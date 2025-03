El acompañamiento de distintas barrabravas del fútbol argentino a la tradicional marcha que realizan cada semana los jubilados llamó la atención y anticipó una situación de tensión que se confirmó este miércoles, con violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. La movilización finalizó con más de 100 detenidos y 15 heridos.

La convocatoria tuvo una precuela la semana pasada, cuando parte de la hinchada de Chacarita Juniors estuvo presente en la marcha y protagonizó un choque con la Policía. Luego de ese episodio, los “funebreros” ampliaron el llamado a otras barras del fútbol argentino y recibieron un amplio apoyo.

Rápidamente, hinchas de River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas, entre otras instituciones, confirmaron su presencia a través de las redes sociales. En ningún caso la convocatoria se realizó desde las redes oficiales de los clubes.

Los medios nacionales señalaron la relación de Chacarita con la oposición peronista. “La semana pasada estuvo parte de la barra de Chacarita Juniors, cuyo presidente es Néstor Di Pierro, hombre de Cristina Kirchner, ex director de YPF, ex concejal y diputado por Comodoro Rivadavia”, destacó Clarín en una nota titulada “Qué hay detrás de la convocatoria de ‘hinchas’ de fútbol a la marcha de jubilados y la advertencia de Bullrich”.

Esa advertencia de la ministra de Seguridad de la Nación fue que quienes generan incidentes durante la manifestación serían detenidos y se les prohibiría el ingreso a las canchas.

La respuesta también llegó de la mano de la hinchada de Chacarita: "En respuesta al comunicado amenazante por parte de la señora ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le comunicamos que nos chupa 3 huevos. ATTE: LA HINCHADA DEL PUEBLO", comunicaron a través de las redes sociales.

Sergio Smietniansky, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, aseguró que la convocatoria no fue realizada por barras. "Lo real de la historia es que la policía pega, como pegan todos los miércoles, pero esta vez le pegaron a un jubilado hincha de Chacarita. Un grupo de hinchas de Chacarita que no son la barrabrava, y distan mucho de serlo, se organizan porque justamente en este país la identidad futbolera puede generar eso", aseguró en diálogo con Perfil.

LA TRAYECTORA POLÍTICA DE NÉSTOR DI PIERRO

Néstor Di Pierro fue intendente de Comodoro Rivadavia entre 2011 y 2015, acompañado por el actual senador nacional Carlos Linares. Antes fue concejal de la ciudad, presidente del Correo Argentino y titular de Petrominera. Luego, miembro del Consejo de Administración de YPF.

“Hoy quiero decirle desde donde nos este mirando el compañero Néstor, que la suya es una luz que nos ilumina y que sepa que lo extrañamos mucho”, manifestó “El Tano”, como se lo conoce en la ciudad, durante su discurso de asunción.

Tras dejar la intendencia, Di Pierro fue procesado en una causa por lavado de activos, en la que también se vieron involucrados empresarios y miembros de su familia. La investigación abarcó distintas etapas, entre ellas la que involucró en 2018 la intervención directa de la PROCELAC (Procuraduría para el Lavado de Activos).

En aquel momento, el organismo consignó que los hechos bajo investigación se vinculaban a la compra venta de terrenos municipales, sobre los que se promovía “la investigación por evasión de tributos y blanqueo de capitales”, vinculado a “un grupo de personas que se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes.

La investigación había motivado, en 2015, un allanamiento ordenado por la jueza federal Eva Parcio en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de empresas de la zona, como también la emisión de exhortos internacionales para determinar la existencia de cuentas en el exterior.

En octubre de 2022, la Cámara Federal declaró nulo el procesamiento contra Di Pierro y el resto de los imputados, y le ordenó al juzgado de primera instancia que vuelva a tomar las declaraciones indagatorias, dejando la causa cerca de la prescripción.

Poco más de un año antes, en agosto de 2021, Di Pierro fue elegido como presidente de Chacarita. Durante la campaña, había hecho un paralelismo entre la ciudad y su proyecto para el club de San Martín. “No me gusta hablar en primera persona, pero cuando fui candidato a intendente de Comodoro en el 2011 yo no quería serlo. Quise serlo en el 99 y perdí una elección con la alianza por mil votos. Dije que si me tocaba ser candidato yo llegaba con un proyecto a 20 años”, explicó durante una entrevista.

“Moraleja, mi vice intendente fue intendente en el 2015 y el presidente del Concejo Deliberante en aquel entonces, Juan Pablo Luque -un chico profesional abogado- fue vice intendente y hoy con 42 años es el intendente de Comodoro Rivadavia. Llevamos 12 años de un proyecto de una ciudad que hemos ordenado. Lo hicimos armando un equipo y un proyecto a largo plazo”, concluyó.