Este martes 16 de septiembre, Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación, utilizó sus redes sociales y lanzó fuertes críticas contra el actual mandatario argentino, Javier Milei.

A traves de su cuenta oficial de X, criticó la cadena nacional brindada el pasado lunes 15, donde el presidente habló del Presupuesto 2026.

“¿En serio crees que lo peor ya pasó? ¡Vamos!”, comenzó Kirchner, recordando que el discurso actual no cambia mucho del que se escuchó en 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando en realidad la crisis estaba recién comenzando y terminó con un pedido de auxilio al FMI para devolver los dólares obtenidos por quienes hacían carry trade desde 2016.

Kirchner enfatizó que el ministro de Economía actual, “el inefable Toto Caputo”, quien fue jefe de trading para América Latina en JP Morgan Chase durante la gestión de Macri, es la misma persona encargada hoy de las finanzas públicas. “Bingo hermano”, ironizó.

En su crítica, señaló que el supuesto “equilibrio” presupuestario anunciado por Milei se sostiene en un endeudamiento creciente en dólares y emisión monetaria, con tasas de interés elevadas y una carga futura impagable que terminará afectando la actividad económica. “Una verdadera bomba de tiempo... el tic tac ya puedo escucharlo desde San Jose al 1111”, advirtió en referencia al edificio del Ministerio de Economía.

Además, apuntó que las medidas económicas impactarán duramente en los trabajadores, sus salarios, jubilaciones, medicamentos y alimentación, mientras que los beneficios irán al círculo cercano del gobierno y a quienes representan “lo peor de la casta más rancia”, esa misma que Milei prometió combatir.

Sostuvo que, aunque ya se notó un cambio en el tono y la forma de comunicar, “el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo”. Recordó también a Milei que en el día de su jura le había advertido sobre los peligros de los dogmas y prejuicios en la gestión.

Finalmente, Kirchner recomendó a Milei abandonar las ideas extremas inspiradas en la Escuela Austríaca de economía, y propuso una política económica “realista” que tenga en cuenta los intereses verdaderos del país y su pueblo.

En un mensaje grabado y transmitido en cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche los lineamientos del Presupuesto 2026.

Según adelantó, el proyecto contempla aumentos en partidas sensibles como jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad. Al mismo tiempo, defendió el equilibrio fiscal como condición indispensable para el futuro económico del país.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”, advirtió el mandatario.

Milei reconoció que, pese a los avances que muestra la gestión, gran parte de la ciudadanía no percibe todavía mejoras en su situación cotidiana: “Quiero decirles que, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en lo material". "Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó”, aseguró.

El proyecto contempla un incremento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, todas por encima de la inflación proyectada por el Ejecutivo. Además, prevé un refuerzo específico para las pensiones por discapacidad. “Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a educación, salud y jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano”, sostuvo.

El Presidente destacó que este es “el primer presupuesto de la historia en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas”, mecanismo que busca recomponer la relación financiera entre Nación y provincias. En ese marco, anticipó que contará con un fondo específico dentro de la ley.

Milei también remarcó que el presupuesto 2026 establece restricciones de financiamiento, prohíbe que el Tesoro recurra al Banco Central y fija una regla de estabilidad fiscal para ajustar partidas en caso de que los ingresos no coincidan con lo previsto. “Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años”, subrayó.

Con información de X (@CFKArgentina)