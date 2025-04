Argentina está inmersa en sus problemas y urgencias pero el contexto internacional impone una revisión de las decisiones que se venían tomando, principalmente en el plano económico.

Dejando de lado si se pertenece al bando de la biblioteca que considera que el modelo de Javier Milei es el correcto o, de lo contrario, al grupo que cree que esta fracasando, hay que parar y dar de nuevo.

Las reglas cambiaron. Cambiaron a nivel internacional. Y cambiaron para todos. Amigos y enemigos.

El miércoles, Donald Trump, dio a conocer un conjunto de aranceles para todos los países.

El porcentaje mínimo, del 10% afecta a nuestro país y otro de Latinoamérica pero, el máximo, le toca a una potencia mundial.

China enfrentará un 54% y claro que no se quedó mirando. El viernes, China anunció tasas adicionales sobre los productos estadounidenses.

¿Resultado? Estampida de los mercados y guerra comercial entre las dos potencias.

“Esto afecta a todo en Argentina. El 10 % es 7 veces mas alto de lo que teníamos. Trump provoca una tragedia porque hace estallar su propio liderazgo. Es un tsunami muy devastador para su propia tropa y vuelve todo incierto”, asegura Diego Guelar, quien fue dos veces embajador en Estados Unidos.

En este puñado de días hábiles que pasaron, Javier Milei, viajó a Estados Unidos.

Recordemos que el gobierno esta en plena negociación con el FMI y que, antes de subirse al avión, realizó un posteo en su red social favorita aludiendo a Trump con una canción de Freddie Mercury que recita “friends will be Friends” (amigos son los amigos).

Pero hay una frase que está por encima de la amistad entre mandatarios y países: “business are business” (los negocios son los negocios).

Milei volvió al país sin cruzarse con Donald, sin detalles del FMI y sin rebajas de aranceles.

Argentina juega igual que países como Chile, Brasil o Colombia, que están en las antípodas ideológicas.

Guelar lo resume bien: “El problema es el concepto de alineación”.

Con el nuevo panorama mundial, ¿será más exigente el FMI en el acuerdo?, ¿pondrá reparos a las decisiones del gobierno de La Libertad Avanza?, ¿logrará Luis Caputo mantener cierta estabilidad cambiaria?

No se sabe. No hay respuesta para nada. El foco estaba tan puesto en ver si había foto entre Milei y Trump que nadie pensó que las reglas del juego podían cambiar. “Lo de Trump es la crónica de algo que no podíamos imaginar. Supera la fantasía” asegura el diplomático consultado.

Estados Unidos abre negociaciones con cada uno de los países a los que les subió los aranceles. Argentina es una de las 190 transacciones.

La clave estará en la artimaña que se pueda tener para salir a socorrer a las empresas productivas del país que pierden con las nuevas reglas, a calmar a los mercados que ya venían alterados y a entender que, en la diplomacia, tener buen vinculo ayuda, pero no es todo.