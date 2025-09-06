La dura respuesta de Luis Juez a el “Gordo Dan” tras el repudiable tuit sobre su hija

Las disputas internas dentro de La Libertad Avanza parecen no tener fin. Recientemente, el Gordo Dan atacó al senador Luis Juez, un habitual aliado del gobierno libertario en la Cámara Alta, quien, sin embargo, decidió colaborar el jueves con su voto para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Dan, conocido tuitero libertario y cercano al presidente, hizo una publicación ofensiva dirigida a Luis Juez, la cual eliminó poco después, solo para volver a compartirla más tarde, intensificando sus comentarios, incluso atacando al colectivo de personas con discapacidad y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien refutó sus palabras.

La discusión se viralizó en redes sociales y medios de comunicación. No obstante, hasta ese momento Luis Juez no se había pronunciado. Ahora, finalmente, ha decidido hablar:

Un ‘influencer’ libertario publicó un aberrante posteo contra Luis Juez y su hija, y luego lo eliminó

"Yo soy amigo del Presidente, no necesito nada de él y no le he pedido nada, pero yo lo voy a defender desde la verdad", aclaró el senador cordobés, que se distanció del PRO a comienzos de año para alinearse con el Gobierno.

A su vez, planteó que habló con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, "había que acelerar la situación y los mecanismos. No alcanzaba con la respuesta de que no hay plata, porque una silla de ruedas sale como un auto usado”.

Luego, señaló: “No hablo por mi hija, mi hija no va a tener una pensión por discapacidad. Esa es mi situación: nosotros podemos darle a nuestra hija discapacitada un montón de condiciones que otros padres no pueden".

El Gordo Dan cruzó a Francos y reivindicó su ataque contra Luis Juez y su hija

Así fue que aclaró que cuando se refiere a ella en las sesiones "es para darle visibilidad a un tema que ha sido absolutamente invisible y manoseada por la política". "Si han manejado el tema con ineptitud, desconocimiento y corrupción, no es problema mío".

Además, ratificó que "yo no quiero ofender al Presidente, pero tengo la necesidad en un tema puntual -que me conmueve como padre pero también como dirigente político- de expresarme, no para romper ninguna caja del Estado". "Si me he callado la boca es porque no quiero que mis enemigos usen mi dolor y el de mi familia para golpear a un Gobierno que quiero y defiendo", insistió.

Finalmente, pidió que "dejen de agraviar a mi hija, que no se puede defender". "Yo no me merezco que digan que tengo una hija extramatrimonial y que la utilizo para hacer política. No me ofendan a mí y a mi hija", dijo en una entrevista en TN.