Este domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, donde se definirá al próximo presidente de los argentinos. Sin embargo, existe una gran duda que tienen muchos por estas horas. ¿Pueden votar en el balotaje las personas que no participaron en las elecciones generales?

Podrán votar en el balotaje, todas las personas que aparezcan en el padrón electoral sin importar que no se hayan presentado en las generales. Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta y en el caso de aquellos ciudadanos que no participaron desde las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), celebrada el 13 de agosto, como de la última elección el pasado octubre, deberán justificar su ausencia.

De esta manera, tendrán que acercarse hasta la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, dentro de los 60 días posteriores a los comicios. En el caso de no hacerlo en el tiempo estipulado, la persona podría ingresar al Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Además, enfrentarán una multa que va desde los $50 a los $500 pesos según la situación particular y no podrán ser designados por tres años en cargos públicos, destacó Infobae.

El plazo para justificar el ausentismo en las PASO finalizó este domingo 12 de septiembre. En tanto para las generales, el plazo finalizará el 21 de diciembre.

EL PRECIO DE LAS MULTAS POR NO JUSTIFICAR EL VOTO

🔸Si el elector no tiene sanciones previas sin regularizar sólo deberá pagar $50 pesos.

🔸Si cuenta con una infracción previa el monto será de $100 pesos.

🔸Si tiene dos infracciones sin regularizar el valor llegará a los $200 pesos.

🔸Si tiene tres infracciones previas sin abonar, la multa ascenderá a $400 pesos.

🔸Si el votante tiene cuatro o más infracciones previas sin regularizar el monto a pagar será de $500 pesos.

DÓNDE CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que ya se encuentra disponible para la consulta de las personas, el padrón electoral de cara al balotaje. El recurso es una herramienta que permite a los ciudadanos verificar su información personal y la ubicación de su lugar de votación de manera rápida y sencilla a través de internet.

Además, es un servicio brindado por la Justicia Nacional Electoral y su objetivo es agilizar el trámite durante los comicios y simplificar el trabajo de las autoridades al momento del voto.

Para poder conocer el padrón electoral, el usuario debe ingresar a https://www.padron.gob.ar/. Luego colocar sus datos personales como número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. De esta manera, el sistema le otorgará los datos necesarios para conocer el lugar de votación y evitar confusiones.

Asimismo, el sistema permite el proceso de actualización de datos personales, como cambios de domicilio, que pueden realizarse en línea. Sin embargo, es importante recordar que a la hora de votar es primordial llevar el DNI para entregar al fiscal.