provocó indignación: “No tengo por qué meterme”, afirmó. Y desligó a su cartera de la responsabilidad. Dijo que "un hecho puntual" sobre el que "no tiene jurisdicción".

"No tengo por qué meterme. La realidad es que nosotros no participamos y no le puedo contar de lo que no participo", manfestó sorpresivamente en momentos que la sociedad está conmocionada por la muerta de la nena.

Ante la consulta sobre la responsabilidad que le cabe a la clase política en el caso, Fernández también se desligó: "Yo no pertenezco a ninguna a clase, yo soy un político, no soy clase política".

Pero reconoció que "la responsabilidad que tiene es muchísima" y que "hace muchos años que hay que dar soluciones a esto". Y además responsabilizó la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la cual tildó de "catástrofe" y aseguró que "nos hizo retroceder muchísimos cuadros" en materia de seguridad.

Por otro lado, destacó el trabajo de la policía bonaerense al identificar con rapidez a los responsables: "Hay que reconocerlo y celebrar que tengan esa actividad, pero siempre está en el medio el dolor", puntualizó.