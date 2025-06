La Corte Suprema confirmó este martes la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad Nacional.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”. Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, al desestimar el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. "Estar presa es un certificado de dignidad": Cristina Kirchner se defendió ante un posible fallo judicial

Según el fallo, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, además de remarcar que la expresidenta “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares”.

Tras la decisión unánime del máximo tribunal, la pena a seis años de prisión quedó firme, por lo que la líder del PJ será detenida. Todo indica que solicitará la prisión domiciliaria.

En 2022, Cristina Kirchner fue condena por el delito de administración fraudulenta por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. Además de los 6 años de prisión, recibió una inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Zaffaroni deslizó dudas dentro de la Corte sobre el fallo en la causa Vialidad contra Cristina Fernández

La expectativa por el fallo de la Corte generó una fuerte repercusión en el escenario político nacional, con movilizaciones y reacciones por parte de dirigentes peronistas, militantes y sectores gremiales que adelantaron que tomarán medidas de fuerza. Durante la tarde se registraron varios piquetes en distintos accesos que comunican la Capital Federal con el conurbano bonaerense.

Cristina Kirchner esperó el fallo en la sede del PJ en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con senadores del PJ. Minutos antes de las 16, llegó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ya se había mostrado con la expresidenta durante un acto realizado el lunes.

LAS REACCIONES DEL PERONISMO EN LA PREVIA DEL FALLO

En la previa del fallo, fueron varias las voces del peronismo que se expresaron en defensa de la expresidenta.

Revés judicial para Cristina Kirchner: la Corte rechazó la recusación contra Lorenzetti

“Si condenan a Cristina, es el inicio de una virtual dictadura”, afirmó Juan Grabois. “Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, aseguró Alberto Fernández.

Minutos antes, se expresó Sergio Massa, haciendo referencia a aspectos más técnicos del proceso judicial. “La causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de @CFKArgentina y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2”.

El exfuncionario difundió la postura del espacio que lidera que plantea que la causa “no tiene ningún sustento jurídico ni respeto por el principio de responsabilidad objetiva del derecho penal”.

Cristina Kirchner lanzó duras críticas contra Milei: "Este gobierno cachivache va a fracasar"

“Con este antecedente, todo líder de cualquier organización política, empresaria o social puede ser culpado por los actos de sus subalternos inferiores”, subrayaron en el documento que titularon “La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra república”.