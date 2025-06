La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó hoy su preocupación en medio del clima político y judicial que atraviesa el país, especialmente luego de la condena a la expresidenta Cristina Fernández, Carlotto habló con la prensa y lanzó una advertencia sobre posibles consecuencias graves.

Cabe recordar que el fallo emitido por la Corte Suprema el pasado martes 10 de junio, puso fin a una etapa clave del proceso. Con una sentencia firme de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la atención se trasladó a la etapa de ejecución de la pena.

Este viernes por la mañana, la expresidenta confirmó que el próximo miércoles18 de junio se presentará ante la Justicia en Comodoro Py. Mientras sus abogados solicitaron que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, los fiscales insistieron en que debe ser detenida de forma inmediata, dejando abierto un escenario de definiciones sensibles en las próximas horas.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“Hay que estar en vigilancia para evitar situaciones de violencia. El pueblo se está manifestando. Estamos todos en esto. La violencia no tiene que estar”, sostuvo, y añadió con contundencia: “Tengo miedo que muera gente por estar defendiéndola (a Cristina Kirchner)”.

La referente de derechos humanos también resaltó la necesidad de unidad frente a lo que definió como “una lucha muy brutal contra una mujer”. “Tenemos que juntarnos para esta lucha que es muy brutal contra una mujer”, afirmó, recordando la estrecha relación política y personal que mantiene con la ex presidenta.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Sobre la situación política y judicial, Carlotto señaló que “esto es algo fuera de serie, es imposible de sostener que exista esta combinación entre la Justicia y las órdenes del gobierno de tener en esta situación a una persona impecable, necesaria y única”.

Por otra parte, Estela de Carlotto no dudó en criticar duramente al diputado nacional José Luis Espert por sus insultos hacia Florencia Kirchner, la hija de Cristina. “Espert es infame. Es una persona desfachatada, el insulto que le dio a esa niña, no tienen corazón, son salvajes”, afirmó, y recordó que tales agravios no tienen precedentes incluso en épocas de dictadura: “Ni siquiera los militares que secuestraron y desaparecieron a mi hija, más allá de las atrocidades cometidas, eran capaces de hablar en términos tan groseros”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Finalmente, hizo un análisis sobre el contexto político actual, señalando que “quien gobierna hoy lo permite”, en clara alusión al presidente Javier Milei.

QUIÉN ES ESTELA DE CARLOTTO

Estela Barnes de Carlotto es la actual presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y una de sus figuras más reconocidas. Su historia personal la convirtió en símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia: su hija Laura fue secuestrada y asesinada por la dictadura en 1977, tras dar a luz a un hijo que fue apropiado. Durante casi 37 años, Estela buscó a ese nieto. En 2014, finalmente lo encontró: se trata de Guido Montoya Carlotto, músico y nieto recuperado número 114.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Carlotto fue reconocida a nivel nacional e internacional por su labor incansable y su compromiso con los derechos humanos. Bajo su liderazgo, las Abuelas consolidaron un trabajo que no solo tiene impacto político y social, sino también científico y legal, debido a que fueron pioneras en la aplicación del análisis de ADN para la restitución de identidades.

LA LUCHA DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

Se trata de una organización de derechos humanos surgida en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y1983. Nacieron en el contexto del terrorismo de Estado, cuando miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el régimen.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

Entre ellas, muchas mujeres embarazadas fueron detenidas y luego asesinadas, tras dar a luz en cautiverio. Los bebés nacidos en esos centros clandestinos fueron apropiados ilegalmente por otras familias, muchas veces vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Las Abuelas comenzaron su lucha en 1977, en plena dictadura, con el objetivo de localizar y restituir la identidad de sus nietos desaparecidos. Desde entonces, han buscado incansablemente a esos niños robados, convertidos hoy en adultos, y han logrado recuperar a más de 130 nietos y nietas.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR