Después de que la Justicia ordenara frenar la divulgación de los audios que vinculan a Karina Milei con el supuesto cobro de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se conoció que Patricia Bullrich presentó una denuncia solicitando allanamientos a los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y otros. Mientras tanto, Javier Milei mantiene el silencio respecto al escándalo que podría poner en jaque a su gobierno.

Al comienzo del programa "Argenzuela" de este lunes, Rial describió la situación actual como "una semana extraña" y "un momento de locura por todo lo que está pasando".

"No estamos en la clandestinidad, no somos socios en la corrupción, no tenemos nada que ver con este Gobierno, no conocemos a Karina, ni a Lule Menem, no le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados, no queremos cerrar el Garrahan...".

"Parece que nuestro laburo de periodista molesta al poder", aseguró. "Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich, es raro y peligroso. Se están convirtiendo en un régimen totalitario", sostuvo.

Seguidamente, el conductor señaló que el Gobierno va a camino a repetir el régimen en Venezuela: "Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta".

"Esto es un acto de censura, es un acto de un régimen que va camino al totalitarismo. Es un espejo de Maduro, a quien tanto odiaba", manifestó. "No somos delicuentes, no somos coimeros, no somos libertarios... Lo que están haciendo con esto es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos, es cierto que son corruptos", siguió.

"De la mierda que es la corrupción, ustedes están en el fondo, y la historia los va a juzgar más rápido que tarde", cerró.