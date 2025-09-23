▪️ Usuarios en redes sociales comparten una foto que muestra a Karina Milei y a estudiantes sosteniendo una bandera que dice: “Agrupación gays con Karina”.

▪️ El contenido se difunde a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

▪️ Pero la imagen viral es falsa. El registro original lleva otro texto sobre la bandera: “Somos Libres. Agrupación de estudiantes liberales”.

Por Sofía Barragán, para Reverso

“‘INCLUSIVOS’ Porque Karina Milei apunta a recuperar el voto homosexual de cara a octubre y lanzó su propia agrupación inclusiva”, dice una de las cientos de publicaciones en X, Facebook e Instagram que comparten una imagen en la que se ve a la secretaria general de la Presidencia junto a estudiantes que sostienen una bandera con la leyenda “Agrupación gays con Karina”.

Agrupaciones estudiantiles vinculadas al peronismo y a los libertarios se enfrentaron violentamente el 28 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Dos días después, Karina Milei se reunió con los estudiantes libertarios para brindarles su apoyo.

La fotografía circula a poco más de un mes de que se realicen las elecciones legislativas nacionales, el 26 de octubre, y en medio de un escándalo por presunta corrupción que involucra a la hermana del presidente Javier Milei.

Sin embargo, la imagen viral es un montaje.

AFP Factual —medio que, junto a Chequeado, coordina la alianza Reverso— realizó una búsqueda inversa de la foto con Google Lens que llevó a una versión ampliada del registro. La imagen fue publicada originalmente en X por Pilar Ramírez, jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

La bandera, en lugar de llevar el texto “Agrupación gays con Karina”, dice: “Somos Libres. Agrupación de estudiantes liberales”.

La misma pesquisa arrojó resultados en entradas de medios con la misma foto (1, 2), así como un video de la reunión publicado por Ramírez en Instagram, donde se ve la misma bandera desde otra perspectiva.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.